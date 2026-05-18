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ग्रेटर नोएडा में दहेज के दानवों ने ली दीपिका की जान! पति और ससुर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में 14 महीने पहले शादी का हुआ दुखद अंत,24 वर्षीय दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

ग्रेटर नोएडा में दहेज के दानवों ने ली दीपिका की जान
ग्रेटर नोएडा में दहेज के दानवों ने ली दीपिका की जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 12:56 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा से सोमवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहा शादी के महज 14 महीने बाद ही, एक और हंसती-खेलती बेटी दहेज के लालच की भेंट चढ़ गई. मामला ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव का है, जहां 24 वर्षीय विवाहिता दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मायके वालों का आरोप है कि दीपिका की बेरहमी से हत्या की गई है, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है

ससुराल से फॉर्च्यूनर और 50 लाख की थी मांग: ये तस्वीरे दुलहन के रुप में दीपिका नागर की है, गांव कूड़ी खेड़ा के रहने वाले संजय नागर ने अपनी बेटी दीपिका की शादी करीब 14 महीने पहले जलपुरा गांव के ऋतिक के साथ बड़े ही धूमधाम से की थी. दीपिका के परिजनों का कहना है कि शादी में करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन, ससुराल पक्ष लगातार दीपिका पर मायके से फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपये नकद लाने का दबाव बना रहे थे. इसके लिए दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.

दहेज के दानवों ने ली दीपिका की जान,फॉर्च्यूनर और 50 लाख की कर रहे थे मांग (ETV Bharat)

दीपिका के परिजनों का ससुराल पर हत्या का आरोप: मृतका की मां का कहना है कि दीपिका फोन पर कई बार अपनी प्रताड़ना का जिक्र कर चुकी थी, लेकिन समाज और लोक-लाज के डर से वह सब कुछ सहती रही. रविवार देर रात को यह प्रताड़ना अपने खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई. परिजनों का आरोप है कि दीपिका की हत्या करने के बाद ससुराल वाले उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गए. जब मायके वाले अस्पताल पहुंचे, तो दीपिका मृत अवस्था में मिली और उसके शरीर पर चोटों के कई गंभीर निशान थे. इसी वजह से परिवार इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सोची-समझी हत्या करार दे रहा है.

कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच
कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच (ETV Bharat)

डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा ने दी मामले की जानकारी : वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा शैलेन्द्र सिंह का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला दहेज उत्पीड़न से तंग आकर छत से कूदकर आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है.

दीपिका के परिजनों का ससुराल पर हत्या का आरोप
दीपिका के परिजनों का ससुराल पर हत्या का आरोप (ETV Bharat)


कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच: पुलिस अब मृतका के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कड़ियों को जोड़ रही है. लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक बेटियां इस तरह दहेज के दानवों की वेदी पर चढ़ती रहेंगी?

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DEMANDING A FORTUNER AND RS 50 LAKH
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दहेज के दानवों ने ली दीपिका की जान
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