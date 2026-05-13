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रिटायर्ड IPS अधिकारी की पत्नी की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी के माता-पिता और बहन से पूछताछ

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कल्पना सुरेश नाम का व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में थी और कथित तौर पर उसके निर्देशों का पूरी तरह पालन करती थी.

Hunt Intensifies for Kalpana Gang in Retired IPS Officer's Wife Murder Case
मुख्य आरोपी कल्पना सीसीटीवी फुटेज में कैद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 2:51 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना में रिटायर डीजीपी विनय रंजन राय की पत्नी तनुजा रंजन की हत्या के मामले की जांच कर रही हैदराबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी कल्पना के माता-पिता और उसकी बहन के पति को पूछताछ के लिए पुणे में हिरासत में लिया है.

हालांकि खबरों में दावा किया जा रहा है कि कल्पना को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस के मुताबिक, इस हत्या से कल्पना के आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसके कई शहरों में सुनियोजित तरीके से चलाए जा रहे ऑपरेशन अब गहन जांच के दायरे में हैं.

कल्पना और उसके साथियों ने कथित तौर पर 8 मई को हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित प्रशासन नगर में तनुजा रंजन के आवास पर उनकी हत्या कर दी थी. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि कल्पना लगभग आठ महीने पहले रिटायर आईपीएस अधिकारी के घर में घरेलू कामगार के रूप में काम शुरू करने के बाद से ही गुप्त रूप से इस अपराध की योजना बना रही थी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कल्पना सुरेश नाम का व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में थी और कथित तौर पर उसके निर्देशों का पूरी तरह पालन करती थी. अधिकारियों को संदेह है कि उसने अपराध को अंजाम देने से पहले घर के अंदर अपनी स्थिति का फायदा उठाकर परिवार की दिनचर्या, गतिविधियों, कीमती सामान और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी.

पुलिस ने बताया कि विनय रंजन रे के बेंगलुरु जाने के बाद कल्पना ने मौके का फायदा उठाया. उसने कथित तौर पर पुणे से हैदराबाद में अपने तीन साथियों को बुलाया और उन्होंने मिलकर दो दिन तक घर के आसपास निगरानी की.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि समूह ने सीसीटीवी कैमरे की नजर से बचने के लिए भागने के रास्तों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई और उन जगहों की पहचान की जहां से कोई दिखाई न दे. गुरुवार की आधी रात को, आरोपियों ने कथित तौर पर तनुजा की घर के अंदर हत्या कर दी और अलमारी से लगभग 22 तोला सोने के आभूषण चुराकर फरार हो गए.

अब जांच का मुख्य केंद्र बिंदु भागने का रास्ता बन गया है. पुलिस ने आरोपियों का पता जुबली हिल्स से नामपल्ली रेलवे स्टेशन तक ऑटो-रिक्शा से यात्रा करते हुए लगाया, जहां से उन्होंने तेलंगाना एक्सप्रेस पकड़ी. शुरू में गिरोह के नागपुर की ओर जाने का संदेह होने पर पुलिस टीमों को पहले ही वहां तैनात कर दिया गया था.

हालांकि, जांचकर्ताओं को बाद में पता चला कि आरोपी यात्रा के दौरान बीच रास्ते में ही उतर गए थे. सीसीटीवी फुटेज से कथित तौर पर पुष्टि हुई कि कल्पना काजीपेट रेलवे स्टेशन पर उतरी थी. जांचकर्ता अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वह बाद में सड़क मार्ग से पुणे, मुंबई या दिल्ली गई, या जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए हैदराबाद लौट आई.

अधिकारियों को संदेह है कि आरोपियों ने अपराध के तुरंत बाद अपने पुराने मोबाइल फोन फेंक दिए और डिजिटल ट्रैकिंग से बचने के लिए नए सिम कार्ड और डिवाइस खरीद लिए. पुलिस का यह भी मानना ​​है कि गिरोह ने पुणे और बेंगलुरु में निजी घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हुए जाली आधार और मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया.

जांचकर्ताओं का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े इसी तरह के चोरी के मामले पहले भी पुणे और बेंगलुरु में दर्ज किए गए थे. प्रशासन नगर हत्याकांड के बाद, इन शहरों की पुलिस ने कथित तौर पर आरोपी के बारे में जानकारी हैदराबाद शहर की पुलिस के साथ साझा की.

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