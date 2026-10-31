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पंचकूला में केजी की छात्रा पर हमला मामला: मानवाधिकार और बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, पिता बोले- 'जा सकती थी बच्ची की जान'

Attack on KG girl student case ( ETV Bharat )

पंचकूला: स्कूल परिसर में तीसरी क्लास के छात्र ने किंडरगार्टन (KG) की छात्रा के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की. इस मामले में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (HSCPCR) ने स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने पंचकूला के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में एक विस्तृत और बिंदुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को सौंपें.

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लिया है. हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने कहा "यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. हम इस मामले का संज्ञान लेंगे, पूरे मामले का बारीकी से अध्ययन करेंगे और व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देंगे. इनमें सकारात्मक पालन-पोषण (पॉजिटिव पेरेंटिंग) को बढ़ावा देना, बाल मनोविज्ञान को समझना, स्कूल काउंसलिंग को मजबूत करना और सरकारी दिशानिर्देशों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना शामिल होगा."