ETV Bharat / bharat

क्या आपकी रसोई में रखा सिलेंडर सुरक्षित है? जानें वह 'कोड' जो बचा सकता है आपकी जान

किचन या घर में गैस सिलेंडर से जुड़ी छोट सी लापरवाही भी कुछ ही मिनटों में जानलेवा विस्फोट में बदल सकती है.

GAS CYLINDER SAFETY TIPS
क्या आपकी रसोई में रखा सिलेंडर सुरक्षित है? (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 10:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जान चली गई. यह हादसा बताता है कि बंद कमरे में जलाई गई अंगीठी और उसके पास रखे गैस सिलेंडर की लापरवाही किस तरह कुछ ही मिनटों में जानलेवा विस्फोट में बदल सकती है. जांच में सामने आया कि गर्मी, गैस रिसाव और सीमित वेंटिलेशन ने इस हादसे को और भयावह बना दिया. इस घटना के बाद अग्निशमन विभाग और गैस एजेंसियों ने आम लोगों के लिए सख्त एडवायजरी जारी की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

कैसे हुआ अर्की अग्निकांड?

प्राथमिक जांच के अनुसार, बंद कमरे में जल रही अंगीठी से तापमान तेजी से बढ़ा. उसी कमरे में रखे गैस सिलेंडरों पर गर्मी का असर पड़ा, जिससे सिलेंडर के भीतर गैस का दबाव बढ़ गया. आशंका है कि इसी दौरान गैस रिसाव हुआ और चिंगारी मिलते ही जोरदार विस्फोट हो गया. अग्निशमन विभाग का कहना है कि सिलेंडर अपने आप नहीं फटता, बल्कि आसपास का तापमान और मानवीय लापरवाही उसे बम में बदल देती है.

सिलेंडर और अंगीठी "डेडली कॉम्बिनेशन"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (शिमला) संजीव कुमार ने इस घटना को गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा, "सर्दियों में लोग ठंड से बचने के लिए बंद कमरों में अंगीठी जलाते हैं, जो बेहद खतरनाक है. सिलेंडर और अंगीठी का संयोजन 'डेडली कॉम्बिनेशन' बन जाता है. ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और सही उपकरण कई जिंदगियां बचा सकते हैं." अग्निशमन विभाग ने हर घर में 'लाइव गैस डिटेक्टर' लगाने की सलाह दी है. यह छोटा सा उपकरण गैस के मामूली रिसाव को भी तुरंत पहचान लेता है और अलार्म के जरिए चेतावनी देता है. शुरुआती अलर्ट मिलने से बड़ा हादसा टल सकता है. खासकर रसोई और बंद जगहों में यह उपकरण बेहद जरूरी माना जा रहा है."

GAS CYLINDER SAFETY TIPS
गैस सिलेंडर कहां रखें.. कहां नहीं? (ETV BHARAT)

सिलेंडर कहां रखें, कहां नहीं?

विशेषज्ञों के अनुसार, गैस सिलेंडर को कभी भी रसोई के अंदर या बंद कोठरी में नहीं रखना चाहिए. इसे रसोई से बाहर किसी खुले और हवादार स्थान पर रखें, ताकि लीकेज होने पर गैस जमा न हो. बंद कमरे में गैस जमा होने से विस्फोट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. गैस सिलेंडर को अंगीठी, हीटर, ब्लोअर या किसी भी गर्म उपकरण के पास रखना बेहद खतरनाक है. ज्यादा गर्मी से सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ता है, जिससे रिसाव या विस्फोट की आशंका रहती है. विभाग ने साफ कहा है कि, सिलेंडर और आग के स्रोत के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

सिलेंडर को ढकना खतरनाक

अक्सर लोग सिलेंडर पर कपड़े सुखा देते हैं या उसे ढक कर रखते हैं. HP गैस शिवा गैस एजेंसी के प्रबंधक सुनील रॉय ने इसे बेहद खतरनाक बताया. उनका कहना है कि, कपड़े ढकने से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और सिलेंडर के भीतर गैस का दबाव बढ़ जाता है, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है.

GAS CYLINDER SAFETY TIPS
बंद कमरे में कभी न करें ये काम (ETV BHARAT)

डिलीवरी के समय क्या जांचें?

सुनील रॉय के अनुसार, सिलेंडर लेते समय उसकी एक्सपायरी डेट और लीकेज की जांच जरूरी है. डिलीवरी बॉय से साबुन के झाग से लीकेज चेक करवाएं. बुलबुले दिखे तो सिलेंडर तुरंत लौटा दें. साथ ही केवल आईएसआई मार्क वाले रेगुलेटर और पाइप का ही इस्तेमाल करें.

गैस रिसाव हो जाए तो क्या करें?

यदि घर में गैस की गंध आए तो घबराएं नहीं. सबसे पहले रेगुलेटर बंद करें और सुरक्षा कैप लगाएं. तुरंत दरवाजे-खिड़कियां खोलें. किसी भी हालत में माचिस, लाइटर, मोबाइल या बिजली के स्विच का इस्तेमाल न करें. यदि संभव हो तो सिलेंडर को खुले स्थान पर ले जाएं.

GAS CYLINDER SAFETY TIPS
गैस रिसाव होने पर तुरंत करें ये काम (ETV BHARAT)

सिलेंडर की एक्सपायरी कैसे पहचानें?

हर गैस सिलेंडर की एक फिटनेस डेट होती है, जो उसकी नेक रिंग (ऊपरी हिस्से) पर लिखी होती है, जैसे A-26, B-27, C-28 या D-25 (एक तरह का कोड). अक्षर महीने और अंक साल दर्शाते हैं.

  • A जनवरी, फरवरी, मार्च, A-26 यानी मार्च 2026 तक सुरक्षित
  • B अप्रैल, मई, जून, B-27 यानी जून 2027 तक सुरक्षित
  • C जुलाई, अगस्त, सितंबर, C-28 यानी सितंबर 2028 तक सुरक्षित
  • D अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, D-25 यानी दिसंबर 2025 तक सुरक्षित

एक्सपायरी निकलने के बाद सिलेंडर का इस्तेमाल करना कानूनन और सुरक्षा दोनों दृष्टि से खतरनाक है. अग्निशमन विभाग ने चेताया है कि घर में जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर रखना न सिर्फ खतरनाक बल्कि गैरकानूनी भी है. आपात स्थिति में तुरंत 101 या 112 पर सूचना देने की सलाह दी गई है. अर्की अग्निकांड एक चेतावनी है कि रसोई में की गई छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. गैस सिलेंडर खुद विस्फोट नहीं करता, बल्कि हमारी अनदेखी उसे हादसे में बदल देती है. सही जानकारी, तकनीक का इस्तेमाल और सुरक्षा नियमों का पालन ही ऐसे हादसों से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है.

ये भी पढ़ें: परिचित की आवाज में कोई कॉल आए तो हो जाइए सावधान! साइबर ठगों ने AI वाइस क्लोन का बनाया नया हथियार

TAGGED:

ARKI FIRE INCIDENT
LPG CYLINDER EXPIRY DATE
LPG CYLINDER CODE MEANING
WHAT IS LIVE GAS DETECTOR
GAS CYLINDER SAFETY TIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.