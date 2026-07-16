जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रथ यात्रा में शामिल होंगे हजारों भक्त, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
रांची के जगन्नाथपुर रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 16, 2026 at 1:30 PM IST
रांची: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में गुरुवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. मंदिर के पट खुलते ही भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं. दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु पूरे श्रद्धाभाव के साथ पूजा-अर्चना करते नजर आए. मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के उद्घोष और भक्ति गीतों से गूंजता रहा.
पूजा-अर्चना के बाद खींचा जाएगा रथ
गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे. रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. अनुमान है कि दिनभर में हजारों श्रद्धालु रथ यात्रा और मेले में शामिल होंगे. परंपरा के अनुसार विशेष पूजा-अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद भगवान को रथ पर विराजमान कराया जाएगा, जिसके बाद रथ खींचने की शुरुआत होगी.
रथ यात्रा के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. मंदिर परिसर और रथ मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है. भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात हैं.
झारखंड की सबसे प्राचीन- जगन्नाथपुर रथ यात्रा
जगन्नाथपुर की रथ यात्रा झारखंड की सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन और रथ खींचने के लिए यहां पहुंचते हैं. ऐसी मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में विशेष उत्साह रहता है.
मंदिर परिसर में लगे मेले में भी सुबह से ही चहल-पहल बढ़ गई है. पूजा सामग्री, खिलौने, मिठाइयों और स्थानीय व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है. कुल मिलाकर जगन्नाथपुर मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है और अब सभी की निगाहें भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पर टिकी हैं.
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