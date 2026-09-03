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टिकट के बाद भी महिला को आधी को रात ट्रेन से उतारा, अब रेलवे भरेगा ₹ 2 लाख हर्जाना

केरल में एक अकेली महिला यात्री को रेलवे की गलती के चलते उसे आधी रात को ट्रेन से उतारा गया था.

Railways Pay Rs 2 Lakh
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 12:19 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य मानवअधिकार आयोग ने रेलवे को एक महिला यात्री को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. महिला को आधी रात को ट्रेन से उतरने के लिए मजबूर किया गया और बाद में वैलिड रिजर्वेशन टिकट होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया. कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस ने निर्देश दिया कि यह रकम एक महीने के अंदर दी जाए, साथ ही यह भी कहा कि यह रकम जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल की जा सकती है.

त्रिशूर के एरुमापेट्टी की मूल निवासी के जयस्मिथा को इस कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, जो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम में रहती हैं. 30 जुलाई, 2023 को, वह ट्रेन संख्या 16348 पर वडक्कनचेरी से तिरुवनंतपुरम तक यात्रा कर रही थी. उसे एस-4 कोच में बर्थ संख्या 41 आवंटित की गई थी.

हालाँकि, बर्थ पर पहुँचने पर उसे एहसास हुआ कि यह किसी अन्य यात्री को आवंटित किया गया था. जब उसने यात्रा टिकट परीक्षक से संपर्क किया तो उसे बताया गया कि उसका टिकट ऑनलाइन रद्द कर दिया गया है. हालाँकि उन्होंने सवाल किया कि तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन काउंटर से सीधे खरीदा गया टिकट ऑनलाइन कैसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली.

टिकट एग्जामिनर ने उसे बताया कि अगर वह 500 रुपये की पेनल्टी दे दे तो उसे दूसरी बर्थ मिल सकती है. लेकिन, पैसेंजर के पास पैसे नहीं थे. इसके अलावा, ऑफिसर ने उस व्यक्ति की डिटेल्स बताने से मना कर दिया जिसने उसकी जानकारी या सहमति के बिना टिकट कैंसिल किया था.

आधी रात को ट्रेन से न उतारने की उसकी बहुत मिन्नतें करने के बावजूद, एग्जामिनर ने बुरा बर्ताव किया. जब ट्रेन अलुवा पहुँची, तो पैसेंजर को रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसकी गिरफ़्तारी दर्ज की और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया. बाद में फोर्स ने यह महसूस करने के बाद केस वापस ले लिया कि यह गलती से रजिस्टर हो गया था.

पैसेंजर की ऑफिशियल शिकायत के बाद सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर ने डिटेल में जांच की, जिसमें क्लर्क की गलती सामने आई. पैसेंजर के दिए गए मोबाइल नंबर को बुकिंग पोर्टल पर रिजर्वेशन फॉर्म पर डालते समय, क्लर्क ने एक डिजिट गलत टाइप कर दिया. नतीजतन टिकट कन्फर्मेशन मैसेज इस गलत नंबर पर भेज दिया गया. मैसेज पाने वाले ने फिर टिकट बुक न करने के बावजूद ऑनलाइन कैंसल कर दिया.

जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस ने साफ किया कि आधी रात को अकेले सफर कर रही एक महिला को ट्रेन से उतरने के लिए मजबूर करना रेलवे एक्ट के सेक्शन 139 का साफ उल्लंघन है. कमीशन ने कहा कि शिकायत करने वाली महिला, जो अपने माता-पिता के बिना अकेली रहती है, के साथ रेलवे का बर्ताव बहुत गलत था.

ऑफिशियल ऑर्डर में इस बात पर जोर दिया गया कि इज्जत से जीने के उसके संवैधानिक और इंसानी अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया गया. उसकी मुश्किलों में और इजाफा करते हुए रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज क्रिमिनल केस की वजह से शिकायत करने वाली महिला की सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी भी चली गई.

कमीशन ने उसे नौकरी जाने के बारे में सरकार को एक एप्लीकेशन देने का निर्देश दिया है, और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को एक महीने के अंदर इस मामले पर फैसला लेने का निर्देश दिया. कमीशन ने सदर्न रेलवे डिविजनल मैनेजर को निर्देश दिया है कि वे नियमों का पालन पक्का करें और मुआवजा मिलने के बाद लिखकर रिपोर्ट दें. ऑर्डर में आगे कहा गया है कि अगर छह हफ़्ते के अंदर मुआवजे की रकम नहीं दी जाती है, तो आठ परसेंट का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा.

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