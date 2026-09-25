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प.बंगाल: वंदे भारत ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा की खेप जब्त, तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में संतरागाछी वॉशिंग लाइन के सफाई कर्मचारियों को चार बैग में यह बड़ी खेप मिली.

Vande Bharat express
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 12:31 PM IST

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हावड़ा: वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री के छोड़े हुए बैग से भारी मात्रा में गांजा मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं. पुरी-हावड़ा वंदे भारत ट्रेन से कुल 42.7 kg गांजा जब्त किया गया. रेलवे पुलिस की ओर से इस तस्करी की खेप के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

गुरुवार सुबह ट्रेन के हावड़ा पहुंचने के बाद संतरागाछी वॉशिंग लाइन के सफाई कर्मचारियों को चार बैग में यह बड़ी खेप मिली. इस घटना के सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. हावड़ा स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए संतरागाछी वॉशिंग लाइन ले जाया गया.

जब सफाई चल रही थी तो स्टाफ ने चार लावारिस बैग देखे. उन्हें शक तब हुआ जब कोई भी बैग लेने आगे नहीं आया. शालीमार जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) को बताया गया. इसके बाद रेलवे पुलिस के लोगों ने बैग की जांच की और अंदर गांजा मिला.

चार बैग में मिली भारी मात्रा में मादक पदार्थों को देखते हुए जांच करने वाले इसे सिर्फ एक यात्री के अपना सामान छोड़ने का मामला नहीं मान रहे हैं. इसके बजाय वे जांच कर रहे हैं कि क्या वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड, लंबी दूरी की ट्रेन का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए जानबूझकर किया गया था.

आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और जीआरपी के जांचकर्ता कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं. इनमें प्रमुख रूप से बैग ट्रेन में कहां से लोड किए गए थे, उन्हें कोच में किस स्टेज पर रखा गया था और उन्हें कौन रिसीव करने वाला था जैसे प्रश्न हैं. जब्त किए गए मादक पदार्थ को कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट के मालखाना (सबूत रखने की जगह) में जमा कर दिया गया है.

हालांकि ड्रग्स के सोर्स के बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए जांचकर्ता का पहला मकसद बैग के मालिक की पहचान करना और यह पता लगाना है कि उन्हें ट्रेन में किसने लोड किया. रेलवे सोर्स के मुताबिक जांचकर्ता ट्रेनों के जरिए ऑपरेट करने वाले किसी एक्टिव ड्रग्स तस्करी गिरोह की आशंकाओं की भी जांच कर रहे हैं.

वे यह जांच कर रहे हैं कि क्या चार बैग में पैक इतनी बड़ी क्वांटिटी में कैनेबिस के ट्रांसपोर्टेशन के पीछे कोई संगठित नेटवर्क है. हालांकि बैग शुरू में लावारिस लग रहे थे, लेकिन रेलवे पुलिस ने उनमें से चार से कुल 42.7 kg कैनेबिस रिकवर करने के बाद अपनी जांच तेज कर दी. बैग के मालिक का पता अभी नहीं चल पाया है, इसलिए अब रेलवे पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल है. क्या वंदे भारत का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के नए रूट के तौर पर किया जा रहा था? इसका जवाब ढूंढने के लिए आरपीएफ और जीआरपी अभी जांच कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- NCB चीफ ने राज्यों से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार करने को कहा

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