'शराब और अपराध बड़ी चुनौती' गुमशुदा बच्चों एवं मानव तस्करी पर कॉफ्रेंस में बोले CM सम्राट चौधरी
पटना में गुमशुदा बच्चों और मानव तस्करी पर कांफ्रेंस, सीएम ने कहा, जिन लोगों का रेस्क्यू उनकी मॉनिटरिंग भी. रिपोर्ट कृष्ण नंदन
Published : August 8, 2026 at 5:24 PM IST
पटना: राजधानी पटना में शनिवार को गृह विभाग द्वारा गुमशुदा बच्चों और मानव तस्करी पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस कॉफ्रेंस में बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, जल्द अमीर बनने की चाहत लोगों की जिंदगी बिगाड़ रही है. इस कारण शराब और अपराध जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं
मानव तस्करी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि, बिहार सरकार मानव तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सहयोग शिविर' के माध्यम से लापता बच्चों और लोगों से जुड़े मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है.
1200 से ज्यादा लापता बच्चों की बरामदगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'नया सवेरा 1.0' और 'नया सवेरा 2.0' के बाद अब 'नया सवेरा 3.0' अभियान के माध्यम से मानव तस्करी की रोकथाम, जागरूकता, बचाव और पुनर्वास के प्रयासों को और व्यापक बनाया जा रहा है. इसके तहत राज्य में 1200 से अधिक लापता बच्चों की बरामदगी हो चुकी है.
''शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए 'सहयोग शिविर' आयोजित किए जा रहे हैं. अब तक छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5.50 लाख से अधिक मामलों का निष्पादन कराया जा चुका है. अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री स्तर पर भी मामलों की सुनवाई की जा रही है.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
'मानव तस्करी के पीछे रोजगार और पलायन' : मुख्यमंत्री ने मानव तस्करी के पीछे रोजगार और पलायन को भी महत्वपूर्ण कारण बताया. उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण होगा. इससे मजबूरी में होने वाले पलायन को भी कम किया जा सकेगा.
''राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए विभिन्न स्टील उद्योग समूहों के साथ 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए हैं. सरकार का प्रयास है कि बिहार में ही रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध हों. 'कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर लौटने' का वातावरण तैयार किया जा रहा है.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
'तस्करी के बाद उनके पुनर्वास जरूरी' : कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए. अमानुल्लाह ने कहा कि, मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में केवल पीड़ितों को बरामद कर लेना पर्याप्त नहीं है. तस्करी के बाद उनके पुनर्वास, रोजगार और समाज में सम्मानजनक वापसी की जिम्मेदारी भी पूरी गंभीरता से निभानी होगी. कई बार तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों को परिवार और समाज ही दोबारा स्वीकार नहीं करता, जिससे वे फिर उसी दलदल में पहुंच जाते हैं.
'परिवार ही कई बार नहीं करता बेटी को स्वीकार' : जस्टिस ए. अमानुल्लाह ने मानव तस्करी के पीछे छिपी सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि, कई मामलों में ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को काम नाम पर बाहर ले जाया जाता है. शुरुआत में परिवार को पैसे भेजे जाते हैं, परिवार को लगता है कि बेटी रोजगार कर रही है.
'दोबारा से तस्करी के जाल में फंसने का खतरा' : उन्होंने आगे बताया कि, बाद में पुलिस कार्रवाई के दौरान जब ऐसी लड़कियां गलत गतिविधियों में मिलीं और उन्हें बरामद किया गया, तब परिवार उन्हें वापस लेने पहुंचा. उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि कई मामलों में परिवार इन लड़कियों से आर्थिक मदद तो लेता है, लेकिन उनके अतीत को लेकर उन्हें दोबारा स्वीकार करने को तैयार नहीं होता. और उसके दोबारा तस्करी या शोषण के जाल में फंसने का खतरा बढ़ जाता है.
''बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस, न्यायालय, प्रशासन और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा. बच्चे की बरामदगी के बाद यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वह फिर से उसी परिस्थिति में न पहुंचे, जहां से उसे बचाया गया था.'' - जस्टिस ए. अमानुल्लाह
'क्या हम अपने घर और दफ्तर में उन्हें काम देंगे' : न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने सम्मेलन में मौजूद लोगों से सीधे सवाल किया कि यदि किसी महिला को तस्करी या मजबूरी के कारण गलत रास्ते पर जाना पड़ा हो, तो क्या समाज उसे उसके अतीत के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार है.
'हम वास्तविक पुनर्वास की बात कर सकते हैं' : उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला तस्करी की शिकार रही है और वह अपने जीवन को दोबारा सामान्य बनाना चाहती है तो क्या हम उसके अतीत की जानकारी होने के बावजूद उसे अपने घर में काम देंगे. क्या हम उसे अपने दफ्तर में रोजगार देंगे. यदि जवाब हां है, तभी हम वास्तविक पुनर्वास की बात कर सकते हैं.
क्या बोले बिहार के डीजीपी? : बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि टटबिहार में मानव तस्करी की रोकथाम एवं पीड़ितों के बचाव हेतु मानव व्यापार निरोध इकाइयों (AHTUS) द्वारा निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2022 से जून, 2026 तक कुल 2553 प्राथमिकियों दर्ज की गई है, 7150 पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया है और 2698 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.
बिहार में 48 मानव व्यापार निरोध इकाइयां : डीजीपी ने कहा कि, वर्तमान में राज्य में 48 मानव व्यापार निरोध इकाइयां (40 जिला AHTU, 4 रेलवे AHTU एवं 4 एयरपोर्ट AHTU) कार्यरत हैं. राज्य में 44 पुलिस उपाधीक्षक, स्पेशल क्राइम पदस्थापित हैं तथा मानव तस्करी से संबंधित 1208 कांड AHTUS को हस्तांतरित किए गए हैं.
''निर्भया निधि के अंतर्गत 38 जिलों में AHTUS को वाहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई गई है. राज्य में गुमशुदा बच्चों के ट्रेनिंग के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अबतक 10788 बच्चों का विवरणी अपलोड कर दिया गया है ताकि गुमशुदा बच्चों कों ट्रैक किया जा सके.'' - विनय कुमार, डीजीपी, बिहार
विनय कुमार ने कहा कि, वर्ष 2022 से जून 2026 तक बिहार में गुमशुदा बच्चों के मामलों में लगातार कार्रवाई की गई. इस अवधि में वर्ष 2025 में सर्वाधिक 14699 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 2026 (जून तक) 10577 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. वर्ष 2022 से जून 2026 तक प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिजनों से मिलाया गया.
गुमशुदा बच्चों में लड़कियों की संख्या अधिक : उन्होंने कहा कि, वर्ष 2025 में 7772 बच्चों (1205 बालक एवं 6567 बालिकाएं) और वर्ष 2026 (जून तक) 5232 बच्चों (868 बालक एवं 4364 बालिकाएं) को सकुशल बरामद किया गया. आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि गुमशुदा बच्चों में बालिकाओं की संख्या अधिक रही है, जिसके मद्देनजर बिहार पुलिस द्वारा त्वरित एफआईआर दर्ज कर खोज एवं बरामदगी की कार्रवाई लगातार की जा रही है.
राज्यों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर : सम्मेलन में मानव तस्करी की रोकथाम, लापता बच्चों की बरामदगी, पीड़ितों के पुनर्वास और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा हुई. कार्यक्रम में मानव तस्करी पर आधारित वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें तस्करी के दुष्परिणाम, बचाव और कार्रवाई से जुड़े पहलुओं को बताया गया.
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