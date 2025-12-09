ETV Bharat / bharat

हैदराबाद से आठ बाउंसर पहुंचे हुमायूं कबीर को सुरक्षा देने, 'बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए मिल रहे करोड़ों रुपये'

हुमायूं कबीर, टीएमसी से निष्कासित नेता ( ETV Bharat )

मुर्शिदाबाद : तृणमूल से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने सेंट्रल फॉर्सेस से सुरक्षा की मांग की है. कबीर ने कहा कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिल जाती है, तब तक उनके पास हैदराबाद के आठ बाउंसर रहेंगे. वह अपने बाउंसरों के साथ अपने क्षेत्र लौट आए हैं. उनके साथ सरकार के भी तीन सुरक्षागार्ड हैं. मंगलवार को भरतपुर विधायक कबीर ने कहा, "मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. जब तक मुझे केंद्रीय सुरक्षा नहीं मिल जाती, मैं राज्य सरकार के तीन सुरक्षा गार्डों के साथ आठ बाउंसर रख रहा हूं." उन्होंने बताया कि हैदराबाद से आठ सुरक्षा गार्ड मंगलवार को कोलकाता पहुंच गए हैं. वह बुधवार से काम पर लौटेंगे. हुमायूं ने यह भी कहा कि उनकी नई पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. वह हेलीकॉप्टरों से प्रचार करेंगे. हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए बातचीत पहले ही हो चुकी है. हुमायूं कबीर (ETV Bharat) इस बीच, बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए दान पेटियों से मिले पैसों की गिनती अभी भी जारी है. सोमवार रात को पैसे गिनने वाली मशीन खराब हो जाने के कारण काम धीमी गति से चल रहा है. सोमवार दोपहर तक 12 में से छह पेटियों की गिनती हो चुकी थी. कुल 37 लाख रुपये थे. सोमवार रात तक 10 पेटियों से कुल 60 लाख रुपये से ज़्यादा की राशि निकल चुकी थी. दो और पेटियों से मिले पैसों की गिनती अभी बाकी है. हुमायूं कबीर ने बताया कि सोमवार दोपहर तक बैंक खाते में 2 करोड़ 10 लाख रुपये से ज़्यादा जमा हो चुके हैं.