पत्नी के साथ उस दिन क्या हुआ था? एक साल बाद पति गिरफ्तार.. जानिए पूरी कहानी

पटना : बिहार की राजधानी पटना से महिला अपराध का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने ही पति और उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल दूसरा आरोपी अब भी फरार है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

''गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है, लेकिन वह फरार सहयोगी के बारे में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- अनु कुमारी, सेक्रेटेरिएट एसडीपीओ-1

क्या है पूरा मामला? : पीड़िता के अनुसार, यह घटना 11 अगस्त 2024 की अहले सुबह करीब 3:30 बजे की है. उस समय वह अपने घर में अपने दो छोटे बच्चों के साथ सो रही थी. इसी दौरान उसका अलग रह रहा पति ताला तोड़कर अपने एक दोस्त के साथ घर में घुस आया. महिला का आरोप है कि दोनों ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि इस दौरान पति ने पूरी वारदात का वीडियो भी बना लिया.

'वीडियो वायरल करने की धमकी' : महिला ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो उसके पति ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इसके साथ ही उसने घर में आग लगाने की भी धमकी दी. पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी पति का दोस्त मौके से फरार हो गया. जाते समय वह महिला का मोबाइल फोन और करीब सात हजार रुपये नकद भी अपने साथ ले गया.

मानसिक रूप से प्रताड़ना : पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना के बाद जब वह थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने लगी, तो उसके पति ने उसे लगातार धमकाना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. महिला के अनुसार, आरोपी ने उसे अपहरण और हत्या की धमकी दी, साथ ही उसका घर जलाने की भी बात कही. पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी लंबे समय से अलग-अलग रह रहे थे.

बिना तलाक दिए दूसरी शादी : महिला ने अपने पति पर बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है. उसका कहना है कि जब उसने पति की दूसरी शादी का विरोध किया, तो बदले की भावना से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया. पीड़िता के अनुसार, यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था.