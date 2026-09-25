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प.बंगाल: वंदे भारत ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा की खेप जब्त, तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

हावड़ा: वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री के छोड़े हुए बैग से भारी मात्रा में गांजा मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं. पुरी-हावड़ा वंदे भारत ट्रेन से कुल 42.7 kg गांजा जब्त किया गया. रेलवे पुलिस की ओर से इस तस्करी की खेप के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. गुरुवार सुबह ट्रेन के हावड़ा पहुंचने के बाद संतरागाछी वॉशिंग लाइन के सफाई कर्मचारियों को चार बैग में यह बड़ी खेप मिली. इस घटना के सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. हावड़ा स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए संतरागाछी वॉशिंग लाइन ले जाया गया. जब सफाई चल रही थी तो स्टाफ ने चार लावारिस बैग देखे. उन्हें शक तब हुआ जब कोई भी बैग लेने आगे नहीं आया. शालीमार जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) को बताया गया. इसके बाद रेलवे पुलिस के लोगों ने बैग की जांच की और अंदर गांजा मिला. चार बैग में मिली भारी मात्रा में मादक पदार्थों को देखते हुए जांच करने वाले इसे सिर्फ एक यात्री के अपना सामान छोड़ने का मामला नहीं मान रहे हैं. इसके बजाय वे जांच कर रहे हैं कि क्या वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड, लंबी दूरी की ट्रेन का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए जानबूझकर किया गया था.