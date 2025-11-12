ETV Bharat / bharat

काकीनाडा में एक घर की छत पर रोजाना क्यों आते हैं सैकड़ों तोते, जानकर रह जाएंगे हैरान!

काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): भारतीय प्रकृति और संस्कृति में तोते का हमेशा से एक विशेष स्थान रहा है. कई लोग इन्हें पिंजरे में रखते हैं और इन पक्षियों से प्रेरित होकर गीत भी गाते हैं.खासकर मां के प्यार को व्यक्त करने वाले गीत, लेकिन जैसे-जैसे समय बदला है, तोतों की संख्या में भारी गिरावट आई है.

हालांकि, संख्या में गिरावट के बाद भी आंध्र प्रदेश के एक कोने में ये खूबसूरत हरे-भरे पक्षी हर दिन एक ही घर की छत पर खुशी से सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं. यह घर कहां है, और सभी तोते यहां क्यों आते हैं? इसका जवाब काकीनाडा जिले के तल्लारेवु मंडल के छोटे से गांव चिन्नाबोड्डु वेंकटयापलेम में है, जहां वद्रेवु बालकृष्ण का घर तोतों के लिए स्वर्ग बन गया है.

तोते देखने छत पर चढ़ जाता है परिवार

आमतौर पर अगर कोई एक तोता भी देखले तो उसका दिल खुश हो जाता है. ऐसे में कल्पना कीजिए कि सैकड़ों तोते एक साथ बैठे, सुर में सुर मिलाते हुए कैसे चहचहाते होंगे! इन तोतों को देखने लिए हर सुबह पौधों को पानी देने या पड़ोसियों से बातें करने के बजाय बालकृष्ण का परिवार अपनी छत पर चढ़ जाता है और आस-पास के पेड़ों की ओर देखता है और अपने पंख वाले दोस्तों को पुकारता है.