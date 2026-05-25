जम्मू कश्मीर : गुलमर्ग में केबल कार में आई तकनीकी खराबी, सैकड़ों पर्यटकों को बचाया गया
गुलमर्ग केबल कार सर्विस, जिसे गोंडोला के नाम से जाना जाता है, खराबी आने के बाद इसका संचालन रोक दिया गया.
Published : May 25, 2026 at 4:58 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग स्थित एक रिसॉर्ट में एक विशाल केबल कार में सोमवार को तकनीकी खराबी आने के बाद सैकड़ों पर्यटक फंस गए.
अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केबल कार में खराबी के कारण गुलमर्ग केबल कार सेवा के दोनों फेज का संचालन रोक दिया गया. केबल कार को लोकप्रिय रूप से गंडोला के नाम से जाना जाता है.
#WATCH | Jammu and Kashmir | Rescue Operations underway at Gulmarg Gondola after the cable car service got halted due to a technical fault.— ANI (@ANI) May 25, 2026
(Source: Fire Service) https://t.co/dT1bZYseTi pic.twitter.com/u7RlHZb8Ev
अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों पर्यटक को सवारी का आनंद ले रहे थे, उनको राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवानों ने केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि केबल कार प्रणाली को बहाल करने का काम फिलहाल जारी है.
VIDEO | Gulmarg: Technical glitch halts Gulmarg Gondola service; all tourists safely rescued.— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4wjEjgXuVl
केबल कार कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, सैयद कमर सज्जाद ने मीडिया को बताया कि केबिन में फंसे सभी यात्री सुरक्षित हैं और अगले तीन से चार घंटों में स्थिति पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है.
#WATCH | Jammu and Kashmir | Rescue Operations underway at Gulmarg Gondola after the cable car service got halted due to a technical fault.— ANI (@ANI) May 25, 2026
(Source: J&K Fire & Emergency Services) pic.twitter.com/moMTGZbzKg
उन्होंने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह सिर्फ एक टेक्निकल खराबी है. उन्होंने कहा कि चार स्पेशल केबल कार रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में लगी हुई हैं, जबकि पुलिस और एसडीआरएफ के लोग भी मौके पर मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि फंसे हुए 52 केबिन में से अब तक छह को निकाल लिया गया है.
Government is closely monitoring the situation at the Gulmarg Gondola after the cable car service was temporarily halted due to a technical fault. All cabins remain intact and rescue operations to safely evacuate stranded tourists are underway with trained teams on the ground.…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) May 25, 2026
वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार हालात पर करीब से नज़र रख रही है.
मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी केबिन ठीक हैं और फंसे हुए टूरिस्ट को सुरक्षित निकालने के लिए ज़मीन पर ट्रेंड टीमों के साथ बचाव अभियान चल रहा है. उन्होंने कहा, "हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और घबराने की कोई बात नहीं है."
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