Explainer : दिल्ली में 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति, क्या हैं ये पटाखे, इनसे नुकसान होता है या नहीं, जानिए सब कुछ

ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश क्या है? कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि केवल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के तहत आने वाले राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी. यह पटाखे कल यानि शनिवार से बिक्री होगी. इन पटाखों पर QR कोड अनिवार्य होगा, ताकि इनकी प्रामाणिकता की जाँच की जा सके. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बार, केंद्र और दिल्ली सरकार के साझा अनुरोध पर विचार करते हुए, तथा पटाखा निर्माताओं की याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए, 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक (आमतौर पर दिवाली और उससे एक दिन पहले) ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति एक 'टेस्ट केस' के तौर पर दी गई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परंपराओं का सम्मान करना है.

क्या दिल्ली में ग्रीन पटाखों को अनुमति: एक संतुलनकारी कदम है? दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है, खासकर दिवाली के आसपास जब मौसम बदलने, पराली जलाने और पटाखों के धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता 'खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाती है. इसी कारण, पिछले कुछ वर्षों से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा था.

यह फैसला पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंता और त्योहार की परंपरा को बनाए रखने की मांग के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास है. दिल्ली में ग्रीन पटाखों को अनुमति दिए जाने के फैसले के विभिन्न पहलुओं, ग्रीन पटाखों की परिभाषा, उनकी हानिकारकता और इस विषय पर विशेषज्ञों की क्या राय है? इस पर विस्तृत जानकारी.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वर्षों से दिवाली के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है, जिसका मुख्य कारण त्यौहार के बाद वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर तक बढ़ जाना रहा है. हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे दी है.

क्या हैं 'ग्रीन पटाखे' (Green Crackers)?

ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पाद हैं. इन्हें 2018 में CSIR-NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) द्वारा विकसित किया गया था. पारंपरिक पटाखों और ग्रीन पटाखों में अंतर यह है कि पारंपरिक पटाखों में जलने पर अधिक धुआं और शोर उत्पन्न करने वाले खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है.

असली और नकली दोनों तरह के पटाखे बाजार में उपलब्ध (ETV Bharat)

ग्रीन पटाखों की क्या विशेषताएं हैं?

ग्रीन पटाखों में इन हानिकारक रसायनों की मात्रा को काफी हद तक कम कर दिया जाता है, या सुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है. कम हानिकारक रसायन, यानि इनमें बेरियम नाइट्रेट, सल्फर और पोटैशियम नाइट्रेट जैसे रसायनों का उपयोग बहुत कम किया जाता है या उन्हें हटा दिया जाता है. इनमें जिओलाइट (Zeolite) और आयरन ऑक्साइड (Iron Oxide) जैसे मल्टी-फंक्शनल एडिटिव्स का उपयोग होता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हानिकारक उत्सर्जन को कम करते हैं.

ग्रीन पटाखे नुकसानदायक या इनवायरमेंट फ्रेंडली (ETV Bharat)

इनमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो जलने पर जलवाष्प या वायु छोड़ते हैं, जिससे हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM) का घनत्व कम होता है और धूल सोख ली जाती है. सामान्य पटाखे जहाँ 160 डेसीबल तक का शोर कर सकते हैं, वहीं ग्रीन पटाखों का शोर 110 से 125 डेसीबल तक सीमित होता है. इन्हें कम कच्चे माल और छोटे शेल आकार के साथ डिज़ाइन किया जाता है, जिससे राख का उपयोग भी समाप्त हो जाता है.

दिल्ली में 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति (ETV Bharat)

ग्रीन पटाखा कितना हानिकारक है?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एयर लैब के प्रमुख रहे दीपांकर साहा का कहना है कि जो भी चीज धुआं करती है, वह इको-फ्रेंडली नहीं हो सकती. ग्रीन क्रैकर्स कम धुआं छोड़ते हैं क्योंकि इनमें बेरियम और ऐल्युमिनियम जैसे खतरनाक रसायनों की मात्रा कम होती है. यह समझना आवश्यक है कि ग्रीन पटाखे 'प्रदूषण मुक्त' नहीं हैं, बल्कि 'कम प्रदूषणकारी' हैं.

दिल्ली के बाजारों में पटाखे खरीदने पहुंच रहे लोग (ETV Bharat)

प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30 से 40 फीसद तक कम धुआँ और गैसीय उत्सर्जन करते हैं. ये सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) और पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5, PM10) जैसे हानिकारक उत्सर्जनों को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करते. दिवाली के दौरान जब बड़ी मात्रा में, सीमित समय में पटाखे जलाए जाते हैं, तो 30 फीसद कम प्रदूषण भी वातावरण में हानिकारक कणों की एक बड़ी मात्रा जमा कर सकता है. दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले और पहले से प्रदूषित शहरों में यह स्थिति 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच सकती है.

दिल्ली की मार्केट में बिक रहे ग्रीन पटाखे (ETV Bharat)

क्या है एक्सपर्ट्स की राय, चिंता और सुझाव?

ग्रीन पटाखों को अनुमति दिए जाने के फैसले पर पर्यावरणविद् और प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञ मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं. पर्यावरणविद् अनुमिता राय का तर्क है कि ग्रीन पटाखों के फोड़ने को वैध ठहराना, त्यौहार के दौरान बढ़े प्रदूषण को वैध ठहराने जैसा है. भले ही व्यक्तिगत ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण फैलाएँ, लेकिन दिवाली पर बड़े पैमाने पर होने वाली आतिशबाजी से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है. विशेषज्ञों को आशंका है कि बिना कड़ी निगेहबानी और जन जागरूकता के, बाजार में नकली ग्रीन पटाखे या QR कोड की नकल करके बेचे जाने वाले पारंपरिक पटाखे भर सकते हैं, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण का उद्देश्य विफल हो जाएगा.

वहीं, शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगांई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की खंडपीठ द्वारा आगामी दिवाली के दौरान दिल्ली में 18 से 20 अक्टूबर तक सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक हरित पटाखों की बिक्री, फोड़ने की अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण है. शीर्ष अदालत ने पटाखों के धुंए व शोर, प्रदूषण से प्रभावित होने वाले बुजुर्गों, एलर्जी, अस्थमा, सांस के मरीज और बच्चों की जिन्दगी खतरे में डाल दी है.

सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखता कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है, सांस फूलने की समस्या से लोग ग्रस्त हो रहे हैं. यदि पटाखे फोड़ने के धुंए, शोर, प्रदूषण से से किसी की भी जान गई तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा. उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट को यह भ्रम न हो कि उन्होंने अनुमति दी है क्योंकि पिछले कई दिनों से सदर बाजार सहित अन्य जगहों पर नाॅन-ग्रीन पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं.

पिछले सालों में प्रतिबंध के बावजूद जमकर पटाखों की बिक्री हुई व फोड़े गए. प्रशासन व पुलिस कार्रवाई करने की प्रति निष्क्रिय रहती है. इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्रशासन व पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन, पटाखों का उपयोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही सीमित रहे, पर क्या प्रशासन व पुलिस नियंत्रण करेगी!

विशेषज्ञ इस फैसले की सफलता के लिए क्या उपाय सुझाते हैं?

सबसे पहले आदेश का पालन करने में सख्ती, NEERI प्रमाणित QR कोड वाले पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कठोर निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया. जनता को असली और नकली ग्रीन पटाखों के बीच अंतर पहचानने और उनके कम हानिकारक होने के बावजूद सावधानी बरतने के बारे में जागरूक करना.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमित समय-सीमा (जैसे 18 से 21 अक्टूबर, और हर दिन कुछ घंटों के लिए) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना. हालांकि, विशेषज्ञों की चिंताएँ जायज़ हैं कि ये पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त नहीं हैं, और बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल अभी भी दिल्ली की नाजुक वायु गुणवत्ता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. यदि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है, तो यह कदम दिवाली को 'खुशहाल और स्वच्छ' बनाने की दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत हो सकता है.

दिल्ली वालों को दीपावली से पहले मिला बड़ा उपहार मिला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8 साल बाद दिल्ली के लोग दीपावली पर पटाखे जला पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है. सिर्फ ऑथोराइज़्ड विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे और प्रदूषण की सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी. 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी है. दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ की ज़िम्मेदार नागरिक की तरह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का पालन करते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाएँ. - मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार

