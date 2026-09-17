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देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उमस के बीच एक बार फिर लौटेगा मानसून

उन्होंने कहा कि मानसून धीरे-धीरे वापस जाएगा. इसलिए नमी आखिरकार कम हो जानी चाहिए. हालांकि यह बदलाव रातों-रात नहीं होगा. मानसून के वापस जाने पर भी मौसम प्रणाली नमी और बारिश लाते रह सकते हैं. उन्होंने बताया कि आज के हालात मुख्य रूप से सामान्य मौसम और मानसून के डायनामिक्स की वजह से हैं. लेकिन गर्म माहौल में ज़्यादा नमी रह सकती है. जबकि शहरीकरण से गर्मी और नमी और भी खराब लग सकती है.

वैसे मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना का अनुमान लगाया है. इन क्षेत्रों में भारी बारिस की संभावना है. हालांकि आर्द्र जैसी स्थिति बनी रह सकती है. स्काईमेट विशेषज्ञ महेश पलावत ने बताया कि कैसे मानसून के आने से नमी बढ़ जाती है. हवा भारी, चिपचिपी और असहज महसूस होती है.

नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के ऊपर काले मानसूनी बादल मंडरा रहे हैं (फाइल फोटो) (ANI)

दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गर्म और आर्द्र स्थिति का अनुभव हो रहा है. तापमान के मध्यम रहने के बावजूद असुविधा बढ़ रही है. शहरी क्षेत्रों में ज्यादा नमी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रातें गर्म हो चली हैं. हवा ठंडी नहीं होने से लोग राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं.

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज फिर से बदल रहा है. दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के करीब है. 19 सितंबर तक मानसून के वापस आने की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसा होने से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में नमी (Humidity) एक बार फिर बढ़ गई है.

हिश्मी ने आगे कहा कि इसका वायु प्रदूषण से भी कनेक्शन है. जब ह्यूमिडिटी (नमी) ज्यादा होती है और हवाएं कमजोर होती हैं, तो नमी और प्रदूषण जमीन के पास फंसे रह सकते हैं. इसलिए दिल्ली की सितंबर की परेशानी असल में नमी, बारिश, गर्मी, कमजोर हवाओं, शहरीकरण और प्रदूषण का मेल है.

दिल्ली में मौसम का हाल

आज दिल्ली का तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. दूसरी तरफ गुरुवार को हवा की गुणवत्ता खराब से अनहेल्दी रेंज में रही. जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर अलग-अलग इलाकों में लगभग 99 से 234 के बीच रहा. आनंद विहार में सबसे ज़्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 रिकॉर्ड किया गया. वहीं श्री अरबिंदो मार्ग में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 99 था. वहीं हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों का स्तर पीएम 2.5 और पीएम 10 पर बना रहा.

स्काईमेट के मुताबिक 24 सितंबर के आसपास एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है. यह सिस्टम अपने ट्रैक और तीव्रता के आधार पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं ला सकता है.

दिल्ली में बारिश (फाइल फोटो) (ANI)

इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन मॉनसून ट्रफ पर असर डाल रहा है. जिसके कारण बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत की ओर बढ़ रही है. इसका मतलब है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है.

भारी बारिश का अलर्ट

अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बिहार, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, साउथ अंदरूनी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

इन इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है

अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, पंजाब और तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश हो सकती है. बारिश के साथ-साथ बिजली भी चमक सकती है. इतना ही नहीं इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस बीच जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई.

पहाड़ी इलाकों में मौसम का हाल

मौसम विभाग ने कहा कि गुरुवार को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में बिजली भी गिर सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 सितंबर तक बारिश होने की उम्मीद है.

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