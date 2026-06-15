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नीम करोली बाबा के कैंची धाम का स्थापना दिवस, सुबह 4 बजे से दर्शन को उमड़े हजारों भक्त, विदेशी ने बताया अनुभव

मैक्स विलियम्स ने सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की: स्थापना दिवस पर उमड़ी भारी भीड़ के बीच नैनीताल पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी उन्होंने सराहना की. मैक्स ने कहा कि सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए इंतजाम बेहद प्रभावी हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुविधा मिल रही है.

यहां आकर मुझे असीम शांति की अनुभूति हो रही है. यहां का वातावरण और लोग बहुत ही मिलनसार व दयालु हैं. जैसे ही मैंने इस पावन भूमि पर कदम रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो स्वयं बाबा ने मुझे अपने घर वापस बुला लिया हो. -मैक्स विलियम्स, अमेरिका से आए नीम करोली बाबा के भक्त-

देश विदेश से आए श्रद्धालु: अमेरिका से आए भक्त मैक्स विलियम्स भी पहली बार कैंची धाम पहुंचे हैं. मैक्स ने बाबा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की. मैक्स ने बताया कि वर्ष 2020 में रामदास जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर उनका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ा. इसके बाद उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के जीवन और शिक्षाओं का अध्ययन किया और स्वयं को उनकी सेवा एवं भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया. वर्तमान में उनका जीवन अमेरिका में बाबा की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार और सेवा कार्यों को समर्पित है.

कैंची धाम स्थापना दिवस पर मेला: नैनीताल के भवाली के समीप स्थित कैंची धाम आज भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है. बाबा नीम करोली महाराज के प्रति श्रद्धा केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में देखने को मिलती है. यही वजह है कि हर वर्ष धाम के स्थापना दिवस पर यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. हर वर्ष 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले में श्रद्धालुओं की संख्या लाख के पार पहुंच जाती है. अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस सहित कई देशों से भी बड़ी संख्या में विदेशी भक्त कैंची धाम पहुंचते हैं.

नैनीताल: आज सोमवार 15 जून को विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के दरबार कैंची धाम का स्थापना दिवस है. इस मौके पर बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए देश-विदेश के भक्तों का तांता लगा हुआ है. हजारों भक्त सुबह 4 बजे से बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं. विदेश से भी अनेक भक्त बाबा नीम करोली के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने कैंची धाम आए हैं.

नीम करोली बाबा के बारे में हैं ये कहानियां: बाबा नीम करोली महाराज को उनके अनुयायी हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं और उनके जीवन से जुड़े अनेक चमत्कारों की कथाएं आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती हैं. बताया जाता है कि एक बार मंदिर में आयोजित भंडारे के दौरान घी समाप्त हो गया था. जब भक्तों ने यह बात बाबा को बताई तो उन्होंने मंदिर के बाहर बहने वाली शिप्रा नदी से पानी लाने को कहा. कहा जाता है कि बाबा की कृपा से वह पानी घी में परिवर्तित हो गया और भंडारे का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. एक अन्य प्रसंग के अनुसार मंदिर निर्माण कार्य के दौरान एक व्यक्ति का हाथ खौलते तेल से बुरी तरह झुलस गया था. जब यह बात बाबा तक पहुंची तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कंबल फेरा और उसका हाथ सामान्य हो गया. ऐसी अनेक घटनाएं आज भी भक्तों की आस्था का आधार बनी हुई हैं.

ये कथा भी है प्रचलित: कैंची धाम की स्थापना से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित है. कहा जाता है कि स्थानीय निवासी धर्मानंद तिवारी को एक रात यात्रा के दौरान कंबल ओढ़े एक संत मिले थे, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें जल्द ही वाहन मिल जाएगा. संत ने 20 वर्ष बाद दोबारा मिलने की बात कही और अंतर्ध्यान हो गए. वर्षों बाद बाबा नीम करोली महाराज ने धर्मानंद तिवारी को दर्शन दिए और इसी स्थान पर मंदिर निर्माण का निर्देश दिया. इसके बाद कैंची धाम की स्थापना हुई और तब से हर वर्ष यहां भव्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाता है.

विदेशी हस्तियां भी बाबा नीम करोली की भक्त: बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों में देश-विदेश की कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल रही हैं. एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत प्रवास के दौरान कैंची धाम पहुंचे थे. वहीं मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी सार्वजनिक रूप से बताया था कि कठिन दौर में स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत आकर कैंची धाम के दर्शन करने की सलाह दी थी. बाबा की ख्याति आज विश्वभर में फैली हुई है और यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

कैंची धाम में आस्था का विराट संगम: स्थापना दिवस का यह पर्व एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के विराट संगम का साक्षी बन रहा है. कैंची धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगातार बढ़ रहा है. प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भक्तों को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो. बाबा नीम करोली महाराज के जयकारों के बीच पूरा कैंची धाम भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है.

कैंची धाम 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया: नैनीताल जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पूरे क्षेत्र को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है. इसके अलावा क्षेत्र में एसटीएफ, बीडीएस, पैरामिलिट्री, ड्रोन कैमरा समेत अन्य माध्यम से भी मेरा क्षेत्र में नजर रखी जा रही है.

विशेष ट्रैफिक प्लान: कैंची धाम की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है. कैंची धाम की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भीमताल, भवाली, सैनिटोरियम, नैनीताल, खैरना, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और काठगोदाम से नॉन-स्टॉप शटल सेवाएं संचालित की जा रही हैं.

शटल बस सेवा लागू: निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालु निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़ा करने के बाद शटल सेवा के माध्यम से ही कैंची धाम पहुंच रहे हैं. इसके अलावा कैंची धाम रूट पर संचालित वाहनों के लिए विशेष येलो स्टीकर व्यवस्था भी लागू की गई है, ताकि यातायात संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जा सके. एसएसपी नैनीताल ने सभी श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने, धैर्य बनाए रखने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने की अपील की है, ताकि बाबा के दर्शन की यात्रा सभी के लिए सुरक्षित, सुगम और सफल बन सके.

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