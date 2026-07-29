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कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी: संयुक्त ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

कुलगाम (जम्मू-कश्मीर): कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद के प्रकार व उनकी सटीक मात्रा के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक विवरण साझा नहीं किया गया है. क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा इस तरह के अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 34 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 18वीं बटालियन ने तांत्रीपोरा-सरसानो बाग इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों ने इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया, जिसे मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया.

सूत्रों ने आगे बताया कि बरामद की गई सामग्री को जब्त कर लिया गया है, और यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इन हथियारों और गोला-बारूद को छिपाने का मकसद क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं. बरामद हथियारों और गोला-बारूद की जांच की जा रही है ताकि उनके मकसद और इसमें शामिल लोगों का पता लगाया जा सके.