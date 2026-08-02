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देश की 117 महिलाओं के पास 39 लाख करोड़ की संपत्ति; जानिए किस कैटेगरी में कौन है नंबर वन?

कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स लिस्ट 2026, मीना बिंद्रा, तुषारा शंकर, रजनी बेक्टर, वैशाली निगम सिन्हा आदि को मिला स्थान.

भारतीय कारोबारी महिलाओं का बढ़ता रुतबा.
भारतीय कारोबारी महिलाओं का बढ़ता रुतबा. (Photo Credit; PTI, Getty & Linkedin)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 5:05 PM IST

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Influential women of India : भारतीय महिलाएं लगातार कामयाबी की उड़ान भर रहीं हैं. अब वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका अदा कर रहीं हैं. जुलाई में फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की थी. अब एक और लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की 117 प्रभावशाली महिलाओं को जगह मिली है. इन महिलाओं के पास कुल मिलाकर 39 लाख करोड़ की संपत्ति है. इनमें 88% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने दम पर बुलंदी हासिल की है.

30 जुलाई को हुरुन India और कैंडेरे ने मिलकर कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स लिस्ट 2026 जारी की. इसमें 117 महिलाएं शामिल की गईं हैं. साल 2025 में भी इसी तरह की लिस्ट आई थी. उस दौरान उसमें देश की केवल 97 प्रभावशाली महिलाओं को जगह मिल पाई थी. यानी इस बार की लिस्ट में 21% ज्यादा महिलाएं शामिल की गईं हैं. इन महिलाओं के पास इतनी संपत्ति है जो फिनलैंड जैसी विकसित देश की जीडीपी से भी ज्यादा है.

2026 की कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स लिस्ट में इस साल 12 कैटेगिरी में एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर, पेशेवर सीईओ, ओलंपिक पदक विजेता, पत्रकार, डिजिटल क्रिएटर, एआई, ईवी, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, हेल्थ टेक, क्लीन एनर्जी आदि क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को शामिल किया गया है. यह लिस्ट केवल संपत्ति के आधार पर ही नहीं तैयार की गई है. बल्कि इसमें नेतृत्व, प्रभाव, कुछ नया करने की ललक और सामाजिक योगदान को भी अहमियत दी गई है. सभी 12 कैटेगरी को 5 मुख्य श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है.

लिस्ट में शामिल 98 महिलाएं सेल्फ-मेड : इस बार की लिस्ट में शामिल 117 महिलाओं के पास कुल 39 लाख करोड़ की संपत्ति है. इनमें 84% महिलाओं ने संपत्ति को खुद की कड़ी मेहनत से हासिल किया. यानी 98 महिलाएं सेल्फ-मेड हैं. वहीं 19 महिलाओं के पास पारिवारिक विरासत की संपत्ति है. कुल प्रभावशाली महिलाओं में ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है. पदक विजेता कैटेगरी में कुल 20 महिलाएं शामिल हैं. इनमें पैरा-एथलीट 60% हैं. इस श्रेणी की महिलाओं को संस्कृति एवं रचनात्मक श्रेणी के तहत रखा गया है.

टॉप 5 में शामिल हैं कौन सी महिला? : लिस्ट में अलग-अलग कैटेगरी में मीना बिंद्रा, तुषारा शंकर, रजनी बेक्टर, वैशाली निगम सिन्हा, प्रीथा रेड्डी-सुनीता रेड्डी टॉप 5 में शामिल हैं. इन महिलाओं को संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र के तहत आने वाले फैशन एवं लाइफस्टाइल कैटेगरी में जगह दी गई है. इसके अलावा उद्योग जगत से किरण मजूमदार-शॉ, रोशनी नाडर मल्होत्रा, निसाबा गोदरेज, फाल्गुनी नायर, प्रिया नायर को स्थान मिला है. खेल जगत से मनु भाकर, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और मैरी कॉम ने भी लिस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

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लिस्ट में सबसे युवा महिला हैं शीतल देवी : कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स लिस्ट में पैरा-आर्चर शीतल देवी सबसे युवा महिला है. उनकी उम्र महज 19 साल ही है. वह विश्व प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज हैं. वह देश के लिए पदक जीत चुकी हैं. वहीं लिस्ट में शामिल सभी महिलाओं में उद्योगपति रजनी बेक्टर सबसे उम्रदराज हैं. उनकी उम्र 86 वर्ष है. वहीं पत्रकारिता जगत से फेय डिसूजा, बरखा दत्त और पलकी शर्मा उपाध्याय को भी लिस्ट में जगह मिली है. इसके अलावा साहित्य से सुधा मूर्ति, ट्विंकल खन्ना को भी शामिल किया गया है.

22 महिलाओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय से की पढ़ाई : कुल 117 महिलाओं में ज्यादातर ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया या कहां से उच्च शिक्षा प्राप्त की, वुमन लीडर्स लिस्ट में यह भी जानकारी दी गई है. सूची में शामिल सबसे ज्यादा 22 महिलाओं ने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की. जबकि इस मामले में मुंबई यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही. वहां से कुल 7 प्रभावशाली महिलाओं ने ग्रेजुएशन किया. वहीं दूसरी ओर करीब 9 महिलाओं ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय को चुना.

किस कैटेगरी में कौन सी हस्ती नंबर वन? : इंडियन फैशन लाइफ स्टाइल कैटेगरी में मीना बिंद्र नंबर वन हैं. इसी तरह सोशल चेंज मेकर्स (सामाजिक बदलाव लाने वाली महिलाएं) कैटेगरी में तुषारा शंकर नंबर वन है. हार्टलैंड फाउंडर्स (जमीनी स्तर की महिला उद्यमी) में रजनी बेक्टर पहले स्थान पर हैं. न्यू इकोनॉमी (नई अर्थव्यवस्था की महिला लीडर्स') में वैशाली निगम सिन्हा, वेटरंस (दिग्गज कारोबारी महिलाएं) में सुनीता और प्रीथा रेड्डी, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट में अवनी लेखरा, ऑथर्स (लेखिकाएं) में सुधा मूर्ति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में अनन्या बिड़ला, मीडिया/पत्रकारिता में फेय डिसूजा, स्टार्टअप फाउंडर्स में कनिका गुप्ता शोरी, वेल्थ मल्टीप्लायर्स (दौलत बढ़ाने वाली महिलाएं) में रोशनी नाडर मल्होत्रा, प्रोफेशनल सीईओ में प्रिया नायर पहले स्थान पर रहीं.

प्रिया नायर ओवरऑल टॉपर : लिस्ट के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग प्रभावशाली महिलाओं को टॉपर बताया गया है. वहीं कुल 117 महिलाओं में ओवरऑल टॉपर की बात करें तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिया नायर ने बाजी मारी है. वह सभी महिलाओं में पहले स्थान पर हैं. हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद के मुताबिक भारत में आगे बढ़ने या लीडर बनने के लिए अब खानदानी रसूख जरूरी नहीं रह गया है. खुद से कड़ी मेहनत करने वाला भी शीर्ष पद पर पहुंचने लगा है.

फेय के 22 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स : फेय डिसूजा के इंस्टाग्राम पर 22 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अपनी कैटेगरी में वह सबसे आगे हैं. वहीं अनन्या बिड़ला ने एक साल के अंदर ही 276.8% फॉलोअर बढ़ाए हैं. सेलिब्रिटी शेफ शिप्रा खन्ना भी सूची में शामिल हैं. सूची में शामिल कुल 117 महिलाओं में से सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उन्हीं के हैं. उनके फॉलोअर्स की कुल संख्या 62.9 लाख है. 117 महिलाओं की कंपनियों की कुल वैल्यू इतना अधिक है कि वह उसे भारत की एक साल का कुल कमाई का 11वां हिस्सा माना जा सकता है.

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लिस्ट में अन्य किन महिलाओं के नाम? : लिस्ट में किरण मजूमदार-शॉ, फाल्गुनी नायर, निसाबा गोदरेज, अनीता डोंगर. मसाबा गुप्ता, पीवी. सिंधु, साइना नेहवाल, बरखा दत्त, पालकी शर्मा उपाध्याय, नमिता थापर, कुशा कपिला, शिप्रा खन्ना आदि अन्य नाम भी शामिल हैं. वहीं इन महिलाओं में 33 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में बसने का निर्णय ले लिया. इसके अलावा दो महिलाएं ऐसी भी हैं जो विदेश चली गईं. लिस्ट में सबसे ज्यादा भागीदारी मुंबई की है. दूसरे नंबर पर नई दिल्ली की महिलाएं हैं. जबकि सूची में भागीदारी के मामले में बेंगलुरु की महिलाएं तीसरे स्थान पर रही.

छोटी शुरुआत से हासिल की बड़ी कामयाबी : मीना बिंद्रा ने परिधान ब्रांड बीबा (BIBA) की नींव रखी थी. साल 1988 में उन्होंने अपने घर से छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत की थी. साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में उन्होंने 758 करोड़ रुपये की कमाई की. तुषारा शंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में भी योगदान देती हैं. रजनी बेक्टर ने पंजाब के लुधियाना से घर से बेकरी का कारोबार शुरु किया था. आगे चलकर यह कारोबार बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज के रूप में विख्यात हो गया. उनकी कंपनी की वैल्यू 5 हजार 650 करोड़ रुपये है.

वैशाली निगम सिन्हा जलवायु संरक्षण के लिए काम करती हैं. उनकी कंपनी रीन्यू पावर की वैल्यू 22 हजार 230 करोड़ रुपये है. वहीं प्रीथा रेड्डी और सुनीता रेड्डी देश के बड़े अपोलो हॉस्पिटल्स की टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं.प्रीथा कार्यकारी उपाध्यक्ष जबकि सुनीता रेड्डी प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहीं हैं. लंबे समय से दोनों हेल्थ सेक्टर में अपना योगदान दे रहीं हैं. उनके संस्थान की कुल वैल्यू 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

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