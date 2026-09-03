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टिकट के बाद भी महिला को आधी को रात ट्रेन से उतारा, अब रेलवे भरेगा ₹ 2 लाख हर्जाना

तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य मानवअधिकार आयोग ने रेलवे को एक महिला यात्री को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. महिला को आधी रात को ट्रेन से उतरने के लिए मजबूर किया गया और बाद में वैलिड रिजर्वेशन टिकट होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया. कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस ने निर्देश दिया कि यह रकम एक महीने के अंदर दी जाए, साथ ही यह भी कहा कि यह रकम जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल की जा सकती है.

त्रिशूर के एरुमापेट्टी की मूल निवासी के जयस्मिथा को इस कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, जो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम में रहती हैं. 30 जुलाई, 2023 को, वह ट्रेन संख्या 16348 पर वडक्कनचेरी से तिरुवनंतपुरम तक यात्रा कर रही थी. उसे एस-4 कोच में बर्थ संख्या 41 आवंटित की गई थी.

हालाँकि, बर्थ पर पहुँचने पर उसे एहसास हुआ कि यह किसी अन्य यात्री को आवंटित किया गया था. जब उसने यात्रा टिकट परीक्षक से संपर्क किया तो उसे बताया गया कि उसका टिकट ऑनलाइन रद्द कर दिया गया है. हालाँकि उन्होंने सवाल किया कि तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन काउंटर से सीधे खरीदा गया टिकट ऑनलाइन कैसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली.

टिकट एग्जामिनर ने उसे बताया कि अगर वह 500 रुपये की पेनल्टी दे दे तो उसे दूसरी बर्थ मिल सकती है. लेकिन, पैसेंजर के पास पैसे नहीं थे. इसके अलावा, ऑफिसर ने उस व्यक्ति की डिटेल्स बताने से मना कर दिया जिसने उसकी जानकारी या सहमति के बिना टिकट कैंसिल किया था.

आधी रात को ट्रेन से न उतारने की उसकी बहुत मिन्नतें करने के बावजूद, एग्जामिनर ने बुरा बर्ताव किया. जब ट्रेन अलुवा पहुँची, तो पैसेंजर को रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसकी गिरफ़्तारी दर्ज की और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया. बाद में फोर्स ने यह महसूस करने के बाद केस वापस ले लिया कि यह गलती से रजिस्टर हो गया था.