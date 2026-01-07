ETV Bharat / bharat

भाजपा महिला कार्यकर्ता ने खुद अपने कपड़े उतारे, आरोपों पर बोले हुबली पुलिस कमिश्नर

हुबली (कर्नाटक): हाल ही में हुबली पुलिस पर आरोप लगा था कि उसने भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार करते हुए उसके कपड़े उतार दिए थे. इन आरोपों को जवाब देते हुए हुबली-धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने कहा कि महिला ने खुद अपने कपड़े उतारे थे. उन्होंने कहा, "BJP कार्यकर्ता ने उसे गिरफ्तार करते समय हमारी पुलिस पर हमला किया. जब उसे गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में बिठाया गया तो उसने खुद अपने कपड़े उतार दिए."

हुबली में मीडिया वालों से बात करते हुए शशिकुमार ने कहा, "जब पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया, तो उसने कपड़े नहीं उतारे. उसने कस्टडी के दौरान बहुत विरोध किया. उसने न सिर्फ महिला स्टाफ पर बल्कि हमारे पुरुष स्टाफ पर भी हमला किया. उसने धक्का दिया, मारपीट की और भागने की कोशिश की. उसने बहुत बड़ा ड्रामा करने की कोशिश की. फिर भी, जब उसे हमारी सीआर गाड़ी में बिठाया गया तो उसने कपड़े उतारने की कोशिश की. जैसे ही वह गाड़ी के अंदर गई, उसने अचानक अपने सारे कपड़े उतार दिए. फिर हमारे स्टाफ ने स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे कपड़े का इंतजाम किया और उन्हें पहना दिए."

उन्होंने कहा, "आमतौर पर, अगर हम किसी केस में गिरफ्तारी करना चाहते हैं, तो हम जाकर संबंधित व्यक्ति को बताते हैं कि आपके खिलाफ ऐसा केस है. वे कोऑपरेट करते हैं या चैलेंज करते हैं. लेकिन 2025 में उनके (भाजपा महिला कार्यकर्ता) खिलाफ कुल 5 केस थे. इस साल चार केस, कुल 9 केस रजिस्टर हुए हैं."

महिला को पकड़ने के लिए अतिरिक्त स्टाफ बुलाया गया

उन्होंने कहा, "हमारे स्टाफ को महिला के पिछले बर्ताव के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने और महिला स्टाफ को बुलाया. केशवपुरा पुलिस स्टेशन में 9-10 महिला स्टाफ नहीं हैं. इसलिए इंस्पेक्टर ने ACP को बताया और उसे कस्टडी में लेने के लिए और महिला स्टाफ और एक खाली सीआर गाड़ी बुलाई. उसे कस्टडी में लेने और गाड़ी में बिठाने के बाद, उसने अपने कपड़े उतार दिए. फिर हमारे स्टाफ ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे कपड़े पहनाए. केस की जांच कर रहे हैं."

उन्होंने बताया, "इससे पहले धारवाड़ के विद्यागिरी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था. केशवपुरा पुलिस स्टेशन में चार केस दर्ज किए गए हैं. उसे कस्टडी में लेने और गिरफ्तारी की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, हमने सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया. अगर उसे कोई दिक्कत है, तो वह डॉक्टर को बता सकती है. क्या डॉक्टर पुलिस विभाग से नहीं है? दूसरी बात, जब महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब भी उसने कुछ नहीं कहा।"