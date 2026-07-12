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सरकारी अनुदान बंद के बाद उत्तराखंड में अब कैसे चलेंगे मदरसे? जानिए सरकार का नया प्लान

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने एक तरफ जहां प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म किया है तो वहीं दूसरी ओर अरबिया मदरसों को सरकार की तरफ से मिलने वाले सरकारी अनुदान की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है. शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है. कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों को अनुदान देने से संबंधित बजट मद को विलोपित (खत्म) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं.

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ते हुए विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षिक योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. इस फैसले का असर राज्य में संचालित 456 अरबी मदरसों पर पड़ेगा, जिन्हें अब तक विभिन्न मदों के तहत सरकारी सहायता प्राप्त होती थी.

सरकार ने मदरसों का अनुदान किया बंद (Video-ETV Bharat)

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने बदली पूरी व्यवस्था: दरअसल, राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के उद्देश्य से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत मदरसों के लिए नई मान्यता नियमावली लागू की है. इसके तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता, संचालन और निगरानी से जुड़े मामलों को देखेगा.

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी. मदरसा बोर्ड के समाप्त होने के बाद उसके माध्यम से संचालित अनुदान और बजट व्यवस्था भी अप्रासंगिक हो गई थी. इसी कारण कैबिनेट ने अनुदान मद को समाप्त करने का निर्णय लिया. सरकार का कहना है कि संस्थानों को सीधे अनुदान देने के बजाय उन्हें शिक्षा विभाग और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

UDISE के जरिए मिलेंगी शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं और योजनाएं: अल्पसंख्यक बोर्ड के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार मदरसा बोर्ड से संचालित मदरसों को मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा दी गई है. अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जुड़े मदरसों को भारत सरकार की UDISE प्रणाली के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली है, जिसमें विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, छात्र संख्या, शिक्षकों और शैक्षिक संसाधनों का रिकॉर्ड रखा जाता है.

UDISE कोड प्राप्त करने वाले संस्थान समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल योजना, पीएम पोषण योजना, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, आईसीटी व डिजिटल शिक्षा योजनाओं, पुस्तकालय विकास और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पात्र बनते हैं. नई व्यवस्था के तहत मदरसों के विद्यार्थियों को भी मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं और संसाधनों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

-डॉ. पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक बोर्ड-

UDISE पंजीकरण में मिलता है इन सरकारी योजनाओं का लाभ: UDISE भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली है, जिसमें देश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी दर्ज की जाती है. इस प्रणाली के माध्यम से विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, छात्र संख्या, शिक्षकों और अन्य शैक्षिक संसाधनों का रिकॉर्ड रखा जाता है. UDISE कोड प्राप्त होने के बाद विद्यालय विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षिक योजनाओं के लिए पात्र बनते हैं. सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संसाधनों और सुविधाओं का आवंटन करती है.

UDISE रजिश्ट्रेशन में मिलने वाले प्रमुख लाभ: