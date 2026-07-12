सरकारी अनुदान बंद के बाद उत्तराखंड में अब कैसे चलेंगे मदरसे? जानिए सरकार का नया प्लान
धामी सरकार ने न सिर्फ मदरसा बोर्ड को खत्म किया, बल्कि उनका सरकारी अनुदान भी बंद कर दिया. अब मदरसे कैसे चलेंगे. -रिपोर्ट- धीरज सजवाण-
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 6:47 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने एक तरफ जहां प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म किया है तो वहीं दूसरी ओर अरबिया मदरसों को सरकार की तरफ से मिलने वाले सरकारी अनुदान की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है. शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है. कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों को अनुदान देने से संबंधित बजट मद को विलोपित (खत्म) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं.
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ते हुए विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षिक योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. इस फैसले का असर राज्य में संचालित 456 अरबी मदरसों पर पड़ेगा, जिन्हें अब तक विभिन्न मदों के तहत सरकारी सहायता प्राप्त होती थी.
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने बदली पूरी व्यवस्था: दरअसल, राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के उद्देश्य से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत मदरसों के लिए नई मान्यता नियमावली लागू की है. इसके तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता, संचालन और निगरानी से जुड़े मामलों को देखेगा.
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी. मदरसा बोर्ड के समाप्त होने के बाद उसके माध्यम से संचालित अनुदान और बजट व्यवस्था भी अप्रासंगिक हो गई थी. इसी कारण कैबिनेट ने अनुदान मद को समाप्त करने का निर्णय लिया. सरकार का कहना है कि संस्थानों को सीधे अनुदान देने के बजाय उन्हें शिक्षा विभाग और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.
UDISE के जरिए मिलेंगी शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं और योजनाएं: अल्पसंख्यक बोर्ड के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार मदरसा बोर्ड से संचालित मदरसों को मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा दी गई है. अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जुड़े मदरसों को भारत सरकार की UDISE प्रणाली के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली है, जिसमें विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, छात्र संख्या, शिक्षकों और शैक्षिक संसाधनों का रिकॉर्ड रखा जाता है.
UDISE कोड प्राप्त करने वाले संस्थान समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल योजना, पीएम पोषण योजना, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, आईसीटी व डिजिटल शिक्षा योजनाओं, पुस्तकालय विकास और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पात्र बनते हैं. नई व्यवस्था के तहत मदरसों के विद्यार्थियों को भी मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं और संसाधनों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
-डॉ. पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक बोर्ड-
UDISE पंजीकरण में मिलता है इन सरकारी योजनाओं का लाभ: UDISE भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली है, जिसमें देश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी दर्ज की जाती है. इस प्रणाली के माध्यम से विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, छात्र संख्या, शिक्षकों और अन्य शैक्षिक संसाधनों का रिकॉर्ड रखा जाता है. UDISE कोड प्राप्त होने के बाद विद्यालय विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षिक योजनाओं के लिए पात्र बनते हैं. सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संसाधनों और सुविधाओं का आवंटन करती है.
UDISE रजिश्ट्रेशन में मिलने वाले प्रमुख लाभ:
- समग्र शिक्षा अभियान
- विद्यालय भवन निर्माण
- अतिरिक्त कक्ष
- शौचालय
- पेयजल, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहायता.
PM SHRI स्कूल योजना: चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब आधुनिक शिक्षण संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं.
PM पोषण (मिड-डे मील) योजना: छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन और संसाधनों का आवंटन.
RTE (शिक्षा का अधिकार) योजना: निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों के सत्यापन और फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में UDISE डेटा का उपयोग.
छात्रवृत्ति योजनाएं: विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र छात्रों और विद्यालयों की पहचान.
आईसीटी एवं डिजिटल शिक्षा योजनाएं: कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग उपकरण और इंटरनेट आधारित शिक्षण सुविधाओं के लिए सहायता.
पुस्तकालय एवं शैक्षिक संसाधन विकास: पुस्तकालयों, शिक्षण सामग्री और अन्य शैक्षिक संसाधनों के विकास हेतु सहायता.
शिक्षा विभाग की विशेष योजनाएं: राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न नवाचार, कौशल विकास और विद्यालय उन्नयन कार्यक्रमों में प्राथमिकता.
वक्फ बोर्ड ने आर्थिक मदद का दिया भरोसा: सरकारी अनुदान बंद होने के फैसले के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जरूरतमंद मदरसों को सहयोग देने की बात कही है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यदि आर्थिक रूप से कमजोर मदरसों को नई नियमावली व व्यवस्थाओं के अनुरूप खुद को संचालित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड उनकी सहायता के लिए तैयार है.
वक्फ बोर्ड चाहता है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ें. सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य भी यही है कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और अवसर मिल सकें, जो संस्थान नई व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ हर संभव सहयोग किया जाएगा.
-शादाब शम्स, अध्यक्ष, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड-
शादाब शम्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था जानबूझकर नई व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश और देश का कानून सर्वोपरि है और सभी को उसका पालन करना होगा.
अनुदान बंद होने के बाद भविष्य पर टिकी निगाहें: राज्य सरकार के इस फैसले के बाद मदरसों के भविष्य को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. एक ओर सरकार इसे शिक्षा सुधार, पारदर्शिता और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर मदरसों के सामने संसाधनों की चुनौती को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. हालांकि सरकार का दावा है कि प्रत्यक्ष अनुदान के स्थान पर योजनाओं आधारित सहायता मॉडल अधिक प्रभावी साबित होगा और इससे छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा.
अब मदरसों की मान्यता और संचालन पूरी तरह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन होगा. ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई व्यवस्था के तहत मिलने वाली सुविधाएं, योजनाएं और संसाधन किस हद तक मदरसों तथा वहां अध्ययनरत हजारों छात्रों के लिए लाभकारी साबित होते हैं.
पढ़ें-
- कैबिनेट बैठक: 10 फैसलों पर लगी मुहर, अरेबिया मदरसों के अनुदान को किया गया खत्म
- उत्तराखंड सरकार की ये स्कीम छत्तीसगढ़ को आई पसंद, भेजा ड्राफ्ट
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ, सीएम धामी ने 9 शिक्षण संस्थानों को सौंपा मान्यता प्रमाण पत्र
- उत्तराखंड में आज से अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू, मदरसा बोर्ड खत्म, प्रमाण पत्र बांटेंगे सीएम धामी