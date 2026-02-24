ETV Bharat / bharat

सोनीपत में महिला की मौत के बाद शव को रौंदती रही गाड़ियां, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दिल दहला देने वाली तस्वीर

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखने के बाद ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आज के दौर में मानवता कुछ बची है या नहीं. दरअसल सोनीपत में सड़क पार कर रही एक महिला को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो पूरी मानवता को झकझोर देने वाला था.

गाड़ी ने महिला को टक्कर मारी : पूरा मामला सोनीपत नेशनल हाईवे 44 का है, जहां पर एक अज्ञात तेज रफ्तार गाड़ी ने एक महिला को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई. उसके बाद सैकड़ों वाहन महिला को रौंदते हुए नजर आए. हृदय विदारक ये घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसे देखने के बाद इंसानियत पर बदनुमा दाग लग गया है.

सोनीपत में महिला की मौत के बाद शव को रौंदती रही गाड़ियां (Etv Bharat)

तेज रफ्तार गाड़ियां डेड बॉडी को रौंदती रही : पहले तो अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मारने के बाद वहां रुककर महिला को अस्पताल ले जाने की नहीं सोची और मौके से वाहन सवार फरार हो गया. महिला की सड़क पर तड़प-तड़पकर मौत हो गई और फिर उसकी डेड बॉडी सड़क पर ही पड़ी रही. इसके बाद जो हुआ, वो तो और भी ज्यादा शर्मनाक था. काफी देर तक डेड बॉडी यूं ही सड़क पर पड़ी रही और आने-जाने वाले वाहन वहां से गुजरते रहे. कई गाड़ियां तो तेज़ रफ्तार में पड़ी हुई डेड बॉडी को ही कुचलती हुई, रौंदती हुई वहां से गुजरती रही. सीसीटीवी कैमरे में कैद इंसानियत के चिथड़े उड़ते रहे. हालात ये हो गए कि डेड बॉडी के कई पार्ट्स बॉडी से अलग तक हो गए और लाश खुर्द-बुर्द हो गई. किसी ने वहां रुककर लाश को साइड करने या ट्रैफिक को रोकने या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने की जहमत तक नहीं उठाई.

फरार ड्राइवर की तलाश जारी : आखिरकार पुलिस को मामले की जानकारी दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खुर्द-बुर्द हो चुकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही आरोपी का पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.