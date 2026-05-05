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3 लाख में बिक रही थीं छात्राएं, बिहार में मानव तस्करी का खुलासा, राजस्थान गिरोह की एंट्री

बिहार में मानव तस्करी का भांडाफोड़, 3 लड़की बरामद. किशोरियां डेढ़-डेढ़ लाख में बेची जाती थी. जानें पूरा मामला.

Nalanda Human trafficking
नालंदा में मानव तस्करी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 5, 2026 at 2:05 PM IST

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नालंदा: बिहार की नालंदा पुलिस ने लड़कियों की खरीद-बिक्री करने वाले अंर्तराज्जीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जिसमें दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं. इनमें से दो लोगों की गिरफ्तारी राजस्थान से और एक महिला सहित दो की गिरफ्तारी नालंदा से की गई है. इन गिरफ्तार तस्करों के पास से तीन नाबालिग लड़कियों को बरामद कर बिकने से बचा लिया गया है.

9 अप्रैल को लापता हुई दो नाबालिग: इस मामले में बिहार शरीफ सदर डीएसपी 2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि रहुई थाना क्षेत्र के बेसमक गांव से 9 अप्रैल को 13 और 14 वर्ष की दो नाबालिग लड़की के गायब होने का मामला 10 अप्रैल को दर्ज हुआ था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम का गठन कर जांच शुरू किया गया.

नालंदा में मानव तस्करी का खुलासा (ETV Bharat)

राजस्थान से नाबालिग लड़कियां बरामद: पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों नाबालिग लड़कियां राजस्थान के बीकानेर में है. नालंदा पुलिस की टीम ने राजस्थान पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों गायब लड़कियों को सकुशल बरामद किया. साथ ही दंपती को भी गिरफ्तार किया.

राजगीर की है महिला मानव तस्कर: सदर डीएएसपी ने बताया कि गिरफ्तार पति-पत्नी से जब पुलिस ने पूछताक्ष की तो दोनों ने लड़की को 3 लाख में खरीदने की बात स्वीकार की. उसके बाद उसने बच्चियों को बेचने बाली महिला का नाम भी बताया. पुलिस की टीम ने राजगीर में छापेमारी कर नूरसराय की रहने वाली महिला मानव तस्कर और उसके एक मानपुर के रहने वाले सहयोगी को गिरफ्तार किया. वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की रहने वाली एक किशोरी को भी बरामद किया गया है.

"9 अप्रैल को रहुई थाना क्षेत्र के एक गांव से दो चचेरी बहनों के गायब होने का मामला सामने आया था. शिकायत मिलते ही तकनीकी और मानवीय जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों किशोरियां राजस्थान के बीकानेर में हैं, जिसके बाद उन्हें वहां से बरामद किया गया."-संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएएसपी

किशोरियों का किया जाता है ब्रेन वाश: किशोरी के परिजनों को सूचित कर न्यायालय में पेश करने के बाद बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है. इस मामले की जांच अभी चल रही है. इसमें शामिल लोगों की भी तलाश की जा रही है. ये तस्कर छोटी नाबालिग लड़कियों को पैसे और बढ़िया जिंदगी जीने का प्रलोभन देकर ब्रेन वाश करती हैं, और उसे लाखों रुपये में बेच देती हैं.

3 लाख में बिक रही थीं छात्राएं: इस मामले में लड़की की खरीदने वाली महिला ने बताया कि वह झारखंड की निवासी है लेकिन वह राजस्थान में रहती है. महिला तस्कर से एक लाख 34 हजार रुपये में एक लड़की को खरीदा था. दो लड़कियों का 3 लाख रुपया दिया था. दोनों लड़कियों को शादी के नाम पर बेच दिया गया था.

राजस्थान से जुड़ा है नेटवर्क: महिला तस्कर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि एक लड़की को 1 से डेढ़ लाख में बेचती थी. पहले भी लड़कियों को बेच चुकी है. दोनो लड़कियों को 3 लाख में बेचा था. लड़की खरीदने का नेटवर्क राजस्थान से जुड़ा है. राजस्थान के लोग लड़की को कम कीमत में खरीदकर उसे शादी का झांसा देकर मोटी कीमत वसूलते थे.

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