ETV Bharat / bharat

पहाड़ों की 'गोल्डन डिश' पर संकट, जानें इस बार हिमाचल के जंगलों से क्यों गायब हुई पीएम मोदी की फेवरेट गुच्छी

कुल्लू के जंगलों से गायब हुई गुच्छी इस साल ढूंढे नहीं मिल रही. पहाड़ों पर गुच्छी कई वीआईपी लोगों की टेबल पर सजती है.

15 से 20 हजार तक पहुंच जाता है रेट
15 से 20 हजार तक पहुंच जाता है रेट (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 8:42 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून के बाद मौसम रूठा रहा. सर्दियों में सही से न बारिश हुई और न ही बर्फबारी. नवंबर दिसंबर में जहां सामान्य से कम बारिश हुई वहीं, बर्फबारी का भी दीदार नहीं हुआ. दोनों माह सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी हुई. इसके बाद जनवरी माह में हाल एकदम ऐसा ही रहा. तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया, लेकिन 22 जनवरी के बाद मौसम ने करवट बदली और आखिरी सप्ताह में अच्छी बारिश बर्फबारी देखने को मिली. बारिश बर्फबारी का आंकड़ा सामान्य से अधिक पहुंच गया, लेकिन खराब बात ये रही अधिकतर बारिश और बर्फबारी तीन से चार दिनों में ही हो गई.

इस बदलते मौसम का असर ठंडे भौगोलिक प्रदेशों की वनस्पति और जड़ी बूटियों पर भी देखने को मिला. हिमालय का क्षेत्र जड़ी बूटियों के लिहाज काफी संपन्न हैं, लेकिन बदलता मौसम हिमालय की संपन्न वनस्पति और जड़ी बूटियों के लिए खतरा बनता जा रहा है. इन्हीं में से एक है जड़ी-बूटी है गुच्छी. हर साल मार्च महीने में गुच्छी बाजारों में आना शुरू हो जाती थी और व्यापारी भी गांव-गांव जाकर इस एकत्र करने में जुट जाते थे, लेकिन इस साल पहाड़ों पर गुच्छी की तलाश के लिए जा रहे ग्रामीण खाली लौट रहे हैं और व्यापारियों को भी गुच्छी नहीं मिल पा रही है. इसका मुख्य कारण समय पर बारिश और बर्फबारी का ना होना रहा है.

क्या है गुच्छी
क्या है गुच्छी (ETV Bharat)

20 डिग्री से नीचे होना चाहिए तापमान

कुल्लू कॉलेज से बॉटनी विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम नाथ ने बताया कि 'पहाड़ों पर इस साल सूखे के चलते प्राकृतिक तौर से उगने वाले गुच्छी के उत्पादन को प्रभावित किया है. गुच्छी के उत्पादन के लिए 20 डिग्री से नीचे तापमान का रहना आवश्यक है और जमीन में काफी अधिक नमी होनी चाहिए. इस साल समय पर ना तो बारिश हुई और ना बर्फबारी, जिसके चलते इसका उत्पादन पहाड़ी इलाकों में प्रभावित हुआ है. हालांकि खुंब निदेशालय सोलन की ओऱ से भी इस गुच्छी को उगाने के लिए जो प्रयोग किया गया है. वो भी सफल रहा है. ऐसे में आने वाले समय में किसान इसकी खेती भी कर सकते हैं.'

गुच्छी के फायदे
गुच्छी के फायदे (ETV Bharat)

समय पर बारिश न होने से पड़ा असर

इसके लिए तापमान 20 डिग्री से नीचे होना चाहिए, लेकिन फरवरी में बारिश न होने के कारण तापमान 20 डिग्री से ऊपर चला गया था. हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, किन्नौर, जिला कुल्लू और जिला मंडी के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक तौर पर गुच्छी हर साल उगती है. ये हिमालय के जंगली क्षेत्रों में प्राकृतिक तरीके से अपने आप उगने वाला एक प्रकार का मशरूम है. गुच्छी के लिए जमीन में नमी का होना काफी आवश्यक है, लेकिन इस साल अधिकतर समय पहाड़ों से बारिश और बर्फ गायब रही, जिसके चलते गुच्छी का उत्पादन नहीं हो पाया, जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर मणिकर्ण, गड़सा, बंजार, सैंज के ग्रामीण इलाकों में गुच्छी काफी अधिक मात्रा में पाई जाती थी. फरवरी महीने से ही ग्रामीण इसकी तलाश में रोजाना जंगलों का रुख करते थे, लेकिन इस साल ग्रामीण गुच्छी के लिए जंगलों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन शाम को वो खाली हाथ लौट रहे हैं, जहां पर गुच्छी अधिक मात्रा में मिलती थी. वहां पर भी इसका उत्पादन इस साल बहुत कम हुआ है, जिसके चलते गुच्छी की तलाश में सारा दिन भटक रहे लोगों के चेहरों पर भी मायूसी छाई हुई है.

जंगलों में गुच्छी ढूंढती महिलाएं
जंगलों में गुच्छी ढूंढती महिलाएं (ETV Bharat)

निराश होकर जंगल से लौट रहे लोग

बंजार की स्थानीय महिला रंजू राणा हर साल जंगलों से गुच्छी बीनने का काम करती हैं, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हाथ लग रही है. रंजू सुबह अपने गांव के अन्य महिलाओं के साथ टोली बनाकर जंगलों की ओर निकल पड़ती हैं, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. इससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. उनका कहना है कि 'हम हर साल फरवरी और मार्च महीने में जंगलों में गुच्छी की तलाश के लिए जाते हैं. फरवरी और मार्च महीने में पहाड़ों में ठंड काफी अधिक रहती है. ऐसे में गुच्छी के सेवन से हमें ताकत भी मिलती है. शरारी को ये गर्म रखती है और ऊर्जा का संचार करती है. साथ ही व्यापार से हमें आर्थिक रूप से भी लाभ मिलता है, क्योंकि फरवरी और मार्च महीने में ठंड के चलते कृषि और बागवानी कार्य भी अधिकतर बंद रहते हैं. लेकिन जिन क्षेत्रों में पहले गुच्छी बहुतायत मात्रा में होती थी, वहां इसकी पैदावार इस साल काफी कम हुई है.'

एक प्रकार का मशरूम है गुच्छी

गुच्छी की अगर बात की जाए तो एक प्रकार का मशरूम है, जो कि सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है. इसे पहाड़ी सब्जी के नाम से जाना जाता है. गुच्छी आमतौर पर शिमला, किन्नौर, चंबा, कुल्लू-मनाली और सिरमौर के इलाकों में फरवरी से लेकर अप्रैल तक उगती है. ये प्राकृतिक तौर पर उगती है और काफी कम मात्रा में मिलती है. इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, जिसके चलते बाजार में गुच्छी बहुत ज्यादा महंगी कीमत पर मिलती है. बाजार भाव की अगर बात करे तो ये 10 हजार से 15 हजार रुपए प्रति किलो तक मिलती है.

20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए तापमान
20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए तापमान (ETV Bharat)

बारिश के बाद तलाश में निकलते हैं लोग

बढ़ती मांग के कारण स्थानीय लोग गुच्छी ढूंढने के लिए कई दिनों तक जंगलों में डेरा डालकर रहते हैं. पहाड़ी इलाकों में लोग बारिश के बाद गुच्छी की तलाश में निकल जाते हैं. अक्सर ये बारिश के बाद ही नजर आती है. खासकर हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने पर ये बहुतायात में होती है. सबसे बड़ी बात ये है कि ये आसानी से नहीं मिलती है. इसे ढूंढने के लिए अनुभव और तेज नजर चाहिए. ये कई बार आंखों के सामने भी नजर नहीं आती. अक्सर झाड़ियों और घास के बीच ही मिलती है.

तीर्थन घाटी की महिला दीपा भारती ने बताया कि 'गुच्छी पहाड़ी जीवन की महिलाओं को आर्थिकी को मजबूत करने में हर साल अपनी अहम भूमिका निभाती है. मई महीने में जब बंजार में मेले का आयोजन होता है, तो कई व्यापारी गुच्छी खरीदने के लिए यहां पर आते हैं. इसके अलावा भी व्यापारी गांव गांव का जाकर गुच्छी को एकत्र करते हैं. दाम अच्छा होने के चलते इससे महिलाओं को अपना घर चलाने में भी आसानी होती है, लेकिन इस साल जंगलों से गुच्छी की फसल गायब है. ऐसे में रोजाना हम अपना खाना पैक कर जंगल का रुख कर रहे हैं, लेकिन शाम तक उन्हें 100 ग्राम गुच्छी भी नहीं मिल पा रही है.'

जंगल में गुच्छी ढूंढते लोग
जंगल में गुच्छी ढूंढते लोग (ETV Bharat)

ये जंगलों में काफी कम मात्रा में ही मिलती है. ऐसे में इसकी अधिक मांग के कारण इसकी कीमत भी बढ़ जाती है. पहाड़ों पर उगने वाली गुच्छी के बारे में आज भी वैज्ञानिक ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए हैं. ये कैसे उगती है, कैसे इसके बीज को तैयार किया जाए आज भी ये सवाल बने हुए हैं. अब होटल्स में भी गुच्छी की अलग अलग डिश परोसी जाती हैं, लेकिन ये काफी महंगी होती है. होटल कारोबारी स्थानीय लोगों या व्यापारियों से गुच्छी खरीदते हैं. इससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक फायदा होता है. अधिक मांग के कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है. मनाली के होटल कारोबारी चमन कपूर ने बताया कि 'पहले गुच्छी काफी मिलती थी. हालिया सालों में गुच्छी आसानी से बाजारों में उपलब्ध हो रही थी, जिसके चलते होटल में भी अब गुच्छी की डिश तैयार कर मेहमानों को परोसी जाती रही है. गुच्छी महंगी होने के चलते इसके डिश के दाम भी थोड़े महंगे हैं, जो 1 हजार रुपए से लेकर 3 हजार रुपए प्रति डिश तक रखे गए हैं. मनाली के होटल्स में कई बड़े सेलिब्रिटी हर साल आते हैं. उनकी गुच्छी को लेकर भारी डिमांड रहती है.'

गुच्छी से बनने वाली डिश

  • गुच्छी का मदरा: विशेषकर चंबा, मंडी और कांगड़ा में दहीं और सूखे मेवों के साथ गाढ़ी ग्रेवी में बनाता है.
  • गुच्छी पुलाव: गुच्छी को बासमती चावल और खड़े मसालों के साथ पकाकर 'गुच्छी पुलाव' बनता है
  • गुच्छी मुसल्लम: इसमें गुच्छी के अंदर पनीर या खोया भरकर उसे खास ग्रेवी में पकाया जाता है.
  • गुच्छी कबाब: मशरूम को पीसकर मसालों के साथ मिलाकर बेहतरीन कबाब तैयार किए जाते हैं.
  • होटल डिशेज: आजकल बड़े होटलों में 'गुच्छी सूप' और 'स्टफ्ड गुच्छी' भी काफी लोकप्रिय है

15 से 20 हजार किलो तक पहुंच जाती है कीमत

गुच्छी सिर्फ एक सब्जी या जड़ी बूटी नहीं है. ये पहाड़ पर आर्थिकी का आधार है. स्थानीय महिलाओं से लेकर छात्र, बुजुर्ग और अन्य लोग जंगलों में गुच्छी की तलाश के लिए जाते हैं. गुच्छी को जंगलों से जमा करने के लिए इनके अंदर एक ही अलग ही उत्साह रहता है. इसके कई कारण हैं, क्योंकि इसमें कई औषधीय गुण होते हैं. इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट कई बीमारियों सेस लड़ने में सहायक होते हैं. लोग खुद इस सब्जी का सेवन घरों में करने के साथ इसे महंगे दामों में बेचते हैं. इसकी कीमत 15 से 20 हजार रुपये किलो तक भी पहुंच जाती है.

व्यापारियों में निराशा

कुल्लू के व्यापारी हेमराज शर्मा का कहना है कि 'मार्च महीने में हर साल हमारे पास ग्रामीण गुच्छी लेकर आते थे और उन्हें इसकी अच्छी कीमत भी देते थे, लेकिन मार्च महीने में अभी तक हमारे पास कोई भी ग्रामीण गुच्छी लेकर नहीं आया है. इसे पता चलता है कि इस साल गुच्छी का कारोबार काफी कम रहेगा. हम हर साल 30 से 35 किलो गुच्छी बड़े होटल मालिकों को बेचते थे, लेकिन इस बार इसकी उम्मीद नहीं हैं.'

कुल्लू के स्कूली छात्र हर्षिका शर्मा का कहना है कि 'वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद हम भी जंगलों में गुच्छी की तलाश में हर साल जाते हैं, ताकि गुच्छी को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें. इसके लिए सुबह ही घने जंगलों का रुख करना पड़ता है. बीते साल हमने जंगल से 2 किलो गुच्छी जमा की थी और उन्हें बेचकर 25 हजार रुपए का भी लाभ हुआ था, लेकिन अबकी बार मात्र 300 ग्राम गुच्छी ही एकत्र कर पाई है.'

फाइव स्टार होटल्स में रहती है खासी मांग
फाइव स्टार होटल्स में रहती है खासी मांग (FILE PHOTO)

गुच्छी की फायदे

आयुर्वेद चिकित्सक मनीष सूद का कहना है कि 'गुच्छी को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है. ये विटामिन, औषधीय गुणों से भरपूर होती है. इसमें फाइबर, आयरन प्रचूर मात्रा में होता है. इसके सेवन से दिल के रोग भी दूर होते हैं. गुच्छी का स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और आयुर्वेद में इसे कई रोगों के इलाज में उपयोगी माना गया है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और अन्य पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा, गुच्छी का सेवन दिल की बीमारी, कैंसर और बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव करने में भी मदद कर सकता है. यह खून की कमी, शारीरिक कमजोरी और हड्डियों से संबंधित समस्याओं के लिए भी लाभकारी है.'

पीएम मोदी वर्ष 1998 से पहले हिमाचल के प्रभारी थे, उसी वक्त से वो इसे पसंद करते हैं. पीएम मोदी ने कहा था कि गुच्छी की सब्जी उन्हें काफी पसंद है. इसके अलावा पीएम मोदी के हिमाचल दौरों के दौरान उन्हें इसकी सब्जी परोसी जा चुकी है. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे के दौरान भी गुच्छी का मदरा बनाया गया था. गुच्छी में औषधीय गुण अच्छा होने के चलते आयुर्वेदिक दवा निर्माण कंपनियों में भी इसकी काफी डिमांड रहती है. व्यापारी यहां से गुच्छी एकत्र कर उसे बड़ी-बड़ी कंपनियों को बेचते हैं. इसके अलावा अब बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल के मेन्यू में भी इसकी डिश शामिल रहती है.

जंगल में ऊगी गुच्छी
जंगल में उगी गुच्छी (ETV Bharat)

सिर्फ खास मौसम में मिलती है गुच्छी

ताजा गुच्छी केवल 2 महीने मिलती है, लेकिन इसे सुखाकर साल भर एक पारंपरिक तरीके से सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है. कुल्लू निवासी हेतराम ने बताया कि ग्रामीण ताजी गुच्छी को इकट्ठा करते हैं फिर इसे माला की तरह धागे में पिरोकर धूप या चूल्हे के ऊपर धुआं देकर सुखाते हैं. सूखने के बाद यह आकार में छोटी और सख्त हो जाती है'

  • स्टोरेज: पूरी तरह सूखने के बाद इसे कांच के जार या एयरटाइट डिब्बे में रखा जाता है. इस अवस्था में यह 1 से 2 साल तक खराब नहीं होती.
  • पुनः उपयोग: जब भी इसे इस्तेमाल करना हो, सूखी गुच्छी को 20-30 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखी जाती और ये वापस अपने असली आकार में फूल जाती है और ताजी जैसी खुशबू देने लगती है. हेतराम ने बताया कि जिस पानी में आप सूखी गुच्छी भिगोते हैं, उसे फेंके नहीं! उस पानी में गुच्छी का असली स्वाद होता है, उसे ग्रेवी या सूप में इस्तेमाल करें.

वीआईपी की पसंद है गुच्छी

पहाड़ों पर उगने वाली गुच्छी हमेशा ही वीआईपी लोगों की पहली पसंद रही है. फाइव स्टार होटल्स में भी इसे लोगों को ऊंचे दामों पर परोसा जाता है. हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाले वीआईपी की टेबल पर भी गुच्छी से बनी सब्जी हर बार परोसी जाती है. चाहे वो राष्ट्रपति का रात्रि भोज हो या फिर किसी अन्य वीआईपी का. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने हिमाचल दौरे के दौरान गुच्छी के व्यंजन की तारीफ करते हुए कई बार नजर आए हैं. गुच्छी के औषधीय गुणों को लेकर भी इसकी काफी डिमांड रहती है. हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हर वीआईपी के भोजन में गुच्छी का व्यंजन विशेष रूप से मेन्यू में शामिल रहता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में शिक्षा के महामंदिर में दीपक तले अंधेरा, 27 से 37 फीसदी फैकल्टी कम, यूजीसी नियमों की अवहेलना

TAGGED:

PRICE OF GUCCHI MUSHROOM 2026
GUCCHI MUSHROOM
GUCCHI HIMACHAL
WEATHER IMPACT ON GUCCHI
GUCCHI MUSHROOM HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.