'हाउ टू किल ओल्ड लेडी?', यूट्यूब वीडियो देखकर बहू ने की सास की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक महिला ने अपनी सास की हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया.
Published : November 9, 2025 at 4:57 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बहू ने 'बुढ़िया को कैसे मारें' (How to kill old lady) विषय पर यूट्यूब वीडियो देखने के बाद अपनी सास की हत्या कर दी. जयंती कनक महालक्ष्मी नाम की 66 वर्षीय महिला शुक्रवार सुबह जली हुई अवस्था में मृत पाई गईं.
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उनकी बहू ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. यह जानकारी ACP पृथ्वी तेजा और CI सतीश कुमार ने शनिवार को पेंडुर्थी पुलिस स्टेशन में एक प्रेस वार्ता में दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी बहू ललिता अपनी सास से नफरत करने लगी थी.
दरअसल, मृतक महिला आरोपी के पति से उसकी शिकायत कर रही थी और उसका अपमान कर रही थी. इससे खफा होकर उसने उसे मारने की योजना बनाई. इसके लिए उसने 'बुढ़िया को कैसे मारें' टाइटल वाले कई यूट्यूब वीडियो देखे. इसके बाद उसने 6 नवंबर को उसने चुपके से पेट्रोल खरीदा और घर में जमा कर लिया.
घटना को कैसे दिया अंजाम?
7 तारीख की सुबह लगभग 8 बजे जब उसका पति बाहर गया. घर के अंदर ललिता का बेटा, बेटी और ललिता की मां थी. जब उसकी मां नहाने के लिए बाथरूम में गई, तो ललिता ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया. उसने बच्चों को दादी के साथ लुका-छिपी खेलने के लिए कहा.
इस दौरान उसने बुजुर्ग महिला को एक कुर्सी पर बिठाया, उसके हाथ-पैर कुर्सी से बांध दिए और उसकी आंखों और मुंह पर कपड़ा बांध दिया और बच्चों को कमरों में भेज दिया. फिर उसने अपनी सास पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. इतना ही नहीं पड़ोसी उसकी चीखें न सुन सकें इसके के लिए उसने टीवी की आवाज तेज कर दी.
आग की लपटों की वजह से रस्सियां जल गईं और महिला चीखती हुई पूजा रूम की ओर भागी. वहां मौजूद पोती के हाथ-पैर भी जल गए. ललिता ने फिर बच्चों को समझाया कि दादी मां को आग टीवी के तार फंसने की वजह से लगी थी और इसी वजह से यह हुआ. चीख-पुकार सुनकर जब तक ललिता की मां बाथरूम से बाहर आईं, तब तक कनक महालक्ष्मी मर चुकी थीं.
पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा?
ललिता ने शुरुआत में पड़ोसियों को बताया कि उसकी मौत बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई. उसने पुलिस को बताया कि पूजा रूम में तेल के दीपक में आग लग गई और वह गलती से जल गई. इससे पुलिस को शक पैदा हुआ. इतना ही नहीं सामने वाले घर में AC ठीक कर रहे एक व्यक्ति ने उसे जलते देखा और मदद के लिए आया, लेकिन ललिता ने उसे रोक दिया, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया.
पुलिस ने ललिता के फोन की जांच की और पाया कि उसने यूट्यूब पर "बुढ़िया को कैसे मारा जाए" टाइटल वाले वीडियो देखे और सर्च किए थे. आखिरकार शुक्रवार रात लगभग ललिता ने अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने कहा कि वह अपनी सास द्वारा उसका अपमान और अपने पति से शिकायत करना बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, इसलिए उसने ऐसा किया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर ललिता को गिरफ्तार कर लिया और उसे रिमांड पर भेज दिया.
