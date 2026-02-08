ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में 80 किलो गांजा और लाखों की एमडी ड्रग्स जब्त, बड़े गिरोह के खुलासे की उम्मीद

पुलिस हिरासत में आरोपी. ( ETV Bharat )

अमरावती (महाराष्ट्र): क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार रात करीब 3,82,500 रुपये मूल्य की एमडी (मेफेड्रोन या सिंथेटिक नशीला पदार्थ) ड्रग्स जब्त की. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उम्मीद है कि इस कार्रवाई से शहर में चल रहे नशीली दवाओं की फुटकर बिक्री के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा. पाटीपुरा इलाके में बिछाया जाल क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को नागपुरी गेट थाने के तहत पाटीपुरा इलाके में यह ऑपरेशन किया. संदेह के आधार पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल शोएब अब्दुल जब्बार (22 वर्ष) और सईद खान शरीफ खान (46 वर्ष) के रूप में हुई. दोनों पाटीपुरा के ही निवासी हैं. 25 ग्राम से अधिक एमडी (MD) जब्त जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की तलाशी ली, तो उनके पास से 25 ग्राम और 500 मिलीग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. पुलिस को संदेह है कि एमडी का यह स्टॉक शहर में फुटकर बिक्री के लिए रखा गया था. क्राइम ब्रांच को यह भी अंदेशा है कि इन आरोपियों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में एमडी जमा कर रखी होगी. सप्लायर्स की तलाश जारी