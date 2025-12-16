ETV Bharat / bharat

अपने सबसे नजदीकी आधार सेवा केंद्र को कैसे करें सर्च? जानें आसान तरीका

नई दिल्ली: अगर आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आधार बनवाना चाहते हैं, तो आपको आधार सेवा केंद्र ढूंढना होगा. इतना ही नहीं अगर आप नए मोबाइल नंबर या पते के साथ आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, तो भी आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा.

हालांकि, इसके लिए आपको अपने आधार सेवा केंद्र का एड्रेस पता होना चाहिए. अगर नहीं तो आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं . बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने नागरिकों को अपना नाम रजिस्टर करने और अपनी जानकारी अपडेट करने में मदद करने के लिए नए आधार सेवा केंद्र शुरू की थी. ऐसे में अब आधार सेंटर्स की संख्या बढ़ रही है.

बैंक, पोस्ट ऑफिस, राज्य सरकारों और सरकारी विभागों द्वारा देशभर में हजारों आधार सेंटर चलाए जा रहे हैं. आधार सेवा केंद्र हफ़्ते के सातों दिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक खुले रहते हैं. UIDAI की वेबसाइट के अनुसार सभी आधार सेवा केंद्र व्हीलचेयर फ्रेंडली हैं और इनमें बुजुर्गों और खास तौर पर दिव्यांगों को सर्विस देने के लिए खास इंतजाम हैं.