'बड़ी रकम की हेराफेरी हुई...' अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी से कहा

बैंक फ्रॉड केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (डिजाइन इमेज) ( AFP )

By Sumit Saxena

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) और अनिल अंबानी से जुड़े 40 हजार करोड़ रुपये के कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट घोटाले की निष्पक्ष, तेज और बिना किसी भेदभाव के जांच करने का सीबाआई और ईडी को निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि, इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दूसरे बैंकों की शिकायतों के संबंध में अलग से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गईं. अदालत ने कहा कि, अपराध का नेचर एक जैसा हो सकता है. शिकायत करने वाला अलग हो सकता है, और ट्रांजैक्शन का समय अलग हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच में बिना किसी वजह के देरी पर भी नाराजगी जताई. यह मामला चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सीजेआई ने कहा कि कोर्ट हर महीने स्टेटस रिपोर्ट चाहेगा और बेंच यह देखना चाहेगी कि सेंट्रल एजेंसियां ​​जांच को तार्किक निष्कर्ष तक कैसे ले जाती हैं. बेंच ने सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और श्याम दीवान के जरिए अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की पेशी पर ध्यान दिया और उन्हें अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया. सुनवाई के दौरान, ईडी और सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि करीब 40 हजार करोड़ रुपये निकाला गया है, जिसकी जांच जारी है. सीजेआई ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि, दो-तीन परेशान करने वाली बातें हैं. सीबीआई का कहना है कि, एक बैंक से मिली शिकायत के आधार पर एपआईआर दर्ज की गई है. इस बीच, दूसरे आर्थिक संस्थानों से भी शिकायतें मिली हैं. अब वे कह रहे हैं कि वे अलग से एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे. इस पर मेहता ने कहा कि पहली एफआईआर एसबीआई से आई थी और बाद में दूसरे बैंकों ने भी हमें अपने कथित साइफनिंग वगैरह के बारे में बताया, जो जांच का हिस्सा भी है. सीजेआई ने पूछा कि क्या ये शिकायतें एक अलग स्वतंत्र अपराध नहीं बनेंगी. सीजेआई ने पूछा, "अपराध का प्रकार एक जैसा हो सकता है. शिकायत करने वाला अलग हो सकता है, और ट्रांजैक्शन का समय अलग हो सकता है. मैनुअल ट्रांज़ैक्शन अलग हो सकता है, वह एक अलग अपराध बनेगा, वे उन्हें रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं." इस पर मेहता ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है और हम जांच करेंगे, शायद एक कंसोर्टियम लेंडिंग थी, और लीड बैंक, एसबीआई का कहना है कि शिकायत सिर्फ इसी के बारे में है. मेहता ने आगे सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, अलग-अलग अपराध दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की FIR 2025 में दर्ज की गई थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑडिट रिपोर्ट 2020 में आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि फंड कैसे निकाले गए, और बैंक ने 5 साल तक CBI में शिकायत दर्ज नहीं कराई. भूषण ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद, उन्होंने परसों इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है…यह देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है." सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इसे निगरानी करता रहेगा और जांच एजेंसियों से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहेगा. रोहतगी ने ईडी के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई ने पांच एफआईआर की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बैंकों को प्रतिनिधित्व किया गया है और उसके आधार पर तीन ईडी ईसीआईआर हैं, और 12 हजार करोड़ रुपये अटैचमेंट हैं, और अलग-अलग लोगों को 100 से ज़्यादा समन जारी किए गए हैं. रोहतगी ने कहा कि वे सहयोग कर रहे हैं और कोई भाग नहीं रहा है रोहतगी ने आगे कहा कि, उनके पास एक प्रस्ताव है…क्योंकि सरकार यहां है, यह पैसे का मामला है. वे कहते हैं कि यह साइफनिंग है, मैं कहता हूं कि साइफनिंग नहीं है…व्यापार में नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से यहां हूं…अगर वे एसबीआई, आरबीआई वगैरह जैसे फाइनेंस के लोगों की एक कमेटी बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना रकम देना है और अगर यह आदमी या कंपनियां कुछ हिस्सों में पेमेंट कर सकती हैं…तो यह अभियोग पक्ष के बजाय इसे देखने का एक तरीका है."