सर्वाइकल कैंसर से बेटियों को बचाने में UP, MP और Bihar सबसे आगे; देश में 80 लाख से अधिक को लगी वैक्सीन
फरवरी 2026 से अब तक 80 लाख से अधिक 14 वर्षीय लड़कियों को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन दी जा चुकी है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 11, 2026 at 4:30 PM IST
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान में यूपी, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों ने शानदार सफलता हासिल की है. महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए फरवरी 2026 में लॉन्च हुए इस अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 लाख से अधिक लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन दी जा चुकी है.
उत्तर प्रदेश 22 लाख से अधिक किशोरियों के टीकाकरण के साथ देश का टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अपने तय लक्ष्य में शत-प्रतिशत (100%) कवरेज हासिल किया है. इसके साथ ही बिहार ने भी अपनी 90 प्रतिशत से अधिक लक्षित आबादी का टीकाकरण कर देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी जगह पक्की कर ली है.
𝟴𝟬 𝗟𝗔𝗞𝗛+ 𝗛𝗣𝗩 𝗩𝗔𝗖𝗖𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔𝗡𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗜𝗡𝗚!🇮🇳— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) September 11, 2026
India has crossed 80 lakh HPV vaccinations, marking another important milestone in strengthening preventive healthcare and advancing protection against HPV infection and HPV-associated cancers.
With every… pic.twitter.com/QBNFMPsS58
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर माता-पिता की सहमति से 14 वर्ष की लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन की एकल खुराक स्वैच्छिक और मुफ्त दी जाती है. भारत के महापंजीयक के 2021 के अनुमानों के अनुसार, देश में हर साल लगभग 1.2 करोड़ लड़कियां 14 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं, जिन्हें इस कार्यक्रम से लाभ मिलने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश रहा सबसे आगे
उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा एचपीवी (HPV) टीकाकरण करने वाला राज्य बनकर उभरा है. इस अभियान के तहत राज्य में 22 लाख से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश की बड़ी किशोर आबादी को देखते हुए यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण है. साथ ही, घनी आबादी वाले शहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों, दोनों जगहों पर लाभार्थियों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे राज्य ने सफलतापूर्वक पार किया है.
चार राज्यों ने हासिल की 100 प्रतिशत लक्ष्य
इस अभियान के तहत गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम में चिन्हित किए गए लक्षित समूहों का शत-प्रतिशत टीकाकरण दर्ज किया गया है. इन राज्यों की यह सफलता लगातार सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल और जमीनी स्तर पर किए गए केंद्रित प्रयासों का परिणाम है. इसी वजह से पात्र किशोरियों को इस टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ना संभव हो पाया.
बिहार, आंध्र प्रदेश और असम 90 प्रतिशत के पार
बिहार, आंध्र प्रदेश और असम ने अपनी चिन्हित लक्षित आबादी का 90 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण कवरेज पार कर लिया है. कर्नाटक ने 85 प्रतिशत से अधिक की कवरेज हासिल की है, जबकि छत्तीसगढ़, सिक्किम, केरल, तेलंगाना और ओडिशा ने 60 प्रतिशत से अधिक की कवरेज पार कर ली है.
अधिकारी ने कहा, "राज्यों के अलग-अलग प्रदर्शन से स्वास्थ्य अधिकारियों को एक मौका मिला है. वे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के काम करने के तरीकों को समझ सकते हैं और उन्हें उन क्षेत्रों में भी लागू कर सकते हैं जहां कवरेज फिलहाल तुलनात्मक रूप से कम है."
सामुदायिक जागरूकता से कामयाबी
सरकार ने इस प्रगति का श्रेय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर तालमेल, लगातार सामाजिक जागरूकता और जिला स्वास्थ्य टीमों की सक्रिय भागीदारी को दिया है. इस अभियान में एचपीवी (HPV) टीकाकरण से जुड़ी चिंताओं और भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है. योग्य लड़कियों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए माता-पिता, शिक्षकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, आशा (ASHA) और एएनएम (ANM) कार्यकर्ताओं को विश्वसनीय जानकारी देने के काम में लगाया गया है.
अधिकारी ने बताया, "AIIMS जैसी बड़ी संस्थाओं के बाल रोग विशेषज्ञों, स्त्री रोग विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों ने भी देश भर के राज्यों और जिलों में जागरूकता व लोगों को जोड़ने के काम में अपना पूरा सहयोग दिया है." यह रणनीति इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि एचपीवी टीकाकरण किशोरियों से जुड़ा है और इसके लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है. यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम में सामाजिक जागरूकता एक सबसे अहम हिस्सा बन गई.
यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल ट्रैकिंग
यह अभियान यू-विन (U-WIN) प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे का भी पूरा लाभ उठा रहा है. यह प्लेटफॉर्म कार्यक्रम प्रबंधकों को जिला स्तर पर टीकाकरण कवरेज की निगरानी करने, कमियों और छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान करने और उन तक पहुंचने की योजना बनाने में मदद करता है.
इसके जरिए स्वास्थ्य अधिकारी राज्य स्तर के कुल आंकड़ों से आगे बढ़कर, जमीनी स्तर के उन खास इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जहां पात्र लड़कियों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है. जैसे-जैसे यह अभियान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, डिजिटल निगरानी का महत्व और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब पूरा ध्यान बचे हुए लाभार्थियों की पहचान करने और उन तक पहुंचने पर है.
क्या है HPV वैक्सीन और क्यों है जरूरी?
एचपीवी (Human Papillomavirus) वैक्सीन एक जीवनरक्षक टीका है. महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाता है. सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से एचपीवी वायरस के संक्रमण के कारण होता है, और यह दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक है. यह टीका शरीर में इस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है.
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह वैक्सीन 14 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़कियों को दे दी जाए, तो यह भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को लगभग पूरी तरह खत्म कर देती है. भारत सरकार के इस राष्ट्रीय अभियान के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर माता-पिता की सहमति से यह जीवनरक्षक टीका पूरी तरह मुफ्त लगाया जा रहा है.
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