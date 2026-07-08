ETV Bharat / bharat

उत्तरकाशी के पखोटू बुग्याल में भीषण वज्रपात, 200 से ज्यादा भेड़-बकरियों की मौत, 100 से ज्यादा लापता

डोडीताल के पखोटू बुग्याल में सोमवार रात बिजली गिरी, दुर्गम स्थान होने के कारण प्राकृतिक आपदा की सूचना मंगलवार को लग सकी

PAKHOTU BUGYAL LIGHTNING
उत्तरकाशी में वज्रपात (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 8, 2026 at 9:11 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: जिले के डोडीताल इलाके में भीषण वज्रपात हुआ है. उत्तरकाशी के दुर्गम डोडीताल क्षेत्र स्थित पखोटू बुग्याल में बीती सोमवार देर रात बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. तेज बारिश और गरज-चमक के बीच गिरी बिजली की चपेट में आने से दो सौ से अधिक भेड़-बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई. सौ से अधिक पशु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

उत्तरकाशी के पखोटू में भीषण वज्रपात : इस घटना से अस्सी गंगा घाटी और मोरी क्षेत्र के करीब 15 पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है. सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है. अगोड़ा गांव के शिवराम सिंह ने बताया कि-

इन दिनों अस्सी गंगा घाटी और मोरी क्षेत्र के लगभग 15 पशुपालक अपने तीन सौ से अधिक भेड़-बकरियों के साथ पखोटू बुग्याल में मौसमी प्रवास पर थे. सोमवार देर रात क्षेत्र में अचानक मौसम बिगड़ गया. तेज बारिश के साथ लगातार गरज-चमक होने लगी. इसी दौरान बुग्याल में वज्रपात (बिजली गिरी) हुआ. बिजली सीधे भेड़-बकरियों के झुंड पर गिरने से दो सौ से अधिक पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई.
-शिवराम सिंह, पीड़ित पशु पालक-

बिजली गिरने से 200 से अधिक भेड़-बकरियों की मौत: घटना के बाद बुग्याल में अफरा-तफरी मच गई. 200 से अधिक भेड़-बकरियों की मौत हो गई. कई पशु जंगल अफरा-तफरी में इधर-उधर हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है. मंगलवार सुबह एक व्यक्ति किसी तरह बुग्याल से नीचे उतरकर अगोड़ा और ढासड़ा गांव पहुंचा तथा ग्रामीणों को हादसे की जानकारी दी. इसके बाद ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन को सूचना दी. प्रशासन ने तत्काल राजस्व विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए.

पखोटू बुग्याल में गिरी बिजली: बताया जा रहा है कि पखोटू बुग्याल तक पहुंचने के लिए लगभग 20 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग तय करना पड़ता है. इस कारण राहत एवं सर्वे कार्य में समय लग सकता है. पशुपालकों का कहना है कि भेड़-बकरी पालन ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की मौत से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सर्वे कर प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

आपदा प्रबंधन टीम हादसा स्थल रवाना: आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि-

घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है. दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मौके तक पहुंचने में समय लगेगा. टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मृत पशुओं की वास्तविक संख्या का सत्यापन करेगी. इसके बाद विस्तृत पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी. प्रशासन की ओर से नियमानुसार आगे की कार्रवाई एवं सहायता प्रदान की जाएगी.
-शार्दुल गुसाईं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी-

कहां है पखोटू बुग्याल: पखोटू बुग्याल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है. ये डोडीताल से ऊपर करीब 20 किलोमीटर दूर है. उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से डोडीताल की दूरी करीब 40 किलोमीटर है. इस तरह पखोटू बुग्याल की जिला मुख्यालय से दूरी करीब 60 किलोमीटर है. डोडीताल से 20 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी पड़ती है. ये अति दुर्गम स्थान है. समुद्र तल से पखोटू बुग्याल की ऊंचाई लगभग 10,826 फीट (3,300 मीटर) है. उत्तराखंड में पहाड़ों पर घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं.

क्या होती है आकाशीय बिजली और कब गिरती है? आसमान में मौजूद बादलों के घर्षण से जो बिजली उतपन्न होती है, उसे आकाशीय बिजली कहते हैं. इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हमारी धरती में पॉजिटिव चार्ज होता है. ऐसे में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होता है. अगर एक कंडक्टर दोनों माध्यमों के बीच में आता है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है. सामान्यतः वातावरण में नमी आने पर बादल और धरती के बीच में नमी एक कंडक्टर का काम करती है, जिसके कारण आकाशीय बिजली जमीन पर गिरती है, जिसे वज्रपात कहते हैं.

कहां होता है वज्रपात? बिजली गिरने की सबसे ज्यादा आशंका ऊंचे इलाकों में होती है. जैसे कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर या फिर अकेला ऊंचा पेड़ आकाशीय बिजली के लिहाज से खतरनाक माना जाता है. इसके साथ ही जहां पर पानी की अधिकता है, यानी तालाब या झील होती है, वहां पर भी बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है. इसका कारण यही है कि पानी इलेक्ट्रिसिटी का एक सुगम चालक माना जाता है.
ये भी पढ़ें: चंद्रशिला-तुंगनाथ क्षेत्र में गिरी आकाशीय बिजली, एक महिला समेत दो लोग झुलसे

TAGGED:

PAKHOTU BUGYAL SHEEP AND GOATS DIED
UTTARKASHI SEVERE LIGHTNING
पखोटू बुग्याल में बिजली गिरी
उत्तरकाशी वज्रपात से भेड़ों की मौत
PAKHOTU BUGYAL LIGHTNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.