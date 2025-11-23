ETV Bharat / bharat

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? यहां जानें आसान तरीका

नई दिल्ली: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में दूसरे फेज के लिए स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) का काम शुरू किया था, जो अभी भी जारी है.हालांकि, लोगों के बीच इस बात को लेकर कंफ्यूजन और शक बना हुआ है कि वोटर अब SIR एन्यूमरेशन फॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं.

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीधी देखरेख में नए डिजिटल सिस्टम पेश किया है, जिसका मकसद वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाना, पेपरवर्क कम करना और यह पक्का करना है कि हर वोटर एक सुरक्षित, आइडेंटिटी-वेरिफाइड वर्कफ्लो के जरिए अपनी डिटेल्स जमा करे.

SOP के मुताबिक ऑनलाइन SIR फॉर्म सिर्फ वोटर ही अपने लिए भर सकता है, क्योंकि फॉर्म के लिए आधार-बेस्ड ई-साइन की जरूरत होती है. SOP में कहा गया है कि EPIC (2025) पर नाम आधार ई-साइन टूल से बिल्कुल मैच करना चाहिए और OTP वेरिफिकेशन के लिए वोटर के EPIC से लिंक्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए. अगर किसी वोटर का मोबाइल नंबर EPIC से लिंक्ड नहीं है, तो SOP में कहा गया है कि उन्हें पहले फॉर्म 8 जमा करके इसे अपडेट करना होगा.

एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें ?