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पति ने सरेआम अपनी पत्नी व उसके प्रेमी को पीटा, कपड़े फाड़े फिर पूरे गांव में घुमाया

पाकुड़: जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला और युवक के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है. एक पति ने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग के संदेह में पकड़ा और उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं ग्रामीणों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को अर्द्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया. घटना 26 जून की बतायी जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और काफी मशक्कत के बाद महिला और युवक दोनों को अपने कब्जे में लिया और अस्पताल में भर्ती कराया.

जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया

मिली जानकारी के मुताबिक, 26 जून की रात को एक युवक ने अपनी पत्नी को साहिबगंज जिले के एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इसके बाद महिला के पति और अन्य लोगों ने दोनों के साथ मारपीट करने लगा. मौके पर गांव के अन्य लोग भी जुट गए और महिला एवं पुरुष दोनों को घेर लिया. लोगों ने युवक और महिला दोनों को अर्द्धनग्न कर दिया और जूतों की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान कुछ लोग महिला और पुरुष दोनों को पीट रहे थे तो कुछ लोग वीडियो बना रहे थे.

30-40 लोगों को बनाया गया आरोपी