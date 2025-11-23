ETV Bharat / bharat

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? यहां जानें आसान तरीका

SOP के मुताबिक ऑनलाइन SIR फॉर्म सिर्फ वोटर ही अपने लिए भर सकता है, क्योंकि फॉर्म के लिए आधार-बेस्ड ई-साइन की जरूरत होती है.

SIR
SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? (सांकेतिक तस्वीर IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में दूसरे फेज के लिए स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) का काम शुरू किया था, जो अभी भी जारी है.हालांकि, लोगों के बीच इस बात को लेकर कंफ्यूजन और शक बना हुआ है कि वोटर अब SIR एन्यूमरेशन फॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं.

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीधी देखरेख में नए डिजिटल सिस्टम पेश किया है, जिसका मकसद वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाना, पेपरवर्क कम करना और यह पक्का करना है कि हर वोटर एक सुरक्षित, आइडेंटिटी-वेरिफाइड वर्कफ्लो के जरिए अपनी डिटेल्स जमा करे.

SOP के मुताबिक ऑनलाइन SIR फॉर्म सिर्फ वोटर ही अपने लिए भर सकता है, क्योंकि फॉर्म के लिए आधार-बेस्ड ई-साइन की जरूरत होती है. SOP में कहा गया है कि EPIC (2025) पर नाम आधार ई-साइन टूल से बिल्कुल मैच करना चाहिए और OTP वेरिफिकेशन के लिए वोटर के EPIC से लिंक्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए. अगर किसी वोटर का मोबाइल नंबर EPIC से लिंक्ड नहीं है, तो SOP में कहा गया है कि उन्हें पहले फॉर्म 8 जमा करके इसे अपडेट करना होगा.

एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें ?

  • voters.eci.gov.in पर जाएं
  • “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें
  • मोबाइल/EPIC नंबर डालें
  • अपना राज्य चुनें और EPIC नंबर डालें
  • आपका चुनावी डेटा दिखेगा, इसे चेक करें
  • एन्यूमरेशन फॉर्म भरने से पहले, EPIC को आपके मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा.
  • अगर यह पहले से लिंक नहीं है, तो इसे फ़ॉर्म-8 जमा करके तुरंत किया जा सकता है.
  • मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए “Correction of Entries in Existing Electoral Roll” पर क्लिक करें.
  • अब फॉर्म-8 के अंदर सिर्फ 'मोबाइल नंबर' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • EPIC के मोबाइल नंबर से लिंक हो जाने के बाद, एप्लिकेंट को फिर से लॉग इन करें.
  • एन्यूमरेशन फॉर्म भरें, जिसमें आखिरी SIR की जानकारी हो.
  • आधार-बेस्ड ई-साइन के जरिए सबमिट करें.
  • ई-साइन और एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के लिए EPIC और आधार डेटा के हिसाब से मौजूदा नाम का मिलान करना होगा.

एक बार जब आप अपना एन्यूमरेशन फ़ॉर्म अपने बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) को जमा कर देते हैं या इसे ऑनलाइन भर देते हैं, तो आप वेरिफ़ाई कर सकते हैं कि यह इलेक्शन कमीशन पोर्टल पर अपलोड हुआ है या नहीं.

कैसे चेक करें फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं?

  • अपना ब्राउजर ओपन करें और voters.eci.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर, ‘Fill Enumeration Form’ पर क्लिक करें.
  • इसके बाद ‘Sign Up’ पर क्लिक करें.
  • अब रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, ऑप्शनल ईमेल ID और कैप्चा डालें.
  • इसके बाद ‘Login’ पर क्लिक करें,
  • यहां अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें, और फिर ‘Request OTP’ चुनें.
  • लॉग इन करने के लिए OTP डालें.
  • लॉग इन करने के बाद, आपका नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा.
  • अब फिर से ‘Fill Enumeration Form’ पर क्लिक करें
  • दिए गए बॉक्स में अपना EPIC (वोटर ID) नंबर टाइप करें.
  • ‘सर्च’ पर क्लिक करें. यहां आपके फॉर्म का स्टेटस तुरंत दिखाई देगा.

अगर आपका फॉर्म अपलोड हो गया है, तो आपको 'आपका फॉर्म मोबाइल नंबर XXXXX के साथ पहले ही सबमिट हो चुका है' मैसेज मिलेगा. अगर आपका फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको ऊपर दिया गया मैसेज नहीं दिखेगा. इसके बजाय, एक नया फॉर्म पेज खुल सकता है. अगर दिखाया गया मोबाइल नंबर गलत है, या स्टेटस में ‘सबमिटेड’ लिखा है, जबकि आपने इसे सबमिट नहीं किया है, तो तुरंत अपने लोकल BLO से कॉन्टैक्ट करें.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक कांग्रेस कलह, सिद्धारमैया बोले- हाईकमान का फैसला हर कोई मानेगा

TAGGED:

SIR FORM
ENUMERATION FORM ONLINE
HOW TO FILL ENUMERATION FORM
GUIDE TO FILL SIR FORM
HOW TO FILL SIR FORM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.