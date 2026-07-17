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प.बंगाल: ED और UP ATS की रेड, भारी मात्रा में सोना और कैश बरामद, टेरर लिंक की जांच

ईडी ने पश्चिम बंगाल के कालिकापुर में 40 लाख रुपये कैश और 180 ग्राम सोने के सिक्के जब्त किए ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एक मदरसे और कई ऑफिस की आड़ में आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने के आरोप लगे हैं. इसके बाद राज्य जांच के दायरे में आ गया. इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया. गुरुवार को हरोआ के कालिकापुर इलाके में एक मदरसे से जुड़े एक ऑफिस की तलाशी में लगभग 40 लाख रुपये कैश और 180 ग्राम सोना बरामद हुआ. सूत्रों के मुताबिक सोने में कई सिक्के भी शामिल हैं. यह सर्च अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रजिस्टर किए गए एक केस की जांच के आधार पर शुरू की गई थी. उस केस में शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया था कि एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट गैर-कानूनी और मिलिटेंट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहा था. जांच के दौरान अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के हरोआ में यह खास पता मिला. जांच एजेंसियों का कहना है कि वे बरामद कैश और सोने के असली सोर्स के साथ-साथ इसमें शामिल लोगों की भी जांच कर रही है. जांच का एक जरूरी पहलू यह पता लगाना है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल सच में मिलिटेंट एक्टिविटी या दूसरे गैर-कानूनी कामों के लिए किया जा रहा था. जांच कई सुरागों के आधार पर आगे बढ़ रही है.