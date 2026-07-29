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कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी: संयुक्त ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने साझा ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला-बारूद जब्त किया है.

Kulgam Arms Cache Recovered
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 7:39 PM IST

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कुलगाम (जम्मू-कश्मीर): कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद के प्रकार व उनकी सटीक मात्रा के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक विवरण साझा नहीं किया गया है. क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा इस तरह के अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 34 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 18वीं बटालियन ने तांत्रीपोरा-सरसानो बाग इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों ने इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया, जिसे मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया.

सूत्रों ने आगे बताया कि बरामद की गई सामग्री को जब्त कर लिया गया है, और यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इन हथियारों और गोला-बारूद को छिपाने का मकसद क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं. बरामद हथियारों और गोला-बारूद की जांच की जा रही है ताकि उनके मकसद और इसमें शामिल लोगों का पता लगाया जा सके.

अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान जारी हैं. अधिकारी की मानें तो इन अभियानों का उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना, अवैध हथियारों की आपूर्ति को रोकना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है. किसी भी बड़े घटनाक्रम की जानकारी मिलती है तो साझा की जाएगी.

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