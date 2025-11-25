ETV Bharat / bharat

घरेलू हिंसा मामले में 55 वर्षीय पति बरी, शादी के 27 साल बाद पत्नी ने दर्ज कराया था मुकदमा

जज ने लिखा, "इस कोर्ट के ध्यान में आया है कि सरकारी गवाह नंबर एक ने अपने बयान में मारपीट और छेड़छाड़ की बात कही है, वह भी 2015 की, लेकिन सही तारीखें पता नहीं हैं. उसने यह भी कहा है कि उसे और उसकी बेटी को भी चोटें आईं और Pw-2 (मायमूना) को एक ताले से मारा गया और उसे डंडे से पीटा गया, जिससे सरकारी गवाह नंबर 1 (शमीमा) के पेट पर चोट आई, लेकिन यह साफ़ नहीं है और कोई खास उदाहरण नहीं दिया गया है."

कपल के तीन बच्चों ने प्रॉसिक्यूशन के लिए गवाही दी. उनके बयानों से एक टूटे हुए घर की तस्वीर सामने आई, जिसमें मारपीट और छोड़ने के आरोप थे, और एक पिता जो कथित तौर पर 2016 में दूसरी शादी करने के बाद परिवार का घर छोड़कर चला गया था. लेकिन, जज ने बच्चों की गवाही में अंतर देखा.

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, शमीमा की मोहम्मद अकबर भट से लगभग 27 साल पहले शादी हुई थी. पांच बच्चे (दो बेटे और तीन बेटियां) हैं. 2015 में हरवन पुलिस स्टेशन में जाकर फिजिकल अब्यूज़ और नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया. आरोप के अनुसार भट, जो उस समय एक सरकारी कर्मचारी था, ने एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशन बनाए और परिवार की फाइनेंशियल मदद रोककर उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भट ने उनकी बेटी मायमूना के सोने के गहने भी छीन लिए, जिसकी सगाई तय हो चुकी थी.

थर्ड एडिशनल मुंसिफ/JMIC श्रीनगर वरुण कुमार ने यह फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन बिना किसी शक के क्रूरता, भरोसे का उल्लंघन या क्रिमिनल धमकी साबित करने में नाकाम रहा है. जज ने 23 पेज के फैसले में लिखा, "गवाहों के बयान एक जैसे नहीं हैं और विरोधाभासों से भरे हैं और कोर्ट के मन में शक पैदा करते हैं."

श्रीनगर: श्रीनगर की एक अदालत ने मंगलवार को 55 साल के मोहम्मद अकबर भट को रणबीर पीनल कोड (RPC) की धारा 498A, 406 और 506 के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया. यह मामला उनकी पत्नी शमीमा अख्तर, ने दर्च कराया था. अपनी बेटी के सोने के गहनों के गलत इस्तेमाल, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

कोर्ट ने कहा कि "क्रूरता, धमकी या मारपीट की कोई खास घटना" साफ-साफ नहीं बताई गई थी. विरोधाभासों को और बढ़ाते हुए, कपल की दूसरी बेटी रुखसाना, जो डिफेंस विटनेस के तौर पर पेश हुई, ने आरोपों को खारिज कर दिया. उसने कोर्ट को बताया कि हालांकि "बोलकर लड़ाई" हुई थी, लेकिन "कोई मारपीट नहीं हुई" और उसके भाई-बहनों और मां का फाइल किया गया केस "मनगढ़ंत और झूठा" था.

फैसले में कहा गया, "हालांकि गवाहों ने बार-बार मारपीट का ज़िक्र किया है, लेकिन इंजरी मेमो या सीज़र मेमो जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने नहीं आया है, जिससे यह साफ़ पता चल सके." कोर्ट ने रिकॉर्ड में विरोधाभासों पर भी ध्यान दिया, यह बताते हुए कि प्रॉसिक्यूशन ने पेट में चोट की बात कही थी, जबकि फ़ाइल में सिर्फ़ सिर में चोट की तस्वीरें थीं.

चोरी हुए सोने के आरोप पर, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) ने खुद माना कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शन 379 हटा दिया गया था. जज ने लिखा कि IO ने "बिना किसी पक्के सबूत के उन्हें U/S 406 के तहत फंसाया" और "डिस्क्लोजर मेमो, रिकवरी मेमो, सुपरडानामा, फर्द लड़ावा जैसे एक भी डॉक्यूमेंट को किसी भी गवाह ने साबित नहीं किया है, जिससे इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर और शक वाली है.

पूरे फैसले में, मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें शादी के झगड़ों में अस्पष्ट या एक जैसे आरोपों के खिलाफ चेतावनी दी गई थी. दारा लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य में 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जज ने कहा "शादी के झगड़े से पैदा हुए क्रिमिनल केस में परिवार के सदस्यों के नामों का सिर्फ़ ज़िक्र, बिना उनके एक्टिव शामिल होने का इशारा करने वाले खास आरोपों के, शुरू में ही रोक देना चाहिए."

उन्होंने उसी फैसले के एक और हिस्से का भी ज़िक्र किया जिसमें "IPC के सेक्शन 498A जैसे नियमों का गलत इस्तेमाल करके अपनी दुश्मनी निकालने की बढ़ती आदत" के बारे में चेतावनी दी गई है. सबूतों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने कहा कि उसे क्रूरता या डराने-धमकाने का कोई ऐसा ठोस या पक्का सबूत नहीं मिला जो कानून में तय लिमिट को पूरा करता हो.

जज ने कहा, "हिंसा, धमकी और क्रूरता की कोई सीधी घटना नहीं दिखी जिसे आरोपी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सके, और कोर्ट के सामने सिर्फ़ धुंधली डिटेल्स हैं, जिसमें कोई असंबंधित गवाह नहीं है." उन्होंने आदेश दिया, "आरोपी व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी किया जाता है."

