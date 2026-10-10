मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ : दंपती सहित 3 गिरफ्तार, UP-MP और राजस्थान से जुड़े तार

मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ : दंपती सहित 3 गिरफ्तार, UP-MP और राजस्थान से जुड़े तार
पुलिस ने बालिका को सुरक्षित मुक्त कराया और परिजनों को सौंप दिया है.
Published : October 10, 2026 at 1:28 PM IST
झालावाड़ : जिला पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस मामले के तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जहां एक दंपती ने बालिका को बहलाया-फुसलाया और उतर प्रदेश से मध्य प्रदेश के नागदा लेकर आए. इसके बाद उसका सौदा राजस्थान में करने की प्लानिंग की गई. इस बीच पुलिस को शिकायत मिलने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. इस मामले में पुलिस ने दंपती और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश से एक बालिका को बहला-फुसलाकर पहले मध्य प्रदेश के नागदा जिले में ले जाया गया और फिर राजस्थान में बेचने की साजिश रची गई. बालिका को मनोहरथाना क्षेत्र के घोड़ाखेड़ा गांव लाकर सौदा करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई. पुलिस ने तत्काल दबिश देकर कथित मानव तस्करी के इस खेल का पर्दाफाश कर दिया. कार्रवाई में एक दंपती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर बालिका को सुरक्षित मुक्त कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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मनोहर थाना एसएचओ महेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि घोड़ाखेड़ा गांव में एक बालिका को बेचने की तैयारी की जा रही है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. मौके पर दलालों की ओर से एक बालिका को बेचने की तैयारी की जा रही थी. पुलिस की मौजूदगी से आरोपियों की कथित साजिश नाकाम हो गई और बालिका को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया.
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यूपी से नागदा, फिर राजस्थान तक पहुंचाया : महेंद्र यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा निवासी शंकर चौहान और उसकी पत्नी काजल उर्फ सजनी बालिका को उत्तर प्रदेश से बहला-फुसलाकर अपने साथ नागदा लेकर पहुंचे थे. दूसरी तरफ, राजस्थान के मनोहर थाना क्षेत्र निवासी बालूसिंह गुर्जर ने उसका सौदा करने की प्लानिंग रच दी. आरोप है कि तीनों उसे किसी व्यक्ति को बेचने की तैयारी में थे. महेंद्र यादव ने बताया कि फिलहाल तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है. पीड़िता को आवश्यक कार्रवाई के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.
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