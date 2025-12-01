ETV Bharat / bharat

बिहार से 6 माह में 100 लड़कियां गायब! नेपाल बॉर्डर के रास्ते विदेशों में तस्करी

बिहार में मानव तस्करी का मामला सामने आया है. मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध झा ने कहा कि पिछले 6 महीने में 100 लड़कियां गायब हुईं हैं.

बिहार में मानव तस्करी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 3:18 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के बॉर्डर इलाकों से लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है. पिछले 6 महीने में 100 लड़कियां लापता हो गयीं है, जिसका अब तक कोई खोज खबर नहीं है. मुजफ्फरपुर में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता सुबोध झा ने राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है.

बिहार में बॉर्डर से गायब हो रहीं बेटियां : सुबोध झा ने बताया कि अपने देश के अलावा नेपाल, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब में करोड़ों रुपये में लड़कियों को बेचा जा रहा है. उन्होंने प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 6 माह में मोतिहारी से 100 लड़कियां गायब हुईं है. पूरे बिहार में यह आंकड़ा हजारों हो सकता है.

अधिवक्ता सुबोध झा (ETV Bharat)

6 महीने में 100 से ज्यादा लड़कियां गायब : सुबोध झा के अनुसार जुलाई महीने में रक्सौल से 10, रामगढ़वा से 3, आदापुर से 4, अगस्त महीने में रक्सौल के भेलाही, कौड़ीहार सहित अन्य जगहों से कुल 18, सितंबर महीने में एक विवाहिता सहित 17, अक्टूबर में 15 और नवंबर में 15, कुल 83 लड़कियां गायब हुईं है.

"उत्तर बिहार में अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करों का गैंग सक्रिय है. इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग में गए हैं. मोतिहारी से सटे नेपाल के बॉर्डर से लड़कियों की तस्करी हो रही है. " -सुबोध कुमार झा, अधिवक्ता

5 साल से रिसर्च कर रहे अधिवक्ता: अधिवक्ता ने एक दैनिक अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से वे इस मामले में पर रिसर्च कर रहे हैं. कई बार केंद्र सरकार को इस बारे में लिख चुके हैं कि देश की एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच करायी जाए, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया.

अधिवक्ता सुबोध झा (ETV Bharat)

रिटायर्ड जज जांच की मांग : अधिवक्ता सुबोध ने कहा कि बिहार पुलिस से यह मामला संभलने वाला नहीं है. हमने आयोग से मांग की है कि रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच करायी जाए. आयोग ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. एक सप्ताह में इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी.

'नेपाल के रास्ते विदेश में हो रहा सौदा' : अधिवक्ता ने दावा किया कि सीमा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर लड़कियों को बहला-फुसलाकर नेपाल के रास्ते विदेशों तक पहुंचा देते हैं. इन लड़कियों का इस्तेमाल नशा तस्करी, फर्जी शादी, बच्चा पैदा कराने, जेनरेशन चेंज, बॉडी पार्ट्स की खरीद-फरोख्त, सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर और अमानवीय गतिविधियों में किया जा रहा है.

कई देशों से जुड़ें हैं तार: उन्होंने यह भी बताया कि तस्करी का नेटवर्क नेपाल, चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब, गल्फ देशों और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है. हाल ही में रेस्क्यू की गई पीड़िताओं में एक ही परिवार की चार बेटियां भी शामिल थीं, जबकि कई लड़कियां अब भी लापता हैं. इससे बॉर्डर के गांवों में दहशत व्याप्त है.

