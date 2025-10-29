ETV Bharat / bharat

e-Aadhar को डिजिलॉकर से कैसे करें डाउनलोड ? सिंपल स्टेप्स में जानें पूरा प्रोसेस

आप जैसे ही अपने डिजिलॉकर अकाउंट को आधार से लिंक करते हैं तो आपका आधार अपने आप डिजिलॉकर पर उपलब्ध हो जाता है.

digilocker
e-Aadhar को डिजिलॉकर से कैसे करें डाउनलोड ? (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आधार कार्ड एक 12 अंकों की यूनीक पहचान संख्या है, जिसे यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है. आधार कार्ड पहचान प्रमाण और रेजिडेंस प्रूफ दोनों के रूप में काम करता है. यह भारत के हर नागरिक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी को एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में इकट्ठा करना और सुरक्षित रखना है.आधार नामांकन प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद कोई भी शख्स UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से ई-आधार डाउनलोड कर सकता है. साथ ही उसका प्रिंट भी निकाल सकता है.

फिजिकल आधार कार्ड जितना वैध
आधार कार्ड ई-कॉपी पासवर्ड से सिक्योर होती है और UIDAI द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होती है. इसके चलते यह फिजिकल आधार कार्ड जितनी ही वैध और मान्य होती है और आप फिजिकल कॉपी की ही तरह इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ई-आधार को UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. डिजिलॉकर ने भी UIDAI के साथ पार्टनरशिप की है. ऐसे में आप जैसे ही अपने डिजिलॉकर अकाउंट को आधार से लिंक करते हैं तो आपका आधार अपने आप डिजिलॉकर पर उपलब्ध हो जाता है. ई-आधार रखने की वजह से आपको हर जगह डॉक्यूमेंट ले जाने के झंझट से छुटकारा मिलता है.

डिजिलॉकर से ई-आधार डाउनलोड कैसे करें?

  • सबसे पहले अपने मोबाइल में डिजिलॉकर ऐप ओपन करें.
  • अब लॉग इन करें और जरूरी जानकारी दर्ज करें.
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए सर्च आइकन पर टैप करें.
  • अब यूनीक आइडेंटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्च करें.
  • अब आधार के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद नई स्क्रीन पर फिर से आधार पर टैप करके पुष्टि करें.
  • यहां आपको स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा.
  • अब डिस्क्लेमर को टिक करें और OK पर टैप कर दें.
  • इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  • अंत में OTP दर्ज करें और Continue पर टैप करें.

प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका आधार कार्ड डिजिलॉकर ऐप में डाउनलोड हो जाएगा. डाउनलोड किए गए दस्तावेज को देखने के लिए इशूड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में जाएं. गौरतलब है कि यहां से आप अपने आधार को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- इंसानी दखल या बढ़ती आबादी? जंगल छोड़कर देहात में क्यों आ रहे बाघ ? जानें एक्स्पर्ट की राय

TAGGED:

AADHAR
E AADHAR
DIGILOCKER
DOWNLOAD E AADHAR FROM DIGILOCKER
AADHAR CARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.