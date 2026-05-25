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जम्मू कश्मीर : गुलमर्ग में केबल कार में आई तकनीकी खराबी, सैकड़ों पर्यटकों को बचाया गया

अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों पर्यटक को सवारी का आनंद ले रहे थे, उनको राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवानों ने केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि केबल कार प्रणाली को बहाल करने का काम फिलहाल जारी है.

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केबल कार में खराबी के कारण गुलमर्ग केबल कार सेवा के दोनों फेज का संचालन रोक दिया गया. केबल कार को लोकप्रिय रूप से गंडोला के नाम से जाना जाता है.

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग स्थित एक रिसॉर्ट में एक विशाल केबल कार में सोमवार को तकनीकी खराबी आने के बाद सैकड़ों पर्यटक फंस गए.

केबल कार कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, सैयद कमर सज्जाद ने मीडिया को बताया कि केबिन में फंसे सभी यात्री सुरक्षित हैं और अगले तीन से चार घंटों में स्थिति पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह सिर्फ एक टेक्निकल खराबी है. उन्होंने कहा कि चार स्पेशल केबल कार रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में लगी हुई हैं, जबकि पुलिस और एसडीआरएफ के लोग भी मौके पर मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि फंसे हुए 52 केबिन में से अब तक छह को निकाल लिया गया है.

वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार हालात पर करीब से नज़र रख रही है.

मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी केबिन ठीक हैं और फंसे हुए टूरिस्ट को सुरक्षित निकालने के लिए ज़मीन पर ट्रेंड टीमों के साथ बचाव अभियान चल रहा है. उन्होंने कहा, "हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और घबराने की कोई बात नहीं है."

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