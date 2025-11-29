ETV Bharat / bharat

बिहार में विस्फोटक और बम बरामद, जमुई-मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बिहार में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है. जमुई और मुजफ्फरपुर पुलिस ने नक्सली क्षेत्र में यह कार्रवाई की है.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 29, 2025 at 3:56 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
जमुई: बिहार पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में पुलिस को जमुई में बड़ी सफलता मिली. 'डी-माइनिंग' सर्च अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है. एसएसबी, जमुई पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: टीम ने यह कार्रवाई सिमुलतला से लगभग 10 किलोमीटर दूर धोडपारन जंगली इलाके में की है. पुलिस के अनुसार सिमुलतला 16वीं वाहिनी एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि धोडपारन जंगली इलाके में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपाया गया है. सूचना मिलते ही प्रदीप कुमार बर्मन निरीक्षक ( सामान्य ) के नेतृत्व में एसएसबी जवान और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया.

घेराबंदी कर विस्फोटक बरामद: सर्च अभियान के दौरान सिमुलतला से लगभग 10 किलोमीटर दूर पहाड़ जंगल क्षेत्र में पटवा नाला धोडपारन के पास पुराने बोरे में धातुनुमा संदिग्ध वस्तु दिखा. सुरक्षा का ख्याल रखते हुऐ टीम ने घेराबंदी कर उक्त सामान को बरामद कर लिया.

विस्फोटक और हथियार बरामद: मौके से एक देसी मास्केट ( लांग बैरल वाला ), तीन डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट लगभग 700 ग्राम, Neogel स्टिक चार पीस, 8 MM कारतूस एक पीस, 12 बोर कारतूस दो पीस, 12 बोर का खोखा 5 पीस और पांच पीस देसी हथगोला बम बरामद किया गया.

"सुरक्षात्मक तरीके से सुरक्षाबल ने जंगल में ही विस्फोटक को ध्वस्त कर दिया. अन्य बरामद सामान को सिमुलतला थाना ले जाया गया. पुलिस बरामद बारूद के सैंपल का विस्तृत रासायनिक जांच करवा रही है. सर्च अभियान में सिमुलतला एसएसबी, स्थानीय पुलिस और मुजफ्फरपुर BDDS (बम का पता लगाने और निपटान दस्ते) टीम के तीन कर्मी शामिल रहे." - प्रदीप कुमार बर्मन, इंस्पेक्टर

'डी-माइनिंग': जमीन के अंदर बनायी गयी बारूदी सुरंग, विस्फोटक आदि का पता लगाने के लिए डी माइनिंग अभियान चलाया जाता है. यह एक खतरनाक और जटिल अभियान है. इस अभियान को चलाने के लिए विशेष उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होती है.

इससे पहले भी विस्फोटक बरामद: जिस जंगल में पुलिस ने कार्रवाई की है, उसी जंगल में फरवरी महीने में 45 किलो सफेद बारूद बरामद हुआ था. यह अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आने पर तेजी से जलने लगता है. इसका उपयोग दिखाई देने की क्षमता को कम करने के लिए किया जाता है.

Last Updated : November 29, 2025 at 4:31 PM IST

