Exclusive Interview : एक राष्ट्र, एक समय ... देश के लिए कितना जरूरी, एनपीएल के साइंटिस्ट ने कुछ यूं समझाया
सरकार एक राष्ट्र, एक समय की ओर बढ़ रही है. क्या है इसका मतलब, आइए इसे समझते हैं.
Published : September 9, 2026 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली : पिछले महीने 27 अगस्त को भारत सरकार ने विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित किया है. यह कदम भारतीय मानक समय (आईएसटी) को देश के लिए सामान्य, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और पता लगाने योग्य समय संदर्भ (ट्रेसेबल टाइम रेफरेंस ) के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये नियम 180 दिनों की संक्रमण अवधि के बाद प्रभावी होंगे, जिससे संस्थानों को अपनी प्रणालियों को संरेखित करने का समय मिलेगा.
यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, दूरसंचार सेवाओं पर निर्भरता, परिवहन, बिजली प्रणाली और सरकारी नेटवर्क तेजी से सटीक और सत्यापन योग्य समय-चिह्नों पर निर्भर होते जा रहे हैं. ईटीवी भारत के साथ एक साक्षात्कार में, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में समय और आवृत्ति मापन प्रभाग की वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ. पूनम अरोड़ा ने बताया कि नया ढांचा क्या बदलता है, व्यवहार में आईएसटी ट्रैसेबिलिटी कैसे काम करेगी और व्यवसायों, महत्वपूर्ण क्षेत्रों और आम उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ हैं. उनसे बातचीत की है नेशनल ब्यूरो चीफ सौरभ शुक्ला ने.
ईटीबी : भारत दशकों से भारतीय मानक समय (आईएसटी) का पालन करता आ रहा है. अब जब आईएसटी को आधिकारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सामान्य कानूनी संदर्भ बनाया जा रहा है, तो क्या बदलाव आएंगे?
डॉ. पूनम अरोरा : मूल रूप से, इस बदलाव से आईएसटी को कानूनी मान्यता मिल जाती है और यह आधिकारिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए भरोसेमंद संदर्भ के रूप में स्थापित हो जाता है. अब इसका कानूनी दर्जा बदल रहा है. कई विकसित देशों में, नेशनल मैपिंग इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित समय को कानूनी समय के रूप में मान्यता प्राप्त है. भारत में, हालांकि आईएसटी लंबे समय से राष्ट्रीय संदर्भ रहा है, लेकिन संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी कि उनके सिस्टम आईएसटी से प्राप्त समय के साथ सिंक्रनाइज हों.यह अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हमारी अधिकांश गतिविधियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गई हैं - ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, सोशल मीडिया, हाई-स्पीड ट्रेडिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाएं. हम साइबर धोखाधड़ी और विवादों से भी निपट रहे हैं जहां किसी लेनदेन का सटीक समय महत्वपूर्ण हो सकता है. उदाहरण के लिए, एक स्टैंडअलोन कंप्यूटर पर, कोई व्यक्ति मैन्युअल रूप से समय बदल सकता है. एक बार कानूनी ढांचा तैयार हो जाने के बाद, किसी संगठन को यह साबित करना पड़ सकता है कि उसके सिस्टम पर टाइमस्टैम्प भारतीय मानक समय (IST) से संबंधित है, न कि मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए समय या किसी अन्य स्थान पर स्थित किसी सर्वर से.
ईटीबी : यदि कोई साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, तो सही आईएसटी टाइमस्टैम्प कैसे स्थापित किया जा सकता है? क्या इसे घड़ी या फोन के माध्यम से जांचा जा सकता है?
डॉ. पूनम अरोरा : घड़ी से यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि डिजिटल सिस्टम आईएसटी से संबंधित है या नहीं. डिजिटल सिस्टम के लिए, पता लगाने की क्षमता एनटीपी या किसी अन्य अधिकृत समय-प्रसारण तंत्र जैसी सेवाओं के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है. एनपीएल एक ऐसा एप्लिकेशन भी विकसित कर रहा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता अंततः सीधे स्मार्टफोन पर भारतीय मानक समय देख सकेंगे, लेकिन यह एप्लिकेशन अभी भी विकास के चरण में है.
ईटीबी : आपके विचार में, इस कदम का व्यापक महत्व क्या है?
डॉ. पूनम अरोरा : यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह देश के डिजिटल और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकती है. भारत के बाहर स्थित सर्वरों सहित इंटरनेट पर उपलब्ध मनमाने समय स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय, संस्थान तेजी से देश के अपने राष्ट्रीय संदर्भ समय पर निर्भर हो सकेंगे. इससे सटीक समय सिंक्रनाइज़ेशन के महत्व और प्रामाणिक मानक से जुड़े टाइमस्टैम्प की आवश्यकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी. इसलिए भारतीय मानक समय को कानूनी दर्जा देना भारत के राष्ट्रीय समय निर्धारण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह भी स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह एक सामूहिक प्रयास रहा है. एनपीएल ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, कानूनी मापन, आईएसआरओ और कई अन्य टीमों और संस्थानों के साथ मिलकर इस प्रणाली को विकसित किया है.
ईटीबी : भारत की समय-निर्धारण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पहले भी सिफारिशें की गई थीं. इस स्तर तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा?
डॉ. पूनम अरोरा : किसी भी सेवा को अनिवार्य बनाने से पहले, उस प्रणाली को सुदृढ़ करना आवश्यक है जो वह सेवा प्रदान करेगी. इसलिए, पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय स्रोत को सुदृढ़ करना और फिर यह सुनिश्चित करना था कि मानक समय कई माध्यमों से उपलब्ध कराया जा सके. यदि कोई सेवा अनिवार्य होने वाली है, तो वह आसानी से सुलभ होनी चाहिए.इसके लिए अतिरिक्त समय-वितरण प्रणालियों का निर्माण आवश्यक था. अब पांच क्षेत्रीय केंद्रों पर द्वितीयक परमाणु समय-पैमाने स्थापित किए गए हैं, इसलिए समय का वितरण केवल राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) से ही नहीं किया जा सकता. ये केंद्र राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) में रखे गए भारतीय मानक समय से जुड़े रहते हैं. कानूनी ढांचे की ओर बढ़ने से पहले इस बुनियादी ढांचे को विकसित करना आवश्यक था.
ईटीबी : क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं की क्या भूमिका होगी?
डॉ. पूनम अरोरा : क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं (आरआरएसएल) उपभोक्ता मामले और कानूनी मापन विभाग के अंतर्गत आती हैं. एनपीएल मानक संस्थान है—हम राष्ट्रीय मानक का रखरखाव करते हैं. दूसरी ओर, कानूनी मापन प्रणाली प्रवर्तन की भूमिका निभाती है. क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में द्वितीयक परमाणु समय-पैमाने स्थापित किए गए हैं और ये एनपीएल में रखे गए भारतीय मानक समय से मेल खाते हैं. इससे अतिरिक्त क्षेत्रीय बिंदु बनते हैं जहां से समय का पता लगाया जा सकता है. ये केंद्र अहमदाबाद, बेंगलुरु, फरीदाबाद, भुवनेश्वर और गुवाहाटी हैं.
ईटीबी : बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन, ऑनलाइन भुगतान और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए कानूनी रूप से पता लगाने योग्य राष्ट्रीय समय संदर्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?
डॉ. पूनम अरोरा : विभिन्न क्षेत्रों को समय की सटीकता के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती है. आईएसआरओ को अपने उपग्रह संचालन के कारण उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यक सटीकता नैनोसेकंड स्तर पर हो सकती है और इसके लिए उपयुक्त उपग्रह लिंक का उपयोग किया जाता है. दूसरी ओर, बैंकों को मिलीसेकंड स्तर की सटीकता से पर्याप्त सेवा मिल सकती है.कई बैंक पहले से ही एनपीएल की नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (एनटीपी) सेवा का उपयोग कर रहे हैं, जो निःशुल्क उपलब्ध है. फिलहाल कुछ बैंक इसका पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं. लेकिन नियम लागू होने के बाद, इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों को निर्धारित ढांचे के तहत निर्दिष्ट अधिकृत स्रोतों से समय प्राप्त करना होगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके समय को एक राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़ा जाएगा.
ईटीबी : एक सामान्य संदर्भ होने से विवादों या समय-चिह्नों में हेरफेर को कैसे रोका जा सकता है?
डॉ. पूनम अरोरा : तत्काल जैसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली का एक काल्पनिक उदाहरण लें. एक यात्री कह सकता है कि उसने बुकिंग खुलने के ठीक समय पर लॉग इन किया था, लेकिन टिकट पहले ही बिक चुके थे. यदि सर्वर का समय ही बदला जा सकता है, तो सिस्टम के वास्तव में खुलने के समय पर विवाद हो सकता है. लेकिन यदि सर्वर को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संदर्भ के साथ सिंक्रनाइज़ रहना आवश्यक है, तो सिस्टम की घड़ी में छेड़छाड़ या हेरफेर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और समय-चिह्न सत्यापन योग्य हो जाता है.यही सिद्धांत बैंकिंग, व्यापार और अन्य डिजिटल लेनदेन पर भी लागू होता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई एक प्रमाणित और पता लगाने योग्य समय संदर्भ से काम कर रहा हो.
ईटीबी : इस बदलाव का आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लोगों को कुछ अलग करना होगा?
डॉ. पूनम अरोरा : अधिकांश लोगों के दैनिक जीवन में कुछ भी नहीं बदलता है. मोबाइल फोन आमतौर पर दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से समय प्राप्त करता है. यदि दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने सिस्टम को आईएसटी के साथ सिंक्रनाइज करते हैं, तो उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से उनके फोन पर सही समय प्राप्त होगा. लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप का उपयोग करने वाले लोग भी अपने सिस्टम को एनपीएल एनटीपी सेवा के साथ सिंक्रनाइज कर सकते हैं, यदि वे चाहते हैं कि उनके सिस्टम का समय आईएसटी से मेल खाए.आम नागरिकों को इसकी दैनिक आवश्यकता होने की संभावना नहीं है, लेकिन साइबर धोखाधड़ी या डिजिटल लेनदेन के समय से संबंधित विवाद की स्थिति में, सटीक रूप से सिंक्रनाइज किया गया सिस्टम जांच के लिए अधिक विश्वसनीय टाइमस्टैम्प प्रदान कर सकता है.
ईटीबी : तो क्या कानूनी आईएसटी के लिए लोगों को अपनी घड़ियां बदलने की आवश्यकता नहीं होगी?
डॉ. पूनम अरोरा : नहीं. मैनुअल घड़ियों को अभी भी व्यक्तियों द्वारा सामान्य तरीके से समायोजित करना होगा. कानूनी ढांचा मुख्य रूप से डिजिटल सिस्टम और उनके टाइमस्टैम्प की ट्रेसबिलिटी से संबंधित है. यह प्रत्येक व्यक्ति से यह साबित करने के लिए कहने के बारे में नहीं है कि उनकी कलाई घड़ी आईएसटी के साथ सिंक्रनाइज है.
ईटीबी : आपने आवश्यक सटीकता के आधार पर विभिन्न तकनीकों का उल्लेख किया. यह कैसे काम करता है?
डॉ. पूनम अरोरा : समय को विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके प्रसारित किया जा सकता है, यह उपयोग पर निर्भर करता है. बैंकिंग क्षेत्र के अधिकांश उपयोगकर्ताओं सहित कई उपयोगकर्ताओं के लिए, इंटरनेट पर एनटीपी पर्याप्त सटीकता प्रदान कर सकता है. कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता हो सकती है या वे सार्वजनिक इंटरनेट या उपग्रह संकेतों पर निर्भर नहीं रहना चाहते.उदाहरण के लिए, उपग्रह संकेत कुछ स्थितियों में हस्तक्षेप या जैमिंग के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं. ऐसे अनुप्रयोगों के लिए, समय को स्थलीय ऑप्टिकल फाइबर लिंक पर वितरित किया जा सकता है. इसके लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक व्हाइट रैबिट है, जो प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल का एक उन्नत रूप है.
ईटीबी : व्हाइट रैबिट तकनीक का उपयोग करके क्या प्रदर्शित किया गया?
डॉ. पूनम अरोरा : बेंगलुरु स्थित आरआरएसएल से ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उपयोग करके एक प्रदर्शन किया गया, जहां एक समय-सीमा स्थापित की गई. इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि व्हाइट रैबिट तकनीक का उपयोग करके ऑप्टिकल फाइबर पर अत्यधिक सटीक समय का स्थानांतरण किया जा सकता है. यह एक तकनीकी प्रदर्शन था, न कि राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन. समर्पित ऑप्टिकल फाइबर टाइमिंग लिंक के माध्यम से पूरे देश को जोड़ना काफी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी और इसमें समय लगेगा. प्रारंभ में, ऐसी तकनीक उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अधिक प्रासंगिक है जिन्हें उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, स्टॉक एक्सचेंज या रणनीतिक प्रतिष्ठान.
ईटीबी : क्या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऐसी कोई प्रणाली शुरू की गई है?
डॉ. पूनम अरोरा : एनएसई में एक प्रदर्शन पूरा हो चुका है. एक स्थायी परिचालन व्यवस्था के लिए आवश्यक खरीद, उपकरण और अन्य औपचारिकताओं के साथ-साथ समय की भी आवश्यकता होगी. व्हाइट रैबिट मॉड्यूल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं. राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान के रूप में एनपीएल की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रणाली सही ढंग से समय का स्थानांतरण कर रही है और प्राप्तकर्ता छोर पर मापी गई सटीकता राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है. अंततः प्रवर्तन अधिकारियों को यह सत्यापित करना होगा कि संगठन अपेक्षित सटीकता मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं.
ईटीबी : 180 दिनों की संक्रमण अवधि के दौरान व्यवसायों और संस्थानों को क्या करना होगा? क्या उन्हें नए उपकरणों की आवश्यकता होगी?
डॉ. पूनम अरोरा : अधिकांश उपयोगकर्ताओं को नए उपकरणों की आवश्यकता नहीं होगी. यदि मिलीसेकंड स्तर की सटीकता पर्याप्त है, तो एनटीपी जैसी सेवाओं का उपयोग मौजूदा प्रणालियों के माध्यम से किया जा सकता है. विशेष उपकरणों की आवश्यकता केवल तभी होती है जब बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता हो. माइक्रोसेकंड या नैनोसेकंड स्तर की सटीकता की आवश्यकता वाले क्षेत्र को एक समर्पित ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, व्हाइट रैबिट उपकरण या उपग्रह-आधारित प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है. ऐसी आवश्यकताएं हर व्यवसाय के बजाय अपेक्षाकृत कम संख्या में रणनीतिक या महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों पर लागू होंगी.
ईटीबी : क्या नया ढांचा व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत बढ़ा सकता है?
डॉ. पूनम अरोरा : जिन संगठनों की आवश्यकताएं मौजूदा एनटीपी सेवा के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं, उनके लिए तत्काल लागत सीमित होनी चाहिए क्योंकि यह सेवा वर्तमान में निःशुल्क उपलब्ध है. हालांकि, प्रवर्तन एजेंसियों को अनुपालन की जांच और ऑडिटिंग प्रणालियों के लिए अपने स्वयं के तंत्र विकसित करने होंगे. इस स्तर पर यह कहना मुश्किल है कि अंततः पंजीकरण आवश्यकताएं, सेवा शुल्क या अन्य शुल्क लागू होंगे या नहीं. नियमों में इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए गुंजाइश है, लेकिन कार्यान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ-साथ विवरण और स्पष्ट हो जाएंगे.
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