ETV Bharat / bharat

IITF में 'केरलम' के मसालों की धूम; कालीमिर्च से लेकर केले के चिप्स खरीदने पहुंच रहे लोग

IITF में लोगों को आकर्षित कर रहा 'केरलम' का पवेलियन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: खाने में असली जायका, खुशबू और सेहत का तड़का लगाना हो, तो सबसे पहले नाम जुबां पर आता है भारतीय मसालों का. देश के सबसे बेहतरीन मसालों की बात हो, तो केरल का नाम सबसे ऊपर रहता है. दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में केरलम पवेलियन लोगों के बीच इन दिनों आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है. पवेलियन में कदम रखते ही इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च की सोंधी खुशबू, लोगों को अपनी तरफ खींच रही है.

दिल्ली-एनसीआर के लोग यहां सिर्फ मसालों की खरीदारी ही नहीं हो रही, बल्कि केरल की समृद्ध संस्कृति, वहां के विकास मॉडल और शुद्ध देसी उत्पादों से भी रूबरू हो रहे हैं. खास बात यह है कि यहां आने वाले कई ग्राहक ऐसे हैं, जो पिछले 15-20 सालों से हर बार ट्रेड फेयर का इंतजार सिर्फ इसलिए करते हैं, ताकि वे केरल पवेलियन से पूरे साल के लिए शुद्ध मसालों का स्टॉक खरीद सकें.