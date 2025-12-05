ETV Bharat / bharat

किसानों के लिए मुश्किल भरे होंगे अगले 2 हफ्ते, ठंड बढ़ाएगी परेशानी, कैसे रखें फसलों का ख्याल? जानिये

उत्तराखंड लंबे समय से बारिश और बर्फबारी नहीं होने से सूखे जैसे हालात है. जिससे कृषि और बागवानी पर इसका असर पड़ सकता है.

ठंड में फसलों की सुरक्षा
देहरादून: इस साल उत्तराखंड में नवंबर महीना सूखा बीत गया. जिससे रबी फसलों की बुआई प्रभावित होने के साथ ही बागवानी पर भी इसका असर पड़ रहा है. फिलहाल राहत की खबर ये है कि देहरादून मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं. लेकिन हालात नवंबर जैसे रहे तो प्रदेश के किसानों पर इसका पड़ना लाजिमी है. ऐसे में काश्तकार कैसे शरद ऋतु में रबी की फसलों की देखभाल कर सकते हैं, इसके बारे में विशेषज्ञ ने जानकारी साझा की है.

बारिश ना होने से फसलों पर असर: क्लाइमेट चेंज आज बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है. इसका असर किसानों की खेती में भी देखने को मिल रही है. पूरा नवंबर महीना बिना बारिश के निकल गया. जिससे किसानों का चिंतित होना भी लाजिमी है. बारिश ना होने से कृषि और बागवानी पर इसका असर पड़ सकता है. जिसके बाद किसान मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर नजर बनाए हुए हैं.

ठंड बढ़ाएगी किसानों की परेशानी, मुश्किल भरे होगे अगले 2 हफ्ते

बारिश और बर्फबारी फसलों के लिए लाभदायक: उत्तराखंड में शुक्रवार से एक बार फिर मौसम में ठंड और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है. प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जारी किया गया है. हालांकि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. जिसके चलते उत्तराखंड के निचले इलाकों में पाला पड़ने की भी संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है

किसानों को सता रही ये चिंता: इस समय पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का सितम जारी है. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. इस बार नवंबर महीने में सामान्य से 98% कम बारिश दर्ज की गई है. जिस ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि बरसात के सीजन में इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से जमीन में अभी भी नमी है, लेकिन आने वाले दो हफ्तों में अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान होने का डर सता रहा है.

State Park Circuit House Dehradun
बारिश ना होने से फसल और पेड़ पौधों को होता है नुकसान

क्लाइमेट चेंज से तरीकों को बदलने की जरूरत: स्टेट कॉर्डिनेटर बागवानी मिशन, उद्यान विभाग डॉ. सुरभि पांडे ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया पर है. ऐसे में जो हम ट्रेडिशनल तौर पर खेती कर रहे हैं वह अपनी जगह ठीक है लेकिन हमें इस बदलते मौसम के साथ खेती के तौर तरीकों को भी बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि शरद ऋतु में रबी की फसलों का वक्त होता है, जो कि मैदानी इलाकों में गेहूं, सरसों इत्यादि के लिए रहता है. वहीं पार्वती इलाकों में कई तरह की सब्जियां होती हैं और मार्च महीने के लिए पौध भी अभी से तैयारी करने शुरू हो जाते हैं.

सर्दियों में फसलों पर कीड़ा लगने का सबसे ज्यादा खतरा: सुरभि पांडे बताती है कि इस बदलते मौसम के दौर में जिस तरह से इंसानों पर वायरस का अटैक होता है ठीक इसी तरह से फसलों पर भी बीमारियों का अटैक होता है. जमीन के ऊपर के वायरस फसलों को खराब करते हैं. इस समय पर पत्तियों पर आने वाली बीमारियां पनपती हैं. उन्होंने कहा कि इस समय लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि पौधों पर या फसलों पर छोटी-छोटी बीमारियां ना लगे और वह पौधों को नुकसान ना पहुंच पाए, इसके लिए दवाइयां के छिड़काव को लेकर लगातार किसानों को जानकारी दी जाती है उनका निरंतर समय से प्रयोग करें.

State Park Circuit House Dehradun
राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में फलों से लदे पेड़

पाला पड़ने पर किसानों को करना चाहिए ये काम: सुरभि पांडे ने बताया कि जिस तरह से अभी ड्राई ठंड पड़ रही है. ऐसे मौसम में पाला बहुत ज्यादा पड़ता है और यह हमारी फसलों को जला देता है. कई बार देखा गया है कि गेहूं की नई पौध को पाला जला देता है. उन्होंने बताया कि पाला पड़ने की स्थिति में यदि पौधे की जड़े मजबूत है तो पौधा सरवाइव कर लेता है, लेकिन यदि पौधे की जड़े मजबूत नहीं है तो वह जिंदा नहीं रह पाता है.

State Park Circuit House Dehradun
पाले से बचाव के लिए देना चाहिए पानी

सुबह के समय पानी देना जरूरी: उन्होंने बताया कि पाले की स्थिति में हमें अपनी फसलों की जड़ों में किसी तरह से नमी को रखना होता है, इसके लिए हमें अपने खेतों में सुबह के समय पानी देने की जरूरत होती है. यदि यही पानी हम शाम को देंगे तो रात को यह पाले का रूप ले लेगा और पौधे की जड़ों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाएगी. इसके अलावा किसान अपने खेतों में कई बार धुआं भी करते हैं और इस तरीके से भी पाले से बचाव किया जा सकता है.

अभी पहाड़ों में सब्जियों पर सबसे ज्यादा संकट: सुरभि पांडे बताती है कि पहाड़ों पर अभी यदि बरसात नहीं होती है तो पहले का सबसे बड़ा संकट सब्जियों पर पड़ सकता है और इन सब्जियों में मटर और आलू प्रमुख उत्पाद हैं. उन्होंने बताया कि इन सब्जियों को बचाने के लिए हम मल्चिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि जमीन में पर्याप्त नमी बनी रहे और पहले से कोई भी सब्जी या उसका फूल खराब ना हो. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे समय में हमें अपने खेतों की बहुत बारीकी से निगरानी करने की जरूरत होती है. किसान खेतों पर नजर बनाए रखें और अपनी फसलों के व्यवहार को देखें, किस तरह से पर्याप्त नमी को बनाया जा सके.

State Park Circuit House Dehradun
क्लाइमेट चेंज चिंता का सबब

नई योजनाओं के आवेदन के लिए अभी से करें तैयारी: इसके अलावा सुरभि पांडे ने प्रदेश के सभी किसानों से अपील की है कि वह कृषि विभाग या फिर उद्यान विभाग की तमाम योजनाओं से संबंधित आवेदन करने के लिए अभी से तैयारी करें. उन्होंने बताया कि कृषि से संबंधित विभाग हो या फिर कोई भी विभाग हो सभी विभाग अभी दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में ही अपने अगले वित्तीय वर्ष की योजनाओं के लिए तैयारी करते हैं और इसी दौरान एनुअल प्लान भी तैयार किए जाते हैं.

State Park Circuit House Dehradun
सर्दियों में फसलों पर कीड़ा लगने का सबसे ज्यादा खतरा

किसान लें योजनाओं का लाभ: उन्होंने कहा कि जो कोई भी किसान कृषि या फिर उद्यान विभाग की योजनाओं में आवेदन करना चाहता है, वह अभी से अपने आवेदन की तैयारी कर लें, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में उसकी योजना का लाभ मिल पाए. उन्होंने बताया कि विभागों द्वारा फसल बीमा से लेकर अन्य कई तरह की योजनाओं में किसानों को लाभ दिया जाता है. कई योजनाओं में सब्सिडी दी जाती है इसके लिए किसानों को समय से आवेदन करना बेहद जरूरी है.

