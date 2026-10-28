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झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का अभाव, बहाली के इंतजार में हजारों पद, कैसे दूर होगी कमी

रांची: झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी अब उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है. हजारों स्वीकृत पद खाली हैं, लेकिन नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया वर्षों से अलग-अलग बाधाओं में उलझी हुई है. इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, पाठ्यक्रम पूरा कराने, विषयों की गहराई से शिक्षा देने और नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर पड़ रहा है. एक ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी लगातार बढ़ रही है.

रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने जेपीएससी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आयोग के ठीक से काम नहीं करने का असर नियुक्ति और प्रोन्नति, दोनों प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है. उनके अनुसार, यह राज्य के लिए गंभीर मामला है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

10 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट की ओर से आयोग से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर 2 महीने की समय सीमा दिए जाने की जानकारी सामने आई थी. ऐसी स्थिति में आयोग में रिक्त पदों को भरना और लंबित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है.

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया में झारखंड लोक सेवा आयोग की अहम भूमिका है, लेकिन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने तथा विभिन्न परीक्षाओं की प्रक्रियाओं में देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21 जुलाई 2026 से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं. इस अवधि में 30 से अधिक परीक्षाओं के प्रभावित होने या लंबित रहने का दावा भी सामने आया है.

इस मामले में जरूरी है कि आरक्षण संबंधी नियमों का पालन करते हुए रोस्टर की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए. इसके साथ ही भर्ती नियमों, विश्वविद्यालयों से मिलने वाले मांग पत्र और नियुक्ति की दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी स्पष्टता हो. केवल पद स्वीकृत कर देने से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं होगी. नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और चयनित अभ्यर्थियों को समय पर संस्थानों में योगदान दिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

आरक्षण रोस्टर के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि अलग-अलग श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों का बंटवारा किस प्रकार होगा. नियुक्ति प्रक्रिया में इसका स्पष्ट होना जरूरी है, ताकि भर्ती निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ सके, लेकिन जब रोस्टर से जुड़ी प्रक्रिया लंबे समय तक पूरी नहीं होती, तो उसका असर नियुक्ति पर पड़ता है.

विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर से जुड़ी प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बाधा माना जा रहा है. सरकार की ओर से रोस्टर की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने तक विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया स्थगित रखने के संबंध में जेपीएससी को पत्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई है.

यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है, जब विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए शिक्षकों की जरूरत है, स्वीकृत पद मौजूद हैं और योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है ? क्या पदों की स्वीकृति और भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के बीच बेहतर तालमेल की कमी है? आखिर किन प्रक्रियागत बाधाओं के कारण हजारों पद खाली पड़े हैं ?

करीब 2,404 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हुई. जानकारी के मुताबिक, भर्ती व्यवस्था में बदलाव के कारण इन पदों से संबंधित मांग पत्र जेपीएससी से वापस ले लिए गए. इससे नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने में देरी हुई. विश्वविद्यालयों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और दूसरी ओर भर्ती के लिए उपलब्ध पदों से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव के कारण अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है.

शिक्षकों की कमी के बीच नियुक्ति के लिए स्वीकृत पदों की संख्या भी महत्वपूर्ण है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहले शिक्षकों के 5,173 पदों का ढांचा था, बाद में इसमें 1,351 पद जोड़े गए, जिसके बाद कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 6,524 हो गई. इतनी बड़ी संख्या में पद स्वीकृत होने के बावजूद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाना, विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली और भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के बीच अतिथि शिक्षकों और दूसरे वैकल्पिक माध्यमों से पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की जाती है. इससे तत्काल कक्षाएं चलाने में सहायता मिल सकती है, लेकिन नियमित शिक्षकों की कमी का स्थाई समाधान नहीं निकलता है. नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के नए तरीके और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है. इन सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में विषय विशेषज्ञों और नियमित शिक्षकों की जरूरत है.

रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा के मुताबिक, विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों और अन्य माध्यमों से पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलाकर भी करीब 40% पद खाली हैं. उन्होंने बताया कि राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है. कई संस्थानों में 1 हजार से अधिक स्वीकृत पद होने के बावजूद लगभग 450 से 500 शिक्षक ही काम कर रहे हैं. इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों की कमी किसी एक विश्वविद्यालय तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने व्यापक चुनौती है.

रांची विश्वविद्यालय और इसके अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों में 5 जिलों के करीब 1.60 लाख छात्र पढ़ते हैं. इतने बड़े छात्र समूह के लिए शिक्षकों की कमी का असर केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पाठ्यक्रम पूरा कराने, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने और शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने पर भी पड़ता है.

झारखंड के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल रांची विश्वविद्यालय में भी शिक्षकों की कमी गंभीर बनी हुई है. यहां प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1,353 पद स्वीकृत हैं, लेकिन करीब 450 शिक्षक ही कार्यरत बताए जा रहे हैं. इस तरह स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग दो-तिहाई पद खाली हैं.

इन आंकड़ों से साफ है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों पर पढ़ाई की बड़ी जिम्मेदारी है. पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं होने से नियमित कक्षाएं संचालित करने, छात्रों की शंकाओं का समाधान करने और उन्हें शोध एवं उच्च अध्ययन के लिए मार्गदर्शन देने में परेशानी हो सकती है. अब सवाल यह है कि जब उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है, तो शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया समय पर पूरी क्यों नहीं हो पा रही है ?

झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात 60:1 तक पहुंच गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23 छात्रों पर एक शिक्षक का है. राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में औसतन 54 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध होने का आंकड़ा भी सामने आया है.

दूसरी ओर नियुक्ति के इंतजार में योग्य अभ्यर्थियों का समय निकल रहा है. आरक्षण रोस्टर की मंजूरी, भर्ती नियमों में बदलाव, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की कार्यप्रणाली और झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट में देरी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है.

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली पर प्रश्नचिन्ह

हालांकि, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए केवल जेपीएससी में रिक्त पदों को भरना पर्याप्त नहीं होगा. इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की ओर से भर्ती की मांग, रोस्टर की मंजूरी, भर्ती नियमों में स्पष्टता और संबंधित विभागों के बीच समन्वय भी जरूरी है. इन सभी स्तरों पर प्रक्रिया समय पर आगे बढ़ेगी, तभी विश्वविद्यालयों को नियमित शिक्षक मिल सकेंगे.

रांची यूनिवर्सिटी (ETV BHARAT)

जेट परीक्षा में देरी से योग्य अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ा

विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट भी महत्वपूर्ण है. इस परीक्षा में लंबे अंतराल के बाद आयोजन की स्थिति बनी, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों के कारण विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद परीक्षा रद्द किए जाने की स्थिति बनी और परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया.

परीक्षा परिणाम, पात्रता और नियुक्ति समय पर पूरी करने की मांग

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर जेट आयोजित करने का निर्देश दिया है. परीक्षा समय पर आयोजित होने से पात्र अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा, लेकिन यहां भी चुनौती केवल परीक्षा आयोजित कराने तक सीमित नहीं है. परीक्षा के बाद परिणाम, पात्रता से जुड़ी प्रक्रिया और नियुक्ति की आगे की कार्रवाई समय पर पूरी होनी चाहिए.

पूर्व सिंडिकेट सदस्य अटल पांडे ने भी जेट और नियमित नियुक्तियों में देरी पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि झारखंड में पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से वैकेंसी नहीं निकली है. उन्होंने दावा किया कि जेट का आयोजन 2008 में हुआ था और उसके बाद 2026 तक परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं हो सकी. उनके अनुसार, इतने लंबे अंतराल का असर योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ा है.

अटल पांडे का कहना है कि इस बीच विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक लगातार सेवानिवृत्त होते रहे. हर महीने शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उन पदों को भरने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि न तो राजभवन की ओर से और न ही राज्य सरकार की ओर से इस समस्या का समय रहते समाधान किया जा सका. उनके मुताबिक, इसका सबसे अधिक खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.

उन्होंने जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग से जुड़े विवादों और परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कई मामलों में निर्णय लेने की स्थिति बनती है. उनका कहना है कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार, जेपीएससी और राजभवन को मिलकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए.

जेपीएससी भवन (ETV BHARAT)

सेवानिवृत्ति से लगातार बढ़ रही रिक्तियों की संख्या

शिक्षकों की नियुक्ति में देरी का एक बड़ा असर यह भी है कि एक ओर नए पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है, तो दूसरी ओर लंबे समय से कार्यरत शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इससे विश्वविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या और कम होती जा रही है. यदि खाली पदों को समय पर नहीं भरा जाता है, तो भविष्य में शिक्षकों और छात्रों के बीच का अनुपात और बिगड़ सकता है.

पूर्व सिंडिकेट सदस्य अटल पांडे ने इसी स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में हर महीने शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी जगह नए शिक्षक नहीं आ रहे हैं. उनके अनुसार, रिक्तियां बढ़ने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया को गति नहीं दी गई. इसका असर विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल पर पड़ रहा है.

वहीं, रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि योग्य अभ्यर्थियों के सामने भी गंभीर स्थिति है. नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण करने वाले तथा पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले कई अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने चिंता जताई कि जब योग्य युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनके सामने आगे बढ़ने के अवसर सीमित हो जाएंगे.

डॉ. राजकुमार शर्मा के मुताबिक, उच्च शिक्षा में योग्य युवाओं को अवसर देना और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में होना चाहिए. इससे एक ओर अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालयों को भी पर्याप्त शिक्षक मिल सकेंगे. नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का असर इसलिए दोहरा है, योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा और छात्रों को पर्याप्त शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं.

राज्यपाल ने कहा- सरकार और लोकभवन मिलकर कर रहे हैं प्रयास

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को लेकर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति एवं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी सवाल किया गया. एक कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया लोकभवन और राज्य सरकार मिलकर पूरी करते हैं. अब किसी भी नियुक्ति में केवल राज्यपाल की भूमिका नहीं होती, बल्कि राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी है.

राज्यपाल ने कहा कि नियुक्ति में जो भी देरी हो रही है, उस पर विचार किया जा रहा है. प्रक्रिया में जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि नियुक्तियां जल्द हो सके. उन्होंने कहा कि इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. राज्यपाल ने झारखंड की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को जिस स्थान पर होना चाहिए, वहां तक पहुंचने में अभी कमी है, लेकिन सक्रियता बढ़ी है, आने वाले समय में झारखंड बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास जारी हैं.

राज्यपाल के बयान से यह स्पष्ट है कि नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार और लोकभवन, दोनों की भूमिका है. ऐसे में शिक्षकों की बहाली के लिए दोनों स्तरों पर समन्वय और समयबद्ध निर्णय जरूरी होंगे. यदि रोस्टर, भर्ती नियमों और आयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाता है, तो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने का रास्ता खुल सकता है.

नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी हैं नियमित शिक्षक

नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम और पढ़ाई के तरीकों में बदलाव किए गए हैं. विद्यार्थियों को विषयों की बेहतर समझ देने, व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने और शोध को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक होना जरूरी है.

जब स्वीकृत पदों के मुकाबले बहुत कम शिक्षक काम कर रहे हो, तो छात्रों को पर्याप्त शैक्षणिक सहयोग देना चुनौती बन जाता है. रांची विश्वविद्यालय में करीब 1 लाख 60 हजार छात्रों के लिए लगभग 60% शिक्षकों के कार्यरत होने की स्थिति इसी समस्या को उजागर करती है. राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी यदि स्वीकृत पदों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या काफी कम है, तो उसका असर व्यापक स्तर पर पड़ना स्वाभाविक है.

पर्याप्त नहीं नई शिक्षा नीति की घोषणा!

शिक्षकों की कमी के कारण नियमित कक्षाओं के संचालन से लेकर पाठ्यक्रम पूरा करने तक दबाव बढ़ सकता है. मौजूदा शिक्षकों पर अधिक जिम्मेदारी होने से उन्हें विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से समय देने और शोध संबंधी गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय निकालने में भी परेशानी हो सकती है. ऐसे में केवल नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा या पाठ्यक्रम में बदलाव पर्याप्त नहीं है. उसके अनुरूप शैक्षणिक संसाधन और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है.

झारखंड में 6,524 स्वीकृत पदों से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, रोस्टर की मंजूरी में तेजी लाना, जेपीएससी की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाना और जेट परीक्षा का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं. इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के कारण खाली हो रहे पदों का आकलन कर समय पर भर्ती की व्यवस्था बनानी होगी, ताकि रिक्तियां लगातार बढ़ती न रहे.

कब होगी शिक्षकों की बहाली ?

झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब केवल प्रशासनिक या नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा विषय नहीं रह गया है. इसका सीधा संबंध छात्रों के भविष्य, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और योग्य युवाओं को रोजगार देने से है. एक ओर हजारों पद खाली हैं, दूसरी ओर नेट, जेआरएफ और पीएचडी जैसी योग्यताएं हासिल करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इस बीच विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही है.

नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया

पूर्व सिंडिकेट सदस्य अटल पांडे ने इस स्थिति के लिए राज्य सरकार, जेपीएससी और राजभवन के स्तर पर समय पर कार्रवाई नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया है. वही, रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को गंभीर बताते हुए सरकार से ध्यान देने की जरूरत जताई है. दूसरी ओर राज्यपाल ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही कमियों को दूर करने और बहाली जल्द कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

लंबित प्रक्रियाओं को कब मिलेगी गति ?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6,524 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कब पूरी होगी? रोस्टर की मंजूरी और भर्ती नियमों से जुड़ी बाधाएं कब दूर होंगी? जेपीएससी में रिक्त पदों को भरकर लंबित प्रक्रियाओं को कब गति मिलेगी? जेट परीक्षा का नियमित आयोजन कब सुनिश्चित होगा? और सबसे अहम, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हजारों छात्रों को पर्याप्त शिक्षक कब मिलेंगे?

इन सवालों का जवाब केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि समयबद्ध कार्रवाई से मिलेगा. यदि राज्य सरकार, लोकभवन, जेपीएससी और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आ सकते हैं. अन्यथा, रिक्त पदों की बढ़ती संख्या, योग्य अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता असर झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती बना रहेगा.

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