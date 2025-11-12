काकीनाडा में एक घर की छत पर रोजाना क्यों आते हैं सैकड़ों तोते, जानकर रह जाएंगे हैरान!
आमतौर पर अगर कोई एक तोता भी देखले तो उसका दिल खुश हो जाता है. ऐसे में कल्पना कीजिए कि सैकड़ों तोते एक साथ बैठे.
Published : November 12, 2025 at 5:54 PM IST
काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): भारतीय प्रकृति और संस्कृति में तोते का हमेशा से एक विशेष स्थान रहा है. कई लोग इन्हें पिंजरे में रखते हैं और इन पक्षियों से प्रेरित होकर गीत भी गाते हैं.खासकर मां के प्यार को व्यक्त करने वाले गीत, लेकिन जैसे-जैसे समय बदला है, तोतों की संख्या में भारी गिरावट आई है.
हालांकि, संख्या में गिरावट के बाद भी आंध्र प्रदेश के एक कोने में ये खूबसूरत हरे-भरे पक्षी हर दिन एक ही घर की छत पर खुशी से सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं. यह घर कहां है, और सभी तोते यहां क्यों आते हैं? इसका जवाब काकीनाडा जिले के तल्लारेवु मंडल के छोटे से गांव चिन्नाबोड्डु वेंकटयापलेम में है, जहां वद्रेवु बालकृष्ण का घर तोतों के लिए स्वर्ग बन गया है.
तोते देखने छत पर चढ़ जाता है परिवार
आमतौर पर अगर कोई एक तोता भी देखले तो उसका दिल खुश हो जाता है. ऐसे में कल्पना कीजिए कि सैकड़ों तोते एक साथ बैठे, सुर में सुर मिलाते हुए कैसे चहचहाते होंगे! इन तोतों को देखने लिए हर सुबह पौधों को पानी देने या पड़ोसियों से बातें करने के बजाय बालकृष्ण का परिवार अपनी छत पर चढ़ जाता है और आस-पास के पेड़ों की ओर देखता है और अपने पंख वाले दोस्तों को पुकारता है.
पक्षियों के लिए पसंदीदी स्थान
यह अनोखा बंधन इस साल की शुरुआत में उस समय शुरू हुआ था, जब बालकृष्ण के घर पर एक तोता आ कर बैठ गया था. उन्होंने बताया, "जनवरी में एक तोता हमारे घर पर आकर बैठ गया था. हमने उसे खाना खिलाया और फिर धीरे-धीरे और भी तोते आने लगे. अब हर दिन दो से तीन सौ तोते यहां आते हैं." परिवार उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाता रहता है और पक्षियों ने इस जगह को भोजन के लिए अपना पसंदीदा ठिकाना बना लिया है.
स्थानीय लोगों को याद है कि पहले के जमाने में गौरैया, तोते और कई दूसरे पक्षी हर घर में खुलेआम घूमते थे. लेकिन अब ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है. बालकृष्ण के घर के आस-पास सैकड़ों तोतों को चहचहाते देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और गांव वालों का दिल खुशी से भर गया है.
