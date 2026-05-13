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झारखंड में बनेगा देश का पहला ह्यूमन एलीफैंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर, हाथी-मानव संघर्ष रोकने का निकाला जाएगा समाधान

पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर स्थापित हो रहा है. झारखंड सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसे लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 20 एकड़ के क्षेत्र को चिन्हित भी किया है.

ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर पूरी तरह से हाथी और मानव संघर्षों के डाटा का अध्ययन करेगा और इसके समाधान को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा. रिसर्च सेंटर में एआई तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा. हाथी मानव संघर्ष को लेकर कई सर्वे हुए हैं, क्यूआरटी बनाई गई है और कई जरूरी कदम भी उठाए गए हैं. लेकिन यह देश का पहला डेडीकेटेड रिसर्च सेंटर होगा, जहां देशभर के हाथी और मानव संघर्षों के डाटा का व्यावहारिक रूप से आकलन किया जाएगा.

पलामू में स्थापित होगा ह्यूमन एलीफैंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर (Etv Bharat)

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व ने शुरुआती दौर में पालतू हाथी के लिए एक डेडीकेटेड केंद्र बनाने की योजना तैयार की थी, इसी योजना के क्रम में वन विभाग ने ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट सेंटर बनाने प्रस्ताव तैयार किया. पलामू किला और कमलदह झील के बीच के 20 एकड़ के क्षेत्र में रिसर्च सेंटर बनाया जाना है.

रिसर्च केंद्र में रखे जाएंगे पलामू टाइगर रिजर्व के चार पालतू हाथी

पलामू टाइगर रिजर्व के पास चार पालतू हाथी मौजूद हैं. हाथी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के द्वारा चारों पालतू हाथियों का देखभाल किया जाता है. चारों को ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर में रखा जाएगा. हाथी के व्यवहार और उनके रहन-सहन को लेकर 360 डिग्री अध्ययन किया जाएगा.

रिसर्च सेंटर में यह देखा जाएगा कि हाथी संघर्ष और बच्चा जन्म देने के दौरान किस तरह की आवाज निकालते हैं. दूसरे झुंड, खाना, पानी, खतरे के सूचना देने समय हाथी किस तरह का व्यवहार करते हैं या आवाज निकालते हैं. बारिश, गर्मी या ठंड के मौसम में इनका व्यवहार कैसा होता है और मेटिंग सीजन में हाथी का मूड कैसा रहता है. इन सभी का आकलन किया जाएगा.