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'शराब और अपराध बड़ी चुनौती' गुमशुदा बच्चों एवं मानव तस्करी पर कॉफ्रेंस में बोले CM सम्राट चौधरी

पटना: राजधानी पटना में शनिवार को गृह विभाग द्वारा गुमशुदा बच्चों और मानव तस्करी पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस कॉफ्रेंस में बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, जल्द अमीर बनने की चाहत लोगों की जिंदगी बिगाड़ रही है. इस कारण शराब और अपराध जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं

मानव तस्करी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि, बिहार सरकार मानव तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सहयोग शिविर' के माध्यम से लापता बच्चों और लोगों से जुड़े मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है.

गुमशुदा बच्चों और मानव तस्करी पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन (ETV Bharat)

1200 से ज्यादा लापता बच्चों की बरामदगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'नया सवेरा 1.0' और 'नया सवेरा 2.0' के बाद अब 'नया सवेरा 3.0' अभियान के माध्यम से मानव तस्करी की रोकथाम, जागरूकता, बचाव और पुनर्वास के प्रयासों को और व्यापक बनाया जा रहा है. इसके तहत राज्य में 1200 से अधिक लापता बच्चों की बरामदगी हो चुकी है.

''शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए 'सहयोग शिविर' आयोजित किए जा रहे हैं. अब तक छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5.50 लाख से अधिक मामलों का निष्पादन कराया जा चुका है. अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री स्तर पर भी मामलों की सुनवाई की जा रही है.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

'मानव तस्करी के पीछे रोजगार और पलायन' : मुख्यमंत्री ने मानव तस्करी के पीछे रोजगार और पलायन को भी महत्वपूर्ण कारण बताया. उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण होगा. इससे मजबूरी में होने वाले पलायन को भी कम किया जा सकेगा.

''राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए विभिन्न स्टील उद्योग समूहों के साथ 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए हैं. सरकार का प्रयास है कि बिहार में ही रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध हों. 'कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर लौटने' का वातावरण तैयार किया जा रहा है.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

'तस्करी के बाद उनके पुनर्वास जरूरी' : कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए. अमानुल्लाह ने कहा कि, मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में केवल पीड़ितों को बरामद कर लेना पर्याप्त नहीं है. तस्करी के बाद उनके पुनर्वास, रोजगार और समाज में सम्मानजनक वापसी की जिम्मेदारी भी पूरी गंभीरता से निभानी होगी. कई बार तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों को परिवार और समाज ही दोबारा स्वीकार नहीं करता, जिससे वे फिर उसी दलदल में पहुंच जाते हैं.

'परिवार ही कई बार नहीं करता बेटी को स्वीकार' : जस्टिस ए. अमानुल्लाह ने मानव तस्करी के पीछे छिपी सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि, कई मामलों में ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को काम नाम पर बाहर ले जाया जाता है. शुरुआत में परिवार को पैसे भेजे जाते हैं, परिवार को लगता है कि बेटी रोजगार कर रही है.

पटना में गुमशुदा बच्चों और मानव तस्करी पर कांफ्रेंस (ETV Bharat)

'दोबारा से तस्करी के जाल में फंसने का खतरा' : उन्होंने आगे बताया कि, बाद में पुलिस कार्रवाई के दौरान जब ऐसी लड़कियां गलत गतिविधियों में मिलीं और उन्हें बरामद किया गया, तब परिवार उन्हें वापस लेने पहुंचा. उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि कई मामलों में परिवार इन लड़कियों से आर्थिक मदद तो लेता है, लेकिन उनके अतीत को लेकर उन्हें दोबारा स्वीकार करने को तैयार नहीं होता. और उसके दोबारा तस्करी या शोषण के जाल में फंसने का खतरा बढ़ जाता है.