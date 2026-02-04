'बड़ी रकम की हेराफेरी हुई...' अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी से कहा
By Sumit Saxena
Published : February 4, 2026 at 4:28 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) और अनिल अंबानी से जुड़े 40 हजार करोड़ रुपये के कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट घोटाले की निष्पक्ष, तेज और बिना किसी भेदभाव के जांच करने का सीबाआई और ईडी को निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि, इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दूसरे बैंकों की शिकायतों के संबंध में अलग से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गईं. अदालत ने कहा कि, अपराध का नेचर एक जैसा हो सकता है. शिकायत करने वाला अलग हो सकता है, और ट्रांजैक्शन का समय अलग हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच में बिना किसी वजह के देरी पर भी नाराजगी जताई.
यह मामला चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सीजेआई ने कहा कि कोर्ट हर महीने स्टेटस रिपोर्ट चाहेगा और बेंच यह देखना चाहेगी कि सेंट्रल एजेंसियां जांच को तार्किक निष्कर्ष तक कैसे ले जाती हैं. बेंच ने सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और श्याम दीवान के जरिए अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की पेशी पर ध्यान दिया और उन्हें अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया.
सुनवाई के दौरान, ईडी और सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि करीब 40 हजार करोड़ रुपये निकाला गया है, जिसकी जांच जारी है. सीजेआई ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि, दो-तीन परेशान करने वाली बातें हैं. सीबीआई का कहना है कि, एक बैंक से मिली शिकायत के आधार पर एपआईआर दर्ज की गई है. इस बीच, दूसरे आर्थिक संस्थानों से भी शिकायतें मिली हैं. अब वे कह रहे हैं कि वे अलग से एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे.
इस पर मेहता ने कहा कि पहली एफआईआर एसबीआई से आई थी और बाद में दूसरे बैंकों ने भी हमें अपने कथित साइफनिंग वगैरह के बारे में बताया, जो जांच का हिस्सा भी है. सीजेआई ने पूछा कि क्या ये शिकायतें एक अलग स्वतंत्र अपराध नहीं बनेंगी.
सीजेआई ने पूछा, "अपराध का प्रकार एक जैसा हो सकता है. शिकायत करने वाला अलग हो सकता है, और ट्रांजैक्शन का समय अलग हो सकता है. मैनुअल ट्रांज़ैक्शन अलग हो सकता है, वह एक अलग अपराध बनेगा, वे उन्हें रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं."
इस पर मेहता ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है और हम जांच करेंगे, शायद एक कंसोर्टियम लेंडिंग थी, और लीड बैंक, एसबीआई का कहना है कि शिकायत सिर्फ इसी के बारे में है. मेहता ने आगे सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, अलग-अलग अपराध दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है.
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की FIR 2025 में दर्ज की गई थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑडिट रिपोर्ट 2020 में आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि फंड कैसे निकाले गए, और बैंक ने 5 साल तक CBI में शिकायत दर्ज नहीं कराई. भूषण ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद, उन्होंने परसों इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है…यह देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है."
सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इसे निगरानी करता रहेगा और जांच एजेंसियों से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहेगा. रोहतगी ने ईडी के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई ने पांच एफआईआर की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बैंकों को प्रतिनिधित्व किया गया है और उसके आधार पर तीन ईडी ईसीआईआर हैं, और 12 हजार करोड़ रुपये अटैचमेंट हैं, और अलग-अलग लोगों को 100 से ज़्यादा समन जारी किए गए हैं.
रोहतगी ने कहा कि वे सहयोग कर रहे हैं और कोई भाग नहीं रहा है रोहतगी ने आगे कहा कि, उनके पास एक प्रस्ताव है…क्योंकि सरकार यहां है, यह पैसे का मामला है. वे कहते हैं कि यह साइफनिंग है, मैं कहता हूं कि साइफनिंग नहीं है…व्यापार में नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से यहां हूं…अगर वे एसबीआई, आरबीआई वगैरह जैसे फाइनेंस के लोगों की एक कमेटी बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना रकम देना है और अगर यह आदमी या कंपनियां कुछ हिस्सों में पेमेंट कर सकती हैं…तो यह अभियोग पक्ष के बजाय इसे देखने का एक तरीका है."
मेहता ने कहा कि बैंकों ने एक बाहरी ऑडिटर से फोरेंसिक ऑडिट करवाया था और फोरेंसिक ऑडिटर ने कहा था कि पैसे की हेराफेरी हुई है, और हम शायद इन अपराधों को कम करने में सक्षम न हों. जस्टिस बागची ने सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वे फिर से सेक्शन 17A (मंजूरी के बारे में) पर जोर दे रहे हैं और अगर फोरेंसिक ऑडिटर कहता है कि मिलीभगत है, तो मंजूरी लेने के बावजूद आरसी का रजिस्ट्रेशन रोकने का क्या सवाल है.
मेहता ने कहा कि कोर्ट का सवाल बहुत जरूरी है और सरकारी अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं. मेहता ने कहा कि अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया है और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने का आदेश है, और बैंकों ने अपील की है और फैसला सुरक्षित है. जस्टिस बागची ने कहा कि आपको एफआईआर दर्ज करने पर रोक नहीं मिल सकती. इस पर सीजेआई ने कहा, “अगर शुरू से ही एक्स से वाई और वाई से जेड तक पब्लिक फंड को इधर-उधर करने का इरादा है और ऐसा असल में हुआ है, तो सॉलिसिटर सही कह रहे हैं कि इस तरह का अपराध...सिर्फ इसलिए कि आप पैसे देने को तैयार हैं, यह नहीं हो सकता..."
सीजेआई ने साफ किया कि कोर्ट इस तरह की रुकावट की इजाजत नहीं देगा जिसे सेक्शन 17 A मंजूर करता है…" रोहतगी ने कहा कि लोग दिवालिया हो जाते हैं/ भूषण ने कहा कि ईडी अपने काउंटर एफिडेविट में कह रहा है कि उन्हें उनके द्वारा दी गई जाली बैंक गारंटी के सबूत मिले हैं, और कम से कम 26,000 करोड़ रुपये मॉरिशस वगैरह जैसे टैक्स हेवन में भेजे गए हैं, और इन कंपनियों पर 1.78 लाख करोड़ बकाया है. साथ ही दिवालियापन कार्यवाही में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपये की रकम ही रिकवर हुई है और इन कंपनियों के मालिक को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.
सीजेआई ने कहा, “यह बहुत गंभीर है…हम उम्मीद करते हैं कि आपकी एजेंसियां हम उम्मीद करते हैं कि आपकी एजेंसियां निष्पक्ष, स्वतंत्र और बहुत आसानी से काम करेंगी. सीजेआई ने कहा कि, वे हर महीने एक स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं और देखते हैं कि, वे जांच को तार्किक निष्कर्ष तक कैसे ले जाते हैं. इतनी बड़ी रकम निकाली गई है. इस पर रोहतगी ने कहा कि, यह सही नहीं है.
रोहतगी ने इस दलील का भी विरोध किया जिसमें अदालत से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अंबानी देश न छोड़ें और बेंच को आश्वासन दिया कि वह भारत में ही रहेंगे.
बेंच ने देखा कि जांच एजेंसियों ने जांच शुरू करने के लिए पहले ही समय ले लिया है, और ईडी से ADAG और दूसरों की जांच के लिए सीनियर अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाने को कहा. बेंच ने सीबीआई और ईडी से अंबानी और ADAG फर्मों के खिलाफ चल रही जांच में हुई प्रोग्रेस पर चार हफ़्ते के अंदर नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी.
बेंच ने ऑर्डर में कहा कि, ईडी और सीबीआई दोनों ने पहले ही समय ले लिया है, और इसलिए उम्मीद करते है कि दोनों एजेंसियां तुरंत कार्रवाई करेंगी. बेंच ने आगे कहा कि, ईडी को सलाह दी जाती है कि वह सीनियर अधिकारियों वाली एक विशेष जांच दल बनाए और चल रही जांच को सही नतीजे तक पहुंचाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से मामले में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. 18 नवंबर को, बेंच ने जनहित याचिका के संबंध में केंद्र, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को नोटिस जारी किए. हालांकि, बेंच ने कहा कि वह उन्हें पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका दे रही है.
ईएएस सरमा द्वारा दायर जनहित याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ADAG की कई कंपनियों में पब्लिक फंड के व्यवस्थित विचलन, वित्तीय विवरण में हेरफेर और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया था.
