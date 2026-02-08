ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में 80 किलो गांजा और लाखों की एमडी ड्रग्स जब्त, बड़े गिरोह के खुलासे की उम्मीद

महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस ने नशीले पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया. दो जगहों से बड़ी कामयाबी हाथ लगी.

drugs seized in Maharashtras Amravati
पुलिस हिरासत में आरोपी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती (महाराष्ट्र): क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार रात करीब 3,82,500 रुपये मूल्य की एमडी (मेफेड्रोन या सिंथेटिक नशीला पदार्थ) ड्रग्स जब्त की. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उम्मीद है कि इस कार्रवाई से शहर में चल रहे नशीली दवाओं की फुटकर बिक्री के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा.

पाटीपुरा इलाके में बिछाया जाल

क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को नागपुरी गेट थाने के तहत पाटीपुरा इलाके में यह ऑपरेशन किया. संदेह के आधार पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल शोएब अब्दुल जब्बार (22 वर्ष) और सईद खान शरीफ खान (46 वर्ष) के रूप में हुई. दोनों पाटीपुरा के ही निवासी हैं.

25 ग्राम से अधिक एमडी (MD) जब्त

जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की तलाशी ली, तो उनके पास से 25 ग्राम और 500 मिलीग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. पुलिस को संदेह है कि एमडी का यह स्टॉक शहर में फुटकर बिक्री के लिए रखा गया था. क्राइम ब्रांच को यह भी अंदेशा है कि इन आरोपियों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में एमडी जमा कर रखी होगी.

सप्लायर्स की तलाश जारी

क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चव्हाण ने कहा, "इस बात की गहन जांच की जा रही है कि अमरावती शहर में यह एमडी ड्रग्स किसके द्वारा और कहां से लाई गई थी." उन्होंने आगे बताया, "अमरावती शहर में एमडी असल में आती कहां से है? इसका सटीक रास्ता क्या है? और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं? हम इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं."

ANTF ने जब्त किया 80 किलो गांजा

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने शनिवार दोपहर फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल के पास, मार्डी रोड पर एक नीली कार से 80 किलोग्राम गांजा जब्त किया. कार में सवार चार लोगों में से तीन पास की पहाड़ी की ओर भाग निकले, जबकि बालू बंसी पवार नाम के एक युवक को ANTF की टीम ने गिरफ्तार कर लिया.

21.12 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 80 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 16 लाख रुपये है. पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये बताई गई है. कार के साथ-साथ 2 लाख रुपये की एक दोपहिया गाड़ी और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया, जिससे जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य 21.12 लाख रुपये हो गया है.

TAGGED:

MAHARASHTRA CRIME NEWS
AMRAVATI GANJA SEIZED
अमरावती में ड्रग्स रैकेट
महाराष्ट्र में ड्रग रैकेट
AMRAVATI DRUG SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.