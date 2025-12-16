ETV Bharat / bharat

अपने सबसे नजदीकी आधार सेवा केंद्र को कैसे करें सर्च? जानें आसान तरीका

UIDAI ने नागरिकों को अपना नाम रजिस्टर करने और अपनी जानकारी अपडेट करने में मदद करने के लिए नए आधार सेवा केंद्र शुरू की थी.

Aadhar
नजदीकी आधार सेवा केंद्र को कैसे करें सर्च? (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: अगर आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आधार बनवाना चाहते हैं, तो आपको आधार सेवा केंद्र ढूंढना होगा. इतना ही नहीं अगर आप नए मोबाइल नंबर या पते के साथ आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, तो भी आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा.

हालांकि, इसके लिए आपको अपने आधार सेवा केंद्र का एड्रेस पता होना चाहिए. अगर नहीं तो आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं . बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने नागरिकों को अपना नाम रजिस्टर करने और अपनी जानकारी अपडेट करने में मदद करने के लिए नए आधार सेवा केंद्र शुरू की थी. ऐसे में अब आधार सेंटर्स की संख्या बढ़ रही है.

बैंक, पोस्ट ऑफिस, राज्य सरकारों और सरकारी विभागों द्वारा देशभर में हजारों आधार सेंटर चलाए जा रहे हैं. आधार सेवा केंद्र हफ़्ते के सातों दिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक खुले रहते हैं. UIDAI की वेबसाइट के अनुसार सभी आधार सेवा केंद्र व्हीलचेयर फ्रेंडली हैं और इनमें बुजुर्गों और खास तौर पर दिव्यांगों को सर्विस देने के लिए खास इंतजाम हैं.

UIDAI ने ऑनलाइन अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र यानी आधार एनरोलमेंट सेंटर ढूंढने के आसान तरीके बताए हैं. इनमें सबसे आसान तरीका टोल-फ्री हेल्पलाइन 1947 पर डायल कर करे आधार सेंटर का पता पूछना है. इसके अलावा आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर पर आधार सेंटर चेक कर सकते हैं.

टोल-फ्री हेल्पलाइन
इस संबंध में UIDAI एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि टोल-फ्री हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें और पूरी सहायता पाएं. चाहे आपको अपना नजदीकी आधार सेंटर ढूंढना हो, स्वीकार्य दस्तावेजों की जांच करनी हो या आधार सेवाओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करना हो - सहायता टीम हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए यहां है.

वेबसाइट पर अपना नजदीकी आधार सेंटर कैसे ढूंढें?

  • UIDAI वेबसाइट पर जाएं.
  • ‘माई आधार’ सेक्शन में जाएं.
  • अब ‘आधार प्राप्त करें’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • ‘एनरोलमेंट सेंटर सर्च’ लिंक पर क्लिक करें.
  • यहां अपना राज्य, पोस्टल (पिन) कोड, इलाका, शहर या जिले का नाम डालें.
  • इसके बागद आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र खोजने का ऑप्शन मिलेगा.
  • यहां फॉर्म में डिटेल्स डालने के बाद, ऑटो-जेनरेटेड CAPTCHA टाइप करें.
  • अब ‘सेंटर सर्च’ बटन पर क्लिक करें.

