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मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ : दंपती सहित 3 गिरफ्तार, UP-MP और राजस्थान से जुड़े तार

आरोपी बालूसिंह गुर्जर, काजल, शंकर चौहान ( सोर्स- पुलिस प्रशासन )

झालावाड़ : जिला पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस मामले के तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जहां एक दंपती ने बालिका को बहलाया-फुसलाया और उतर प्रदेश से मध्य प्रदेश के नागदा लेकर आए. इसके बाद उसका सौदा राजस्थान में करने की प्लानिंग की गई. इस बीच पुलिस को शिकायत मिलने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. इस मामले में पुलिस ने दंपती और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है.