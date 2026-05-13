झारखंड में बनेगा देश का पहला ह्यूमन एलीफैंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर, हाथी-मानव संघर्ष रोकने का निकाला जाएगा समाधान
झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला ह्यूमन एलीफैंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा. जहां हाथियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा.
Published : May 13, 2026 at 2:21 PM IST
पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर स्थापित हो रहा है. झारखंड सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसे लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 20 एकड़ के क्षेत्र को चिन्हित भी किया है.
ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर पूरी तरह से हाथी और मानव संघर्षों के डाटा का अध्ययन करेगा और इसके समाधान को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा. रिसर्च सेंटर में एआई तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा. हाथी मानव संघर्ष को लेकर कई सर्वे हुए हैं, क्यूआरटी बनाई गई है और कई जरूरी कदम भी उठाए गए हैं. लेकिन यह देश का पहला डेडीकेटेड रिसर्च सेंटर होगा, जहां देशभर के हाथी और मानव संघर्षों के डाटा का व्यावहारिक रूप से आकलन किया जाएगा.
दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व ने शुरुआती दौर में पालतू हाथी के लिए एक डेडीकेटेड केंद्र बनाने की योजना तैयार की थी, इसी योजना के क्रम में वन विभाग ने ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट सेंटर बनाने प्रस्ताव तैयार किया. पलामू किला और कमलदह झील के बीच के 20 एकड़ के क्षेत्र में रिसर्च सेंटर बनाया जाना है.
रिसर्च केंद्र में रखे जाएंगे पलामू टाइगर रिजर्व के चार पालतू हाथी
पलामू टाइगर रिजर्व के पास चार पालतू हाथी मौजूद हैं. हाथी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के द्वारा चारों पालतू हाथियों का देखभाल किया जाता है. चारों को ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर में रखा जाएगा. हाथी के व्यवहार और उनके रहन-सहन को लेकर 360 डिग्री अध्ययन किया जाएगा.
रिसर्च सेंटर में यह देखा जाएगा कि हाथी संघर्ष और बच्चा जन्म देने के दौरान किस तरह की आवाज निकालते हैं. दूसरे झुंड, खाना, पानी, खतरे के सूचना देने समय हाथी किस तरह का व्यवहार करते हैं या आवाज निकालते हैं. बारिश, गर्मी या ठंड के मौसम में इनका व्यवहार कैसा होता है और मेटिंग सीजन में हाथी का मूड कैसा रहता है. इन सभी का आकलन किया जाएगा.
"देश का पहला इंटीग्रेटेड ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर बनाने की योजना तैयार की गई है. इसमें डोमेस्टिक हाथी के साथ रिसर्च प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है. जहां हाथी मानव संघर्ष का डिटेल अध्ययन होगा, जिसमें हाथी का व्यवहार, मानव का व्यवहार, संघर्ष का कारण, संघर्ष कैसे हुआ, आदि शामिल हैं. रिसर्च के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा. रिसर्च सेंटर से हाथी मानव संघर्ष को लेकर एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा. डोमेस्टिक एलीफेंट शेड को इंटीग्रेटेड एलीफेंट शेड के रूप में भी विकसित किया जा रहा है. एक डिटेल रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है. हाथी मानव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे. रिसर्च सेंटर के माध्यम से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाना है." - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व
झारखंड में सबसे अधिक पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं हाथी
पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू टाइगर रिजर्व में हाथी मौजूद हैं. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2025 में हाथियों का स्टेटस रिपोर्ट जारी किया था, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि झारखंड में 217 हाथी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे अधिक 130 के करीब पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथियों के नस्ल को लेकर भी सर्वे किया गया है. हालांकि, सर्वे का रिपोर्ट अभी आया नहीं है.
पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी हिंसक नहीं हैं और देश के अन्य हाथियों से इनका नस्ल अलग है. 1898 के सैंडर्स की रिपोर्ट में झारखंड के वर्तमान पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाथियों के मौजूद होने की जानकारी नहीं है. 1936 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पहली बार हाथी के मौजूद होने के सबूत मिले थे. कहा जाता है कि पलामू टाइगर रिजर्व और इस इलाके में मिलने वाले हाथी सरगुजा महाराज के द्वारा छोड़े गए थे.
झारखंड में हाथी के मौजूद हैं 17 कॉरिडोर, पांच महीने में 30 से अधिक मौत
झारखंड में हाथियों के 17 कॉरिडोर मौजूद हैं. कॉरिडोर को लेकर सर्वे भी हुए हैं और इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है. झारखंड में हाथी मानव संघर्ष में होने वाली मौतों के आंकड़े कहीं अधिक हैं. जनवरी से अब तक झारखंड में हाथी मानव संघर्ष में 30 से अधिक लोगों की जान गई है. 2019 से 2024 में झारखंड में हाथी और मानव संघर्ष में 474 लोगों की जान गई है. 2021 में सबसे ज्यादा 133 लोगों की मौत हुई थी. हाथी मानव संघर्ष के सर्वे में एक चौंकाना वाला खुलासा भी हुआ है कि 80 प्रतिशत मौत कॉरिडोर और जंगल से बाहर हुए हैं.
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