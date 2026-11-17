IITF में 'केरलम' के मसालों की धूम; कालीमिर्च से लेकर केले के चिप्स खरीदने पहुंच रहे लोग
45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में केरलम पवेलियन, लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है. जानिए इस बार के पवेलियन में क्या है खास.
Published : November 17, 2026 at 6:07 PM IST
नई दिल्ली: खाने में असली जायका, खुशबू और सेहत का तड़का लगाना हो, तो सबसे पहले नाम जुबां पर आता है भारतीय मसालों का. देश के सबसे बेहतरीन मसालों की बात हो, तो केरल का नाम सबसे ऊपर रहता है. दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में केरलम पवेलियन लोगों के बीच इन दिनों आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है. पवेलियन में कदम रखते ही इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च की सोंधी खुशबू, लोगों को अपनी तरफ खींच रही है.
दिल्ली-एनसीआर के लोग यहां सिर्फ मसालों की खरीदारी ही नहीं हो रही, बल्कि केरल की समृद्ध संस्कृति, वहां के विकास मॉडल और शुद्ध देसी उत्पादों से भी रूबरू हो रहे हैं. खास बात यह है कि यहां आने वाले कई ग्राहक ऐसे हैं, जो पिछले 15-20 सालों से हर बार ट्रेड फेयर का इंतजार सिर्फ इसलिए करते हैं, ताकि वे केरल पवेलियन से पूरे साल के लिए शुद्ध मसालों का स्टॉक खरीद सकें.
आरणमुला कन्नड़ी और लाइटहाउस की थीम पर सजा पवेलियन
केरल सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूचना अधिकारी प्रदीप बताते हैं कि इस बार केरल पवेलियन को बेहद खास और पारंपरिक तरीके से डिजाइन किया गया है. पवेलियन के प्रवेश द्वार और मुख्य संरचना को केरल के प्रसिद्ध आरणमुला कन्नड़ी (Aranmula Kannadi) के आकार में ढाला गया है. यह केरल का एक ऐतिहासिक और पारंपरिक धातु का दर्पण है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है.
वह आगे बताते हैं कि पवेलियन को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जो केरल के आधुनिक विकास और उसकी पारंपरिक विरासत को दर्शाते हैं. साथ ही यहां भव्य लाइटहाउस बनाया गया है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है. इसके जरिए केरल की महत्वाकांक्षी विझिंजम बंदरगाह (Vizhinjam Seaport) परियोजना और राज्य सरकार की ओर से हाल ही में शुरू किए गए 'मिशन समुद्र' को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है.
केरल के विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगे
ट्रेड फेयर में केरल के विश्व प्रसिद्ध मसालों और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है. 23 सरकारी स्टॉल्स, असली चंदन से लेकर जीआई टैग उत्पादों तक की भरमार है. प्रदीप ने बताया कि इस बार पवेलियन में कुल 23 स्टॉल लगाए गए हैं. खास बात यह है कि ये सभी केरल के विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल हैं. प्रदर्शकों का चयन करने के लिए पहले सरकारी विभागों के साथ बैठक की गई और उनके उत्पादों की गुणवत्ता व प्रामाणिकता के आधार पर उन्हें यहां जगह दी गई है. इन स्टॉल्स में वन विभाग का स्टॉल भी शामिल है, जहां लोगों को असली मरायूर चंदन का तेल और शुद्ध चंदन खरीदने का मौका मिल रहा है.
इसके अलावा, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई स्टॉल्स पर विशेष छूट भी दी जा रही है. सीधा किसानों से जुड़ाव, अलग-अलग जिलों की खासियत एक छत के नीचे केरलम पवेलियन में मसालों का स्टाल लगाने वाली टीम के एक स्थानीय उत्पादों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधि विपिन बताते हैं कि ट्रेड फेयर में उन्हें दिल्लीवालों का जबरदस्त प्यार और सहयोग मिल रहा है. उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे किसी बिचौलिए के बजाय सीधे केरल के अलग-अलग हिस्सों के स्थानीय किसानों से उत्पाद इकट्ठा करते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लाते हैं. विपिन के मुताबिक, केरल के हर जिले की अपनी एक खास पहचान है और वे वहीं से सबसे बेहतरीन उत्पाद चुनकर लाए हैं.
- इडुक्की: इसे मसालों की राजधानी कहा जाता है, वहां से सीधे किसानों से इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, चक्र फूल , जावित्री और जायफल लाए गए हैं.
- कोल्लम: काजू की राजधानी के रूप में मशहूर कोल्लम से जीआई टैग प्राप्त बेहतरीन काजू लाए गए हैं.
- मरायूर: यहां से प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त होममेड गुड़ लाया गया है, जो अपनी शुद्धता और मिठास के लिए जाना जाता है.
- अट्टापड़ी: केरलम के इस आदिवासी गांव ट्राइबल विलेज से सेहतमंद मिलेट्स के उत्पाद इकट्ठा किए गए हैं.
क्यों खास हैं केरलम के ये मसाले?
बाजार में मिलने वाले सामान्य मसालों और केरलम पवेलियन के मसालों में सबसे बड़ा फर्क उनकी शुद्धता का है. विपिन बताते हैं कि उनके सभी उत्पाद 100 प्रतिशत देसी हैं और उनकी खेती या प्रोसेसिंग में किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता. आमतौर पर बाजार में बिकने वाले मसालों से कंपनियां पहले उनका प्राकृतिक तेल निकाल लेती हैं, जिससे मसालों की असली खुशबू, स्वाद और औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं. लेकिन, केरलम पवेलियन में बिकने वाले किसी भी मसाले से कोई तेल नहीं निकाला जाता. यह पूरी तरह से शुद्ध और ताजा है. केरलम की अनुकूल जलवायु इन मसालों को प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों से भरपूर बनाती है.
विपिन बताते हैं कि केरलम में काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है. बिना तेल निकाले तैयार की गई यह काली मिर्च सामान्य लाल मिर्च पाउडर का बेहतरीन विकल्प है. यह पाचन को दुरुस्त रखती है, शरीर को पोटैशियम देती है और खाने में एक अलग ही तीखापन व स्वाद घोलती है. वहीं, 100% शुद्ध लौंग, जिसका तेल बिल्कुल नहीं निकाला गया है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि माउथ फ्रेशनर के रूप में भी बेहतरीन काम करती है. इसके अलावा यहां 8 एमएम की उच्च निर्यात गुणवत्ता वाली मोटी और हरी इलायची उपलब्ध है. चाय में खुशबू बढ़ानी हो या मिठाइयों का स्वाद, इसकी महक लंबे समय तक बनी रहती है.
मसालों को सालभर ताजा रखने का देसी नुस्खा
जब ग्राहकों ने पूछा कि इन शुद्ध मसालों को घर ले जाकर लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि इनकी प्राकृतिक तेल और खुशबू बरकरार रहे, तो केरलम पवेलियन में मौजूद प्रतिनिधियों ने एक बेहद सरल तरीका बताया. उनका बताया कि मसालों को प्लास्टिक के डिब्बों के बजाय हमेशा एयर-टाइट कांच की बोतल में रखना चाहिए. कांच की बोतल में नमी नहीं जाती, जिससे मसालों की महक, तेल और असली स्वाद सालभर तक बिल्कुल ताजा बना रहता है.
खेती से बदली तस्वीर
केरालम में मसालों का यह कारोबार सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वहां की अर्थव्यवस्था और रोजगार की रीढ़ भी बन चुका है. विपिन और अन्य प्रतिनिधियों के अनुसार, आज केरल में मसालों की खेती और एक्सपोर्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है. खास बात यह है कि अब पढ़े-लिखे युवा भी पारंपरिक खेती की तरफ लौट रहे हैं. वे खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ी है और खेती एक बेहद लाभदायक व्यवसाय बन गई है. इसके साथ ही, राज्य की हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़कर मसालों की पैकेजिंग, केले के चिप्स, नारियल तेल और अन्य घरेलू उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं.
'20 साल से यहां से ले जा रहे हैं सालभर का राशन'
पवेलियन में खरीदारी करने आईं प्राची बताती हैं कि ट्रेड फेयर के केरलम पवेलियन आना उनके परिवार की एक सालाना परंपरा बन चुका है. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी बड़ी बहन के साथ हर साल यहां आती हूं. हमें यहां आते हुए करीब 20 साल हो गए हैं. हम पूरे साल इस मेले का इंतजार करते हैं, ताकि केरलम पवेलियन से काली मिर्च और इलायची खरीद सकें. मेरे परिवार में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, खासकर सर्दियों में गर्म दूध के साथ. मैं एक ही बार में पूरे साल का स्टॉक खरीद लेती हूं.' कीमतों पर प्राची बताती हैं कि पिछले कई सालों से यहां की कीमतें काफी किफायती और स्थिर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां की क्वालिटी पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है.
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वहीं, अपनी मां के साथ खरीदारी करने आए एक अन्य ग्राहक ने बताया कि वे खास तौर पर केरल के मसाले, शुद्ध नारियल का तेल और कुरकुरे केले के चिप्स लेने के लिए यहां आए हैं. उनके मुताबिक, बाजार के मुकाबले यहां कीमतें बिल्कुल सही हैं और शुद्धता की पूरी गारंटी मिलती है. कुल मिलाकर, दिल्ली के ट्रेड फेयर में केरलम पवेलियन स्वाद, सेहत और परंपरा का एक ऐसा संगम बन गया है, जो हर आगंतुक को अपना मुरीद बना रहा है. अगर आप भी इस वर्ष IITF जाने की योजना बना रहे और खासकर केरलम के शुद्ध मसालों को खरीदना चाहते हैं, तो भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में जा सकते हैं. यहां के फर्स्ट फ्लोर पर केरलम पवेलियन है, जहां से आप अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक मसले, नारियल तेल, बनाना चीप्स आदि चीजे खरीद सकते हैं.
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