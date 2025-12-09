ETV Bharat / bharat

हैदराबाद से आठ बाउंसर पहुंचे हुमायूं कबीर को सुरक्षा देने, 'बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए मिल रहे करोड़ों रुपये'

टीएमसी के निष्कासित नेत हुमायूं कबीर ने कहा, उन्हें करोड़ों रुपये मिल रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

Humayun kabir
हुमायूं कबीर, टीएमसी से निष्कासित नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 7:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुर्शिदाबाद : तृणमूल से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने सेंट्रल फॉर्सेस से सुरक्षा की मांग की है. कबीर ने कहा कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिल जाती है, तब तक उनके पास हैदराबाद के आठ बाउंसर रहेंगे. वह अपने बाउंसरों के साथ अपने क्षेत्र लौट आए हैं. उनके साथ सरकार के भी तीन सुरक्षागार्ड हैं.

मंगलवार को भरतपुर विधायक कबीर ने कहा, "मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. जब तक मुझे केंद्रीय सुरक्षा नहीं मिल जाती, मैं राज्य सरकार के तीन सुरक्षा गार्डों के साथ आठ बाउंसर रख रहा हूं."

उन्होंने बताया कि हैदराबाद से आठ सुरक्षा गार्ड मंगलवार को कोलकाता पहुंच गए हैं. वह बुधवार से काम पर लौटेंगे. हुमायूं ने यह भी कहा कि उनकी नई पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. वह हेलीकॉप्टरों से प्रचार करेंगे. हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए बातचीत पहले ही हो चुकी है.

Humayun Kabir
हुमायूं कबीर (ETV Bharat)

इस बीच, बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए दान पेटियों से मिले पैसों की गिनती अभी भी जारी है. सोमवार रात को पैसे गिनने वाली मशीन खराब हो जाने के कारण काम धीमी गति से चल रहा है. सोमवार दोपहर तक 12 में से छह पेटियों की गिनती हो चुकी थी. कुल 37 लाख रुपये थे. सोमवार रात तक 10 पेटियों से कुल 60 लाख रुपये से ज़्यादा की राशि निकल चुकी थी. दो और पेटियों से मिले पैसों की गिनती अभी बाकी है. हुमायूं कबीर ने बताया कि सोमवार दोपहर तक बैंक खाते में 2 करोड़ 10 लाख रुपये से ज़्यादा जमा हो चुके हैं.

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुर्शिदाबाद 2026 के विधानसभा चुनाव का केंद्र बनने जा रहा है. वोटों की दिशा सांप्रदायिक विभाजन का आंकड़ा हो सकती है. माना जा रहा है कि हुमायूं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखकर विधानसभा चुनाव में धार्मिक विभाजन का तुरुप का पत्ता खेला है. विश्लेषकों के अनुसार दोनों खेमों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हुमायूं मुस्लिम जनता का कितना समर्थन जुटा पाता है.

हुमायूं ने कहा कि वह तृणमूल को सबक सिखाना चाहते हैं. उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी को सबसे अधिक फायदा होगा. हुमायूं ने दावा किया, "मुख्यमंत्री ने 3 दिसंबर को जो पटकथा लिखी, उसने तृणमूल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है."

हुमायूं 22 दिसंबर को नई पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि उनके साथ सीटों के समझौते में कौन है. हालांकि, सूत्रों का मानना ​​है कि एआईएमआईएम उनके साथ बनी रहेगी. क्योंकि मंगलवार को हुमायूं के लिए हैदराबाद से आठ निजी सुरक्षा गार्ड आए थे. कई लोगों का मानना ​​है कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद इन सुरक्षा गार्डों का इंतजाम किया है. समय के साथ यह समीकरण और साफ होता जाएगा.

हुमायूं कबीर ने कहा कि नई पार्टी की घोषणा के साथ ही वे 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. उनका मुख्य लक्ष्य राज्य के मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र हैं. वे स्वयं सभी सीटों पर प्रचार करेंगे. उन्होंने बताया कि उनके लिए एक ब्लू-प्रिंट तैयार कर लिया गया है. हुमायूं एक दिन में तीन विधानसभा क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे. कुल मिलाकर, हुमायूं कबीर अब राज्य की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गए हैं.

ये भी पढ़ें : निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रखी 'बाबरी मस्जिद' की नींव, बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला

TAGGED:

BABRI MASJID
BABRI MASJID DONATIONS
HUMAYUN KABIR EXPELLED
BOUNCERS FROM HYDERABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.