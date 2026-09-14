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घर की हालत खराब थी, चूड़ी फैक्ट्री में काम करने भेजा.. शव तक नहीं दिया! मानव तस्करी के चंगुल में फंसे बच्चे

गया के तीन नाबालिग को बेहतर जिंदगी का लालच देकर हैदराबाद ले गए, जहां एक बच्चे की मौत हो गई. सरताज अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट

Human trafficking in Gaya families
गया में मानव तस्करी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 8:46 PM IST

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गया: बिहार में मानव तस्करी और बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या हो चुकी है. समय-समय पर इसके कई कारण भी बताए जाते रहे हैं. जिनमें सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां जैसे गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी भी शामिल हैं. यही कमियां मानव तस्करी के लिए संवेदनशील वातावरण तैयार करती हैं. पिछले सप्ताह ही गया जिले के इमामगंज प्रखंड में मानव तस्करी का एक मामला सामने आया था. 3 नाबालिग बच्चों को लालच देकर हैदराबाद ले जाया गया था, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई. जिसके बाद मामला गरमा गया है.

सुनिये मां का दर्द
इमामगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के राजाराम की 49 वर्षीय पत्नी सरिता देवी कहती हैं कि दो महीने पहले मेरे गांव का ही एक व्यक्ति मेरे पास आया, जिसका नाम मनोज था. उसने मेरे बेटे को हैदराबाद ले जाने के लिए कहा. बेटा तो 11 साल का ही था. इसलिए पहले मैं उसे भेजने के लिए हिचकिचाई लेकिन उसने 1000 रुपये एडवांस दे दिया. मैं फिर उसे रोक भी नहीं पाई. उसने मुझ से कहा कि बेटे को अच्छा खाना मिलेगा, घुमाने भी ले जाएंगे. वो काम सीखकर बाद में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा.

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गरीब परिवारों में मानव तस्करी के मामले (ETV Bharat)

'बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाई'
वे आगे कहती हैं कि मनोज कह रहा था कि गांव में कई युवक मैट्रिक इंटर पास हैं लेकिन सभी मजदूरी करते हैं. पढ़कर बेटा भी तो बाद में मजदूरी ही करेगा. इससे अच्छा है कि अभी से काम सीख लें. बेटे को 7500 रुपये महीना भी मिलेगा लेकिन कभी ना तो पैसे आए और ना ही 2 महीने तक बेटे से बात हुई. जब हम लोग कॉल करते तो वो कहता कि अभी वो बाहर है. जाकर बात करा दूंगा लेकिन कभी बात नहीं कराई. एक दिन बस इतनी खबर मिली के बेटे रोहित की मौत हो गई है और अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

आशुतोष भी गया था हैदराबाद
आशुतोष (बदला हुआ नाम) की उम्र 12 साल है. उसके पिता भोला भुइंया दूसरे राज्य में रहकर मजदूरी करते हैं. जुलाई महीने में मानव तस्कर उनके बच्चे को बहला-फुसला कर हैदराबाद ले गए थे. हालांकि अब आशुतोष किसी तरह वहां से बचकर अपने घर पहुंच चुका है. सके साथ वहां हैदराबाद चूड़ी फैक्ट्री में क्या-क्या हुआ?

शरीर पर जख्म के निशान मौजूद
आशुतोष ने अपने शरीर से कपड़े हटाकर दिखाते हुए कहा, 'घर आए 12 दिन हो गए लेकिन निशान अभी तक बाकी हैं'. उसको गांव के दोस्त रोहित की मौत से गहरा सदमा पहुंचा है. उसने विस्तार से बताया कि हैदराबाद में क्या हुआ था. किस तरह उसे और उसके साथियों के साथ ज्यादती हुई थी. बेरहमी से मारा-पीटा भी जाता था.

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बुझ रहे गरीब परिवार के चिराग (ETV Bharat)

"हम तीन दोस्त हैदराबाद गए थे. जहां चूड़ी फैक्ट्री में हम लोगों को रखा गया था, वहां बड़ी बेरहमी से मारपीट की जाती थी. समय पर भोजन भी नहीं दिया जाता था. एक दिन मालिक ने लोहे के रॉड से रोहित को मारा और उसकी मौत हो गई. फिर क्या हुआ, उसका पता नहीं चला. हम लोग जब खूब चीख-पुकार कर रहे थे तब हमको और मेरे एक और साथी अपने आदमी के साथ ट्रेन पर बैठा दिया."- आशुतोष भुइंया, बाल श्रमिक

'मत मारी गई थी, जो भेज दिया'
आशुतोष की मौसी शांती देवी कहती हैं कि हम गरीब परिवार से संबंध रखते हैं. घर में सिर्फ कमाने वाला एक पुरुष है. घर में एक व्यक्ति की कमाई से कुछ नहीं हो रहा है. जब गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि वो हैदराबाद उसके बच्चे को भेज देगा और वहां अच्छा काम सीखेगा. उसने एक हजार एडवांस में भी दिया था. मुझे कई और तरह से भरोसा दिलाया. मैं और मेरी बहन उसकी बातों में आ गई और बच्चे को भेज दिया लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो डरा हुआ था और उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे.

"मजबूरी थी इसलिए भेज दिया. घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है. 5 बच्चे हैं और सभी निरक्षर हैं. गांव में विद्यालय है लेकिन बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते हैं. गरीबी ने बेबस कर दिया है, अब क्या करें कहीं ना कहीं मजदूरी तो करेगा ही."- शांति देवी, आशुतोष की मौसी

50 वर्षीय राजेश कुमार कहते हैं कि वह लुधियाना में काम कर रहे थे, तभी पत्नी ने बताया कि बेटे सतीश कुमार (बदला हुआ नाम) को मनोज हैदराबाद ले जाने के लिए कह रहा है. पत्नी को मना कर दिया कि हमारा बेटा अभी सिर्फ 11 साल है. वहां काम नहीं कर पाएगा लेकिन पता नहीं मनोज ने पत्नी को क्या लालच दिया कि उसने उसे भेज दिया.

राजेश कहते हैं, 'मुझे पता चला कि मनोज हैदराबाद नहीं गया था, बल्कि उसने बेटे को गांव से गया बस स्टैंड सिकरिया मोड़ तक पहुंचाया था. वहां से दूसरा व्यक्ति स्टेशन तक ले गया और फिर वहां से शमशेर खान इन बच्चों को अपने साथ ले गया. शमशेर खान अतरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं पत्नी पर गुस्सा भी हुआ था.'

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फतेहपुर गांव में कई मामले (ETV Bharat)

15 घंटे से भी अधिक काम करवाया
राजेश कुमार कहते हैं कि बेटा जब लौटा तो उसने पूरी घटना बताई. किस तरह उन लोगों से 12 से 15 घंटे तक जबरन काम लिया जाता था. विरोध करने पर मारपीट की जाती थी. खाना भी नहीं दिया जाता था. उसी बीच एक दिन मनोज ने खबर दी कि रोहित की मौत हो गई है. मुझे जब ये पता चला तो मैंने अपने बेटे को सकुशल वापस लाने के लिए दबाव डाला. उसके बाद मेरा बेटा जिंदा वापीस आ सका.

"हैदराबाद ले जाने के क्रम में सिर्फ एक वक्त का खाना दिया था. वहां ले जाकर चूड़ी फैक्ट्री में बेटे और उसके साथियों को रख दिया. जहां पर उसको प्रताड़ित किया जाता था. 12-15 घंटे लगातार काम करने की आदत नहीं होने की वजह से वो थक जाते तो उन्हें पीटा जाता. तरह-तरह की यातनाएं दी जाती. भोजन भी नहीं दिया जाता था. रोहित की मौत के बाद मैंने अपने बेटे को लाने का फैसला किया."- राजेश कुमार, बाल श्रमिक सतीश के पिता

दरअसल फतेहपुर गांव में मांझी समाज की 250 घरों की आबादी होगी. सभी मजदूरी पर आश्रित हैं. अधिकतर पुरुष दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं जबकि कुछ महिलाएं भी प्रवासी श्रमिक हैं. यहां गांव से नाबालिग लड़के और लड़कियां भी मजदूरी के लिए दूसरी जगह जाते हैं.

गांव में तस्करों के स्थानीय व्यक्ति पहुंचते हैं और फिर वह बच्चों को चिह्नित करते हैं. उन्हें लालच देते हैं और जब बच्चे उसके झांसे में आते हैं, तब उनके परिवार के लोगों को अपने झांसे में लेते हैं. उनकी जरूरत को पहचान कर पूरा करते हैं, जिससे उनका विश्वास बढ़ता है. ऐसे ही मामले में तीन नाबालिक बच्चों को गांव के एजेंट मनोज के द्वारा मानव तस्करी कराई गई थी. जिनमें एक बच्चा रोहित की मौत पिछले महीने अगस्त में हो गई थी.

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घरेलू कामकाज के नाम पर मानव तस्करी (ETV Bharat)

बच्चे का शव भी नहीं मिला
रोहित के परिजनों का आरोप है कि शमशेर खान और उसके पुत्र फैज अकरम ने उनके बेटे को बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी. परिवार का शक इसलिए भी बढ़ता है, क्योंकि उन्हें सूचना दिए बगैर ही शमशेर खान के द्वारा अंतिम संस्कार कराए जाने की बात कही गई है. परिवार का यह भी आरोप है की तीनों बच्चों को बेरहमी से मारा पीटा जाता था, जिससे एक बच्चे की मौत हुई है अब वह इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं.

हालांकि जिला पुलिस ने इस मामले को लेकर केस भी दर्ज किया है. वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा, 'इमामगंज प्रखंड क्षेत्र का मामला मेरे संज्ञान में आया है. इमामगंज थाना में केस भी नियोजक और अन्य पर दर्ज हुआ है. टीम जांच के लिए हैदराबाद भी जाएगी और कार्रवाई करेगी. इस तरह के मामले को लेकर पुलिस की एंटी ट्रैफिकिंग टीम भी गंभीर है.

रोजगार के नाम पर फैला है नेटवर्क
रोजगार दिलाने के नाम पर नेटवर्क बिहार में फैले होने की बात भी सामने आती रही है. नेटवर्क के लोग गरीब परिवार के छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं. इनके जरिए बहला-फुसलाकर उन्हें ट्रैप करके बिना माता-पिता को सूचना दिए भी ले जाया जाता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज होती है. हालांकि अधिकतर जगहों पर माता-पिता की रजामंदी से ये लड़के-लड़कियों को लेकर जाते हैं.

चौंकाने वाले होते हैं आंकड़े
एक्सपर्ट कहते हैं कि बिहार में हर साल 12 से 14 हजार बच्चे मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं. हालांकि ये सरकारी आंकड़े नहीं हैं. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीते कुछ वर्ष के दौरान सालाना औसतन 12-14 हजार गुमशुदगी के मामले सामने आते हैं. इनमें मुश्किल से दो तिहाई बच्चे ही बरामद होते हैं.

बिहार का गया जिला भी बच्चों को ट्रैफिकिंग कर ले जाने का एक बड़ा हब बनता जा रहा है. गया जिला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 2026 में अबतक गुमशुदगी की 322 रिपोर्ट दर्ज हुईं हैं, जबकि 2026 में बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी से 27 केस दर्ज हुए हैं.

ये हैं सरकारी आंकड़े
बिहार में मानव तस्करी और बाल श्रम के तहत साल 2020 में 75 मामले, 2021 में 111 केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 2022 में 260, 2023 में 43 और 2024 में 33 मामले रिपोर्ट हुए थे. 2020 से 2022 के बीच बिहार में दर्ज मानव तस्करी के मामले तेजी से बढ़े और 2022 में 260 मामले दर्ज हुए, जो उस साल देश में बिहार को तीसरे स्थान पर रखते थे. 2023 में यह संख्या घटकर 43 और 2024 में 33 रह गई. 2024 का आंकड़ा एनसीआरबी आधारित डाटा साइट में 33 दर्ज है.

ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी में अंतर?
जानकार बताते हैं कि ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी में अंतर होता है. ट्रैफिकिंग में एजेंट बहला-फुसलाकर बच्चों को लेकर जाते हैं. बच्चों को सुरक्षित वातावरण नहीं दिया जाता है. झूठे वादे किए जाते हैं और धमकी दी जाती है. एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. हालांकि इसमें भी अधिकतर यही होता है कि परिजन का कंसल्ट होता है. एजेंट उन्हें भरोसा में लेने के लिए एडवांस पैसे भी देते हैं लेकिन फिर ले जाकर जो बात तय होती है, उसके अनुरूप उन्हें न तो पैसे दिए जाते हैं और न ही बच्चों को सुरक्षित वातावरण दिया जाता है. उनके साथ प्रताड़ना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से होती है.

वहीं, बाल मजदूरी के संबंध में एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें ये होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से काम करते हैं और वो ड्यूटी का समय खत्म होते ही अपनी मर्जी से निकल जाते हैं. ज्यादातर बच्चे अपने माता-पिता के साथ माइग्रेट करते हैं और ईंट-भट्ठे या अन्य जगहों पर मजदूरी करते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर मजदूरी करते हैं.

"बिहार से तस्करी कर ले जाए गए बच्चों को मुख्य रूप से कढ़ाई, कपड़ा फैक्ट्री, चूड़ी बनाने के कारखाने और ढाबों बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है. एजेंट कम उम्र के बच्चों को टारगेट करने के लिए स्लम बस्ती को निशाना बनाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और दलित समुदाय के बच्चों को निशाना बनाते हैं."- लालजी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता

बिहार से होते हैं 54 प्रतिशत बच्चे
मानव तस्करी के मामले में बिहार अग्रणी राज्य बनता जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल बाल श्रम कार्यबल में बिहार के हिस्सेदारी लगभग 10.7 प्रतिशत है. यहां के बच्चों को अलग-अलग राज्य में ले जाकर काम करवाया जाता है. लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं. बचपन बचाओ आंदोलन के एक अध्ययन के अनुसार, 'दिल्ली में मुक्त कराए गए बाल मजदूरों में से 54 प्रतिशत से अधिक बच्चे अकेले बिहार के होते हैं. बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हैं, जहां बाल श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा है.'

पुलिस का एक्शन भी नाकाफी
2025-26 में 1345 बच्चे रेस्क्यू करके लाए हैं. चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तहत पहले बिहार के बच्चों को सबसे ज्यादा जयपुर भेजा जाता था लेकिन हाल के कुछ सालों में बिहार सरकार और राजस्थान सरकार की संयुक्त कार्रवाई के बाद संख्या में कमी आई है. हालांकि अब मानव तस्करों ने जगह बदल दिया है. वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बच्चों को ले जाते हैं. जहां फास्ट फूड और नारियल की रस्सी बनाने की फैक्ट्री में लगाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में बिरयानी दुकानों के लिए बच्चे ले जाए जाते हैं.

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के अभियानों से बिहार और अन्य राज्यों में सक्रिय तस्करी ग्रहों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में भी मदद मिली है. पुलिस के अनुसार मानव तस्करी प्रणाली तीन परस्पर जुड़े स्तरों के माध्यम से कार्य करती हैं.

पहले स्तर पर स्थानीय युवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं. गांव में कमजोर लड़के और लड़कियों की पहचान करते हैं. पीड़ित से दोस्ती करते हैं. लड़कियों को प्रेम संबंधों, विवाह प्रस्तावों या नौकरी के वादों के माध्यम से फंसाते हैं. उन्हें एजेंट के माध्यम से तरह-तरह की लालच दी जाती है. उनके पीछे पैसे भी खर्च किए जाते हैं.

इसके बाद विश्वास स्थापित होते ही उनको गांव छोड़ने के लिए राजी किया जाता है. गया के इमामगंज प्रखंड के तीन नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है. गांव के ही एक युवक ने इन तीनों बच्चों को लालच दी और फिर उनके माता पिता को राजी किया.

बच्चों को स्थानीय युवक ने गांव से शहर तक लाया और फिर परिवहन नेटवर्क को सौंप दिया. जैसा कि अक्सर रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, वैसा ही यहां भी हुआ.

गया जिला का सर्वे
कवच प्रोग्राम के तहत सेंटर डायरेक्ट स्वयंसेवी संस्थान ने गया जिले में एक सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट सिर्फ जिला स्तर पर देखा जाए तो रिपोर्ट चौंकाने वाली है. संस्था के अनुसार पिछले एक साल में प्रवासन बच्चों के साथ वाले परिवार की कुल संख्या 492 है, जबकि बाल श्रम में लिप्त बच्चों की संभावित संख्या 722 है. बाल श्रम में नियोजित बच्चे (जिन्हें चिह्नित किया जा चुका है), उनकी संख्या 450 है.

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सक्रिय
वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार कहते हैं कि मानव तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, जो जिला स्तर और राज्य स्तर पर होती है. वह मानव तस्करी की रोकथाम के साथ कार्रवाई के लिए काम करती है. एसएसपी ने बताया कि इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं. कार्रवाई के लिए अलग से स्पेशल टीम भी गठित है. इसके अलावे सभी थानों में एक नोडल अधिकारी भी होते हैं, जो मानव तस्करी से संबंधित केस को देखते हैं और कार्रवाई करते हैं.

"मानव तस्करी में जो भी लोग संलिप्त होते हैं, उन पर गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई भी की जाती रही है. पुराने जितने भी केस हैं, उसके लिए अभियान चला कर गिरफ्तारी पूर्व में भी की गई है. जो बाहर के अपराधी हैं, वहां भी पुलिस की टीम जाकर रेड करती है और उनकी गिरफ्तारी करती है."- सुशील कुमार, एसएसपी, गया

मानव तस्करी के कई तरीके
वरीय पुलिस अधीक्षक कहते हैं किह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई मॉडल होते हैं. कई तरह से दलालों के द्वारा ट्रैप किया जाता है. ईंट-भट्ठे से लेकर फैक्ट्री के लिए भी बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जाता है. बंधुआ मजदूरी के लिए भी लोग ट्रैप करते हैं, इसकी पहचान की जाती है और पुलिस करवाई करती है. इसको लेकर पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट गंभीर है.

बाल श्रम एक गंभीर समस्या
वहीं, गया श्रम आयुक्त पूनम कहती हैं कि बाल श्रम एक गंभीर समस्या है. इसको लेकर विभाग तत्पर पर भी है. कार्रवाई के लिए धावा दल भी गठित है और लगातार करवाई भी की जाती रही है. अभी विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. बाल श्रम की सूचना हमें विभिन्न माध्यमों से मिलती है और हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं. व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है. वैसे भी रेगुलर हमारा धावा दल चलता रहता है. नियोजन पर कार्रवाई भी होती है और बच्चे को वापस लाया जाता है.

"दूसरे राज्यों में ले जाने को लेकर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, उसके लिए मानव व्यापार तस्कर के लिए एक टीम गठित है. उसमें श्रम विभाग के लोग भी रहते हैं और पुलिस विभाग के अधिकारी भी होते हैं. इसकी भी जहां से सूचना मिलती है, वहां से तत्काल उन्हें मुक्त करा कर लाया जाता है और ले जाने वाले पर कार्रवाई होती है."- पूनम, श्रम आयुक्त, गया

क्या है बाल मजदूरी की वजह?
इस बारे में गया श्रम आयुक्त कहती हैं कि शिक्षा और गरीबी के कारण ही बाल मजदूरी और मानव तस्करी को बल मिल रहा है. हालांकि अब तो सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर बहुत ही जागरूकता फैलाई गई है. बच्चे खासकर गरीब समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चे विद्यालय पहुंच रहे हैं. आपदा में भी मानव तस्करी के मामले बढ़ जाते हैं. जैसे कि बाढ़ की अगर स्थिति होती है तो वहां भी मानव तस्कर सक्रिय होने लगते हैं. कुछ लोग एकदम ही बाल मजदूरी के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं लेकिन उनकी मजबूरी भी हो जाती है, जिसके तहत वह इसके लिए भेजते हैं.

चलती है विशेष योजना
गया श्रम आयुक्त पूनम बताती हैं कि बिहार सरकार बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए योजनाएं चल रही है. इसके तहत मुक्त कराए गए किशोर श्रमिकों को 25000 की वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाती है ताकि उन्हें शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ा जा सके. इसके अलावे हाल ही में आवासीय विद्यालय में उनके लिए मुफ्त पढ़ाई की भी व्यवस्था शुरू की गई है.

बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम के तहत बच्चों से मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध है, जिसमें नियम नियुक्ताओं को 20000 से 50000 तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है.

चलाया जाता है जागरूकता अभियान
श्रम विभाग की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस के बारे में जागरूक किया जा सके. गया में 21 सितंबर को एक कार्यशाला का भी आयोजन होने वाला है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया गया है ताकि उन्हें भी अवगत कराया जाएगा कि वह बाल श्रम के लिए कैसे बच्चों को रोकें, साथ ही उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए कैसे जोड़ें.

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