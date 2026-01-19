ETV Bharat / bharat

क्या आपकी रसोई में रखा सिलेंडर सुरक्षित है? जानें वह 'कोड' जो बचा सकता है आपकी जान

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जान चली गई. यह हादसा बताता है कि बंद कमरे में जलाई गई अंगीठी और उसके पास रखे गैस सिलेंडर की लापरवाही किस तरह कुछ ही मिनटों में जानलेवा विस्फोट में बदल सकती है. जांच में सामने आया कि गर्मी, गैस रिसाव और सीमित वेंटिलेशन ने इस हादसे को और भयावह बना दिया. इस घटना के बाद अग्निशमन विभाग और गैस एजेंसियों ने आम लोगों के लिए सख्त एडवायजरी जारी की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

कैसे हुआ अर्की अग्निकांड?

प्राथमिक जांच के अनुसार, बंद कमरे में जल रही अंगीठी से तापमान तेजी से बढ़ा. उसी कमरे में रखे गैस सिलेंडरों पर गर्मी का असर पड़ा, जिससे सिलेंडर के भीतर गैस का दबाव बढ़ गया. आशंका है कि इसी दौरान गैस रिसाव हुआ और चिंगारी मिलते ही जोरदार विस्फोट हो गया. अग्निशमन विभाग का कहना है कि सिलेंडर अपने आप नहीं फटता, बल्कि आसपास का तापमान और मानवीय लापरवाही उसे बम में बदल देती है.

सिलेंडर और अंगीठी "डेडली कॉम्बिनेशन"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (शिमला) संजीव कुमार ने इस घटना को गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा, "सर्दियों में लोग ठंड से बचने के लिए बंद कमरों में अंगीठी जलाते हैं, जो बेहद खतरनाक है. सिलेंडर और अंगीठी का संयोजन 'डेडली कॉम्बिनेशन' बन जाता है. ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और सही उपकरण कई जिंदगियां बचा सकते हैं." अग्निशमन विभाग ने हर घर में 'लाइव गैस डिटेक्टर' लगाने की सलाह दी है. यह छोटा सा उपकरण गैस के मामूली रिसाव को भी तुरंत पहचान लेता है और अलार्म के जरिए चेतावनी देता है. शुरुआती अलर्ट मिलने से बड़ा हादसा टल सकता है. खासकर रसोई और बंद जगहों में यह उपकरण बेहद जरूरी माना जा रहा है."

गैस सिलेंडर कहां रखें.. कहां नहीं? (ETV BHARAT)

सिलेंडर कहां रखें, कहां नहीं?

विशेषज्ञों के अनुसार, गैस सिलेंडर को कभी भी रसोई के अंदर या बंद कोठरी में नहीं रखना चाहिए. इसे रसोई से बाहर किसी खुले और हवादार स्थान पर रखें, ताकि लीकेज होने पर गैस जमा न हो. बंद कमरे में गैस जमा होने से विस्फोट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. गैस सिलेंडर को अंगीठी, हीटर, ब्लोअर या किसी भी गर्म उपकरण के पास रखना बेहद खतरनाक है. ज्यादा गर्मी से सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ता है, जिससे रिसाव या विस्फोट की आशंका रहती है. विभाग ने साफ कहा है कि, सिलेंडर और आग के स्रोत के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

सिलेंडर को ढकना खतरनाक