पंचकूला में केजी की छात्रा पर हमला मामला: मानवाधिकार और बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, पिता बोले- 'जा सकती थी बच्ची की जान'
Attack on KG girl student case: पंचकूला में केजी की छात्रा पर हमला मामले में मानवाधिकार और बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया.
Published : October 31, 2026 at 6:13 PM IST
पंचकूला: स्कूल परिसर में तीसरी क्लास के छात्र ने किंडरगार्टन (KG) की छात्रा के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की. इस मामले में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (HSCPCR) ने स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने पंचकूला के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में एक विस्तृत और बिंदुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को सौंपें.
Haryana State Commission for Protection of Child Rights (HSCPCR), has taken suo motu cognisance of the matter in which a third-grade student was allegedly assaulted a kindergarten girl inside the school premises in Panchkula and has directed the District Education Officer, Panchkula, to submit a comprehensive, point-wise factual report to the Commission regarding the action taken by the Education Department— ANI (@ANI) October 31, 2026
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लिया है. हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने कहा "यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. हम इस मामले का संज्ञान लेंगे, पूरे मामले का बारीकी से अध्ययन करेंगे और व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देंगे. इनमें सकारात्मक पालन-पोषण (पॉजिटिव पेरेंटिंग) को बढ़ावा देना, बाल मनोविज्ञान को समझना, स्कूल काउंसलिंग को मजबूत करना और सरकारी दिशानिर्देशों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना शामिल होगा."
'कमियों को दूर करने के देंगे सुझाव': जस्टिस ललित बत्रा ने कहा "कई सरकारी दिशा-निर्देश हैं, ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है. हालांकि, उनके क्रियान्वयन में कुछ कमियां या खामियां रह सकती हैं. हम इन कमियों को दूर करने और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देंगे, ताकि बच्चों को- चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े छात्र- स्कूलों में एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें अपने घरों में मिलता है."
#WATCH | Panchkula, Haryana: On alleged assault on KG student, Chairperson Haryana Human Rights Commission, Justice Lalit Batra says, "... It is very unfortunate. I will take cognisance of the matter, study the entire case and make recommendations to address any shortcomings in the system... We will focus on positive parenting, child psychology, proper counselling in schools and better implementation of government guidelines. Schools must provide a safe and conducive environment for children, with adequate teacher strength and proper supervision... The CCTV footage should not be leaked, as the identities of both students must be protected under the Juvenile Justice Act... I will also examine the school management, staff availability and compliance..."— ANI (@ANI) October 31, 2026
'25-30 छात्रों पर एक शिक्षक जरूरी': उन्होंने कहा "स्कूल प्रशासन व्यवस्था की जांच करेगा और कमियों का पता लगाएगा, जिसमें स्टाफ की संभावित कमी भी शामिल है. हम निदेशालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव भी देंगे कि स्कूल हर 25-30 छात्रों पर एक शिक्षक रखने के दिशानिर्देशों का पालन करें, और छात्रों की संख्या के अनुपात में ही स्टाफ की तैनाती हो."
'CCTV फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए': जस्टिस ललित बत्रा ने कहा कि "छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शारीरिक दंड (कॉर्पोरल पनिशमेंट) की घटनाओं का पता लगाने के लिए सभी स्कूलों में CCTV निगरानी जरूरी है. हालांकि, CCTV फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए. इसमें शामिल छात्रों की पहचान, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, सुरक्षित रखी जानी चाहिए. 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' (किशोर न्याय अधिनियम) में भी बच्चों की पहचान की सुरक्षा का प्रावधान है, चाहे वे किशोर हों या न हों."
मानवाधिकार आयोग ने किया स्कूल का निरीक्षण: इससे पहले हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा और सहायक रजिस्ट्रार डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी ली.
Panchkula, Haryana: State Human Rights Commission Chairman Justice Lalit Batra and Assistant Registrar Dr Punit Arora inspect the government school following the alleged assault on a KG student. https://t.co/fBhXxUyT4e— IANS (@ians_india) October 31, 2026
बच्ची के पिता ने बताया पूरा घटनाक्रम: इस पूरे मामले में बच्ची के पिता ने बताया कि "मेरी बेटी, जो KG में पढ़ती है, स्कूल गेट के पास खड़ी थी. तभी अंदर से एक लड़का आया और उससे कहा कि उसके पिता उसे ऊपर बुला रहे हैं. वह उसे ऊपर एक कमरे में ले गया, जहां दरवाजे बंद थे. बच्ची ने उससे पूछा कि वह उसे यहां क्यों लाया है, जबकि उसके पिता तो यहां हैं ही नहीं. इसके बाद उसने बच्ची का सिर दीवार पर दे मारा. जब बच्ची खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई, तो उसने उसके पैर पकड़े और उसे घसीटा. फिर उसने एक ईंट उठाई और दोनों हाथों से उसके चेहरे पर दे मारी. बच्ची की हालत इतनी गंभीर थी कि अगर दो मिनट की भी और देरी हो जाती, तो उसकी जान जा सकती थी."
शिक्षा मंत्री ने दिया कड़ी कार्रवाई का आश्वासन: इस पूरे मामले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है. मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्या था पूरा मामला? पंचकूला सेक्टर-20 स्थित संस्कृति मॉडल स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने KG में पढ़ने वाली बच्ची पर कथित तौर पर हमला कर दिया. आरोप है कि छात्र ने बच्ची को पत्थरों और गमले से बुरी तरह पीटा. हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे पहले अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते PGI चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा. जहां बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है.
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