ETV Bharat / bharat

इंसानी दखल या बढ़ती आबादी? जंगल छोड़कर देहात में क्यों आ रहे बाघ ? जानें एक्स्पर्ट की राय

'जंगल में बढ़ता इंसानी दखल' जंगल में अपने इलाकों में आजादी से घूमने वाले बाघ हाल ही में जंगल के करीब इंसानी आबादी वाले इलाकों में ज्यादा देखे जाने लगे हैं. इसका मुख्य कारण जंगल में बढ़ता इंसानी दखल है. इसके अलावा, बाघों की आबादी बढ़ी है और मादा बाघ अपने शावकों के साथ भोजन की तलाश में जंगल के गांवों में आ रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य रूप से बाघों की आबादी बढ़ने के कारण जंगल में उनके इलाके की पहचान करना मुश्किल हो गया है.

बता दें कि बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में देश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं. इस क्षेत्र के बाघ हाल ही में जंगल छोड़कर वन ग्रामों में आ गए हैं. वे गांवों में पशुओं और इंसानों पर हमला कर उनकी जान ले रहे हैं. पिछले हफ्ते ही बाघ ने दो लोगों पर हमला कर दिया. इनमें से एक किसान की मौत हो गई, जबकि दूसरा जीने के लिए संघर्ष कर रहा है.

इस बीच वाइल्डलाइफ एक्स्पर्ट्स ने इस बारे में बात की है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? हाल ही में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व के वन ग्रामों (जंगलों के बेहद नजदीकी गांवों) में बाघों का आना तेजी से बढ़ रहा है. इससे सार्वजनिक संपत्ति और जान-माल का नुकसान हो रहा है.

बेंगलुरु: हाल ही में कर्नाटक के मैसूर जिले के सारागुरु तालुका के बेन्गेरे के पास बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ईश्वर खंड्रे ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तरीय वाइल्डलाइफ ह्यूमन कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है. इसमें स्थानीय राजनीतिक नेता, गैर-सरकारी संगठन और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे.

जंगल में शोर बढ़ा

ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए वन्यजीव एक्स्पर्ट कृपाकर ने कहा, "एक तरफ यह क्षेत्रीय मुद्दा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इको-टूरिज्म के नाम पर मानवीय हस्तक्षेप इसका एक और बड़ा कारण है. वन विकास के नाम पर जंगल में मशीनरी के इस्तेमाल से मशीनरी का शोर बढ़ा है और बाघ अपनी सुरक्षा और भोजन के लिए जंगल के किनारे बसे गांवों में आ रहे हैं. यहां आने वाले बाघ मवेशियों का शिकार करते हैं. जैसे हम जंगली जानवरों के क्षेत्र में जाते हैं, उसी तरह ही वे भी हमारे क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में यह मानव और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष का कारण हो सकता है."

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर मधु ने कहा, "हाल ही में जंगल में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है. पर्यटन के नाम पर अवैध रिसॉर्ट्स के निर्माण और सफारी वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण बाघों के आवास में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है. इससे डर कर बाघ जंगल से बाहर आ रहे हैं. नागरहोल और बांदीपुर वन क्षेत्रों में बाघों की आबादी बढ़ने के कारण बाघों के बीच अपनी सीमाएं चिह्नित करने के लिए लड़ाई होती है. हारे हुए बाघ को सीमा छोड़नी पड़ती है. ऐसे में सीमा छोड़ने वाला बाघ जंगल से बाहर आ जाता है और रिहायशी इलाकों में आसानी से उपलब्ध मवेशियों को पकड़कर खा जाता है. इतना ही नहीं वह उन इंसानों पर भी हमला करता है जो उसे ढूंढते हैं और विरोध करते हैं."

जंगल छोड़कर देहात में क्यों आ रहे बाघ ? (ANI)

आबादी वाले इलाकों में बाघ

रिटायर क्षेत्रीय वन अधिकारी अलेक्जेंडर कहते हैं, "बूढ़े, दांतविहीन और बीमार बाघ जंगल के किनारे बसे गांवों में पशुओं का शिकार करने आते हैं, जहां उन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है. इसके अलावा टाइगर रिजर्व में मानवीय अतिक्रमण बढ़ गया है, जिसके कारण बाघ गांवों की ओर आ रहे हैं."

कर्नाटक में ग्रीन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बडागलपुरा नागेंद्र ने कहा, "वन नीतियां ही मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष का कारण हैं. एक ओर, लोगों को रिजर्व वन क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है, और दूसरी ओर वे जंगल के अंदर रिसॉर्ट निर्माण, खनन और सफारी की अनुमति देते हैं. ऐसे में जंगली जानवर परेशान होते हैं और डरकर जंगल के गांवों में आ जाते हैं."

उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को कम करने के लिए जंगल के अंदर अवैध रिसॉर्ट और खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए, जंगलों में खेती की जानी चाहिए, वन अधिकारियों को वन ग्रामों में रहने वाले लोगों के साथ बैठकें करनी चाहिए, जंगली जानवरों के प्रसार को रोकने के लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए, बाघ के हमले में मरने वालों को 20 लाख रुपये की बजाय 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए, मृतक परिवार के बच्चों की शिक्षा में मदद की जानी चाहिए, कर्ज माफ किए जाने चाहिए और परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए."

यह भी पढ़ें- महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न कंपनियां किसे कहते हैं? क्या है इनमें अंतर? जानें