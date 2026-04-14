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किचन ग्रुप यात्रियों को कैसे मिलेगा सिलेंडर? चारधाम यात्रा में 25 फीसदी तक की गिरावट की आशंका!

उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अपना किचन लेकर चलता है यात्रियों का ग्रुप, गैस संकट के बीच कैसे मिलेगा सिलेंडर, जानिए क्या है डिमांड और समस्या?

Uttarakhand Chardham Yatra 2026
किचन साथ लेकर चलते हैं यात्रियों के बड़े ग्रुप्स (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 14, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 5:28 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री के जत्थे अपने साथ किचन लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है. जिसका असर खुद की किचन लेकर यात्रा पर आने वाले यात्रियों पर भी पड़ सकता है. एलपीजी संकट के चलते ऐसे यात्रियों के बड़े ग्रुप्स में इस बार कमी देखी जा रही है. टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि ये यात्रा का लगभग 25 फीसदी है, जिनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए.

चारधाम यात्रा शुरू होने में बचे महज 5 दिन: बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है. ऐसे में यात्रा शुरू होने में महज 5 दिन बचे हैं. यात्रा के आगाज के साथ ही देशभर के धर्मावलंबी सनातन भक्तगण हिमालय की गोद में बसे इन चारों धामों के लिए निकल पड़ेंगे. आदिकाल से चली आ रही हिमालय की ये यात्रा भारत में रहने वाले हर एक सनातन अनुयायी के लिए जीवन की कुछ जरूरी यात्राओं में से एक है.

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चारधाम के कपाट खुलने की तिथियां (फोटो- ETV Bharat GFX)

यात्रा के दौरान भक्त और भक्ति के दिखते हैं अलग ही रंग: वहीं, इस यात्रा के दौरान भक्त और भक्ति के कई अनेकों रूप इस चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिलते हैं. इसी चारधाम यात्रा में एक नजारा वो भी देखने लायक होता है, जब ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के यात्रियों के बड़े-बड़े जत्थे पूरे रास्ते भर में भक्ति में लीन होकर उठते-बैठते, चलते और साथ खाना खाते हुए भी नजर आते हैं.

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खाना बनाते चारधाम यात्री (फाइल फोटो- ETV Bharat)

अस्थायी तंबू लगाकर रसोई तैयार करते हैं यात्री: यात्रा सीजन में पूरे यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों के जत्था अपना अस्थायी तंबू लगाकर रसोई तैयार करते हैं और सभी लोग मिलकर वहीं अपनी अस्थायी व्यवस्था करते हैं, लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में चल रही अशांति की वजह से इन बड़े यात्री जत्थों पर असर पड़ने वाला है.

"उत्तराखंड की इस प्रतिष्ठित चारधाम यात्रा का तकरीबन 25 फीसदी ये बड़े ग्रुप होते हैं और यात्रियों के इस पूरे ग्रुप को एकजुट करने का काम इनका अस्थायी किचन करता है. इसलिए टूर ऑपरेटर्स इन ग्रुप को किचन ग्रुप भी कहता है. इस बार किचन ग्रुप के इन बड़े जत्थों पर अमेरिका-इजरायल-ईरान जंग भारी लग रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन किचन ग्रुप के लिए इस बार गैस सिलिंडर की व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा है."- अजय डबराल, अध्यक्ष, उत्तराखंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन

यात्रियों के ग्रुप में होते हैं कई लोग, किचन साथ लेकर चलते हैं यात्री: उत्तराखंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि ये लोग गरीब या मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं, जो वास्तविक रूप से केवल भक्ति भाव के साथ केवल भगवान के दर्शिनों के लिए आते हैं. ये लोग अपना 100-200 लोगों का एक ग्रुप तैयार करते हैं और हरिद्वार तक बड़ी बस करके एक साथ पहुंचते हैं.

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यात्रियों का जत्था (फाइल फोटो- ETV Bharat)

हरिद्वार या ऋषिकेश में आश्रमों में अपनी रुकने की व्यवस्था करते हैं और ऊपर यात्रा मार्गों पर भी अस्थायी शिविरों में या फिर धामों में भी आश्रमों में अपनी व्यवस्था करते हैं. कुछ लोग किचन साथ ले कर चलते हैं, लेकिन इस बार के हालातों को देखते हुए इन लोगों में निराशा है कि सिलेंडर नहीं मिल पाएगा या नहीं? ऐसे में सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए और यदि सब सामान्य है तो इन लोगों तक सूचना पहुंचानी चाहिए.

यात्रा के लिए पर्यटन विभाग ने मांगे 9 लाख सिलेंडर: वहीं, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन बड़े कुछ किचन ग्रुप की चिंताओं को लेकर हमने सरकार में फूड एंड सप्लाई कमिश्नर से बातचीत की. हमने उनसे पूछा कि इन बड़े यात्री जत्थों को लेकर सरकार क्या सोच रही है? क्या इन लोगों को रसाई गैस उपलब्ध करवाने को लेकर कोई प्लान है? जिस पर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने अपना जवाब दिया.

"चारधाम में रसोई गैस की डिमांड को लेकर पर्यटन विभाग से डिमांड मांगी गई थी. जिस पर पर्यटन विभाग ने आकलन करके अप्रैल से नवंबर तक के लिए 9,66,949 गैस सिलिंडर की डिमांड की है, जो कि पिछले यात्रा सीजन से 24 फीसदी ज्यादा है. चारधाम यात्रा के लिए एलपीजी को लेकर मुख्य सचिव के माध्यम से भारत सरकार को डिमांड भेजी जा चुकी है."- आनंद स्वरूप, आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

किचन ग्रुप यात्रियों की व्यवस्था को लेकर मिला ये जवाब: वहीं, किचन ग्रुप यात्रियों की डिमांड को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के आयुक्त आनंद स्वरूप का कहना है कि पर्यटन विभाग में निश्चित तौर से इन यात्रियों की डिमांड को भी ध्यान में रखा होगा. हालांकि, उन्हें इस बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन पर्यटन विभाग की ओर से मिली डिमांड पर कार्रवाई की जा रही है. यह पिछली बार से 24 फीसदी ज्यादा है तो निच्छित तौर पर सभी की जरूरतें पूरी होगी.

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चारधाम यात्रा में बसें (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वहीं, दूसरी तरफ पर्यटन सचिव से भी हमने इस बारे में जानकारी लेनी चाही, लेकिन उन से बात नहीं हो पाई. फिलहाल, वैश्विक हालातों के बीच उत्तराखंड में एलपीजी समेत पेट्रोलियम आपूर्ति को लेकर सरकार सतर्क है. इसके साथ ही चारधाम यात्रा रूट्स पर रसोई गैस की कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. जिसके तहत वन निगम को लकड़ी मुहैया कराने को कहा गया है.

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Last Updated : April 14, 2026 at 5:28 PM IST

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