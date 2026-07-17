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प.बंगाल: ED और UP ATS की रेड, भारी मात्रा में सोना और कैश बरामद, टेरर लिंक की जांच

ईडी ने रोहिग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रंग मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल समेत कई राज्यों में छापेमारी की.

Bengal haroa terror link
ईडी ने पश्चिम बंगाल के कालिकापुर में 40 लाख रुपये कैश और 180 ग्राम सोने के सिक्के जब्त किए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 10:52 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एक मदरसे और कई ऑफिस की आड़ में आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने के आरोप लगे हैं. इसके बाद राज्य जांच के दायरे में आ गया. इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया.

गुरुवार को हरोआ के कालिकापुर इलाके में एक मदरसे से जुड़े एक ऑफिस की तलाशी में लगभग 40 लाख रुपये कैश और 180 ग्राम सोना बरामद हुआ. सूत्रों के मुताबिक सोने में कई सिक्के भी शामिल हैं. यह सर्च अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रजिस्टर किए गए एक केस की जांच के आधार पर शुरू की गई थी.

उस केस में शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया था कि एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट गैर-कानूनी और मिलिटेंट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहा था. जांच के दौरान अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के हरोआ में यह खास पता मिला.

जांच एजेंसियों का कहना है कि वे बरामद कैश और सोने के असली सोर्स के साथ-साथ इसमें शामिल लोगों की भी जांच कर रही है. जांच का एक जरूरी पहलू यह पता लगाना है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल सच में मिलिटेंट एक्टिविटी या दूसरे गैर-कानूनी कामों के लिए किया जा रहा था. जांच कई सुरागों के आधार पर आगे बढ़ रही है.

सूत्रों की रिपोर्ट है कि ईडी ने पहले ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज कर लिया. जांच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट, गोल्ड ट्रेडिंग के रिकॉर्ड और संबंधित लोगों की भूमिकाओं की जांच शामिल है. बरामद एसेट्स के सोर्स का पता लगाने के अलावा, जांच करने वालों ने डिजिटल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन डेटा और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं. कई लोगों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, और जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी बुलाया जा सकता है.

अधिकारी इंटर-स्टेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के संभावित लिंक की भी जांच कर रहे हैं और यह भी कि क्या कोई फंड विदेशी सोर्स से आया था. और अगर ऐसा है तो उन फंड का आखिर में इस्तेमाल कैसे किया गया. आगे की कानूनी कार्रवाई जांच की प्रोग्रेस से तय होगी.

हालांकि, जांच एजेंसियों ने अभी तक इस घटना के संबंध में किसी गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है. कुछ साल पहले एक सेंट्रल जांच एजेंसी के जासूसों ने ऐसे ही आरोपों के आधार पर कोलकाता में कई जगहों पर छापे मारे थे. पार्क सर्कस के पास ऑफिस की तलाशी के दौरान कई डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे. इस बार, डॉक्यूमेंट्स के अलावा, हारोआ में बड़ी मात्रा में कैश और सोना मिले हैं.

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