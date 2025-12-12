ETV Bharat / bharat

Explainer: क्या ग्रीन कार्ड दिलाने में मदद करता है ट्रंप गोल्ड कार्ड ? EB-5 से कितना अलग है यह? जानें

नई दिल्ली: ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’ की घोषणा ने दुनिया भर के मीडिया का काफी ध्यान खींचा है. हेडलाइंस में इसे अमीर लोगों के लिए US ग्रीन कार्ड पाने का एक प्रीमियम रास्ता बताया गया है, जो काफी पैसे लगाने को तैयार हैं. भारतीय अमीर परिवारों की इसमें दिलचस्पी समझ में आती है, खासकर वे परिवार, जिनके बच्चे US में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं.

हालांकि, किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम की तरह असली बात सुर्खियों से आगे है. करीब से देखने पर पता चलता है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड शायद उतना आसान या उतना फास्ट नहीं है, जितना पहली बार में लगता है, खासकर जब इसकी तुलना लंबे समय से चले आ रहे EB-5 इन्वेस्टर वीजा से की जाए.

ट्रंप गोल्ड कार्ड कैसे काम करता है?

ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोसेस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से शुरू होता है, जिसमें शुरू में परिवार के हर सदस्य के लिए 15,000 डॉलर की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होती है. जैसे-जैसे एप्लीकेंट आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसिंग की जरूरतों, सर्विसेज और इसमें शामिल चीजों के आधार पर कुल पेमेंट की जाने वाली रकम बढ़ सकती है और 92500 डॉलर तक पहुंच सकती है.

हालांकि, प्रोग्राम को आमतौर पर 10 लाख डॉलर के कंट्रीब्यूशन की जरूरत वाला बताया जा रहा है. यह आंकड़ा पूरी कॉस्ट के बजाय बेस अमाउंट दिखाता है. एक बार एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग चार्ज और उससे जुड़े खर्चों को शामिल करने के बाद कुल फाइनेंशियल खर्च काफी ज़्यादा हो सकता है. खास बात यह है कि 10 लाख डॉलर नॉन-रिटर्नेबल है. यह एक कंट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं और इससे कोई कैपिटल रिकवरी नहीं होती है.

एप्लिकेंट्स को कम स्क्रूटनी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए

ट्रंप गोल्ड कार्ड के बारे में एक आम सोच यह है कि ज़्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट से प्रोसेस आसान या हल्का हो जाता है. असल में, ऐसा नहीं है. अपनी प्रीमियम पोजीशनिंग के बावजूद, ट्रंप गोल्ड कार्ड एप्लिकेंट्स को US इमिग्रेशन और कम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने फंड्स का कानूनी सोर्स फॉर्मली बताना होगा.

यह काम EB-5 प्रोसेस जितना ही सख्त, स्ट्रक्चर्ड और टाइम लेने वाला है, और एप्लिकेंट्स को सिर्फ इसलिए कम स्क्रूटनी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल लिमिट ज्यादा है. एप्लिकेंट्स को किसी भी US इमिग्रेशन पाथवे पर लागू जनरल एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा करना होगा. शॉर्ट में, जबकि फाइनेंशियल कमिटमेंट ज़्यादा है, प्रोसेस खुद उतना ही डिमांडिंग है.

क्या ट्रंप गोल्ड कार्ड से ग्रीन कार्ड मिलना आसान हो जाता है?

ट्रंप गोल्ड कार्ड की सबसे कम चर्चा वाली, लेकिन सबसे जरूरी बातों में से एक यह है कि ग्रीन कार्ड आखिर में कैसे जारी किया जाता है? ग्रीन कार्ड को मौजूदा एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी जैसे EB-1 या EB-2 के जरिए प्रोसेस किया जाता है. भारतीय एप्लिकेंट के लिए इन कैटेगरी में पहले से ही काफी बैकलॉग हैं, जो पूरी टाइमलाइन पर असर डाल सकते हैं.

इस वजह से, फाइनेंशियल और कम्प्लायंस जरूरतों को पूरा करने के बाद भी एप्लिकेंट को परमानेंट रेजिडेंसी मिलने से पहले लंबे इंतजार का सामना करना पड़ सकता है. गोल्ड कार्ड मौजूदा कोटा सिस्टम के अंदर काम करता है और मौजूदा लाइनों को खत्म नहीं करता है. यह परिवारों की प्लानिंग टाइमलाइन और लंबे समय की निश्चितता के लिए एक जरूरी बात है.

ट्रंप गोल्ड कार्ड की EB-5 से तुलना

EB-5 इन्वेस्टर वीजा हालांकि नया नहीं है, लेकिन तुलना के लिए एक उपयोगी बेंचमार्क देता है. मौजूदा EB-5 फ्रेमवर्क के तहत: