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सर्वाइकल कैंसर से बेटियों को बचाने में UP, MP और Bihar सबसे आगे; देश में 80 लाख से अधिक को लगी वैक्सीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर में 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान. यह तस्वीर शनिवार, 28 फरवरी, 2026 की है. ( IANS/PMO )