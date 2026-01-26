कहीं आपके नाम, फोन नंबर या पैन कार्ड पर कोई और तो नहीं ले रहा लोन, चुटकियों में करें चेक और क्रेडिट स्कोर बनाएं मजबूत
अगर आपके नाम पर किसी ने लोन ले रखा है, तो कुछ स्टेप्स फॉलो कर आसानी से पता कर सकते हैं. सावधानी रहें सुरक्षित रहें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 2:53 PM IST
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट
शिमला: डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां बैंकिंग सुविधाएं उंगलियों पर सिमट आई हैं, वहीं 'आइडेंटिटी थेफ्ट' (पहचान की चोरी) का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां व्यक्ति ने कभी लोन के लिए आवेदन तक नहीं किया, लेकिन उसके नाम पर लाखों के कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया. यह समस्या तब और विकराल हो जाती है जब टेलीकॉम कंपनियों द्वारा री-साइकिल किए गए (पुराने नंबर को नए ग्राहक को बेचना) सिम कार्ड का दुरुपयोग होता है.
नए सिम के साथ मिली उधारी
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शालिनी नाम की युवती ने 2024 में एक नया मोबाइल नंबर खरीदा. सिम एक्टिव होते ही उसे बैंक और रिकवरी एजेंटों के फोन आने शुरू हो गए. कॉलर 'इंदरजीत' नाम के व्यक्ति की तलाश कर रहे थे. जांच में पता चला कि इंदरजीत उस नंबर का पिछला मालिक था, जिसने उस नंबर पर कई बैंकों से लोन ले रखा था और किस्त चुकाए बिना नंबर बंद कर दिया.
पिछले एक साल से वह युवती मानसिक प्रताड़ना झेल रही है. यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बड़ा लूपहोल है. दरअसल, जब कोई पुराना ग्राहक बैंक में अपना नंबर अपडेट किए बिना सिम बंद कर देता है, तो वह नंबर जिस भी नए व्यक्ति को मिलता है, उसके लिए वह वित्तीय जोखिम और सिरदर्द बन जाता है.
एक्सिस बैंक शिमला में कार्यरत विनीत कुमार चौहान (मैनेजर, एक्सिस बैंक) बताते हैं, "बैंकों का संपर्क सूत्र ग्राहक द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर ही होता है. यदि कोई व्यक्ति अपना नंबर बदलता है और बैंक में 'KYC अपडेट' नहीं कराता, तो बैंक पुराने नंबर पर ही रिकवरी कॉल और मैसेज भेजता रहेगा. नए सिम धारक को चाहिए कि वे तुरंत बैंक की शाखा में जाकर लिखित रूप में सूचित करें कि यह नंबर अब उनके नाम पर अलॉट हो चुका है. साथ ही, उपभोक्ताओं को अपने बैंकिंग ऐप में जाकर समय-समय पर 'एक्टिव लोन' सेक्शन की जांच करनी चाहिए."
साइबर अपराधों पर नज़र रखने वाले डीएसपी विपिन कुमार का कहना है, "यह केवल कॉल आने तक सीमित नहीं है. जालसाज अक्सर पुराने डेटा का उपयोग करके फिनटेक ऐप्स (Instant Loan Apps) के जरिए फर्जी लोन उठा लेते हैं. आपकी आईडी का इस्तेमाल कर कोई और पैसा निकाल लेता है और बोझ आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. यदि आपको अपने नंबर पर किसी अनजान व्यक्ति के लोन की सूचना मिल रही है, तो इसे हल्के में न लें. यह इस बात का संकेत है कि आपका डेटा असुरक्षित हो सकता है."
फर्जी लोन का पता कैसे लगाएं? (The Survival Guide)
डीएसपी विपिन कुमार ने बताया कि, अपने नाम पर चल रहे फर्जी लोन का पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट है. दरअसल क्रेडिट CIBIL (Credit Information Bureau India Limited), Experian, या Equifax जैसी संस्थाएं आपकी वित्तीय कुंडली रखती हैं. इन वेबसाइट पर जाकर आप साल में एक बार अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं. रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें 'Accounts' या 'Enquiries' सेक्शन देखें. यदि वहां कोई ऐसा बैंक या लोन अकाउंट दिखे जिसे आपने कभी खोला ही नहीं, तो वह 'फर्जी लोन' है.
पैन कार्ड और सिबिल स्कोर का संबंध
डीएसपी विपिन कुमार के अनुसार, आपका पैन कार्ड (PAN Card) आपके हर वित्तीय लेनदेन का आधार है. ऐसे में सिबिल स्कोर के जरिए आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड पर कुल कितने लोन एक्टिव हैं. कई बार छोटे-छोटे 'कंज्यूमर लोन' (जैसे मोबाइल फाइनेंस कराना) के नाम पर बड़े फ्रॉड किए जाते हैं.
बैंक स्टेटमेंट और SMS अलर्ट की निगरानी
साइबर अपराधों पर नज़र रखने वाले डीएसपी विपिन कुमार कहते हैं, "इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट को हर महीने बारीकी से जांचें. अगर आपके खाते से कोई ऐसी EMI कट रही है, जिसका आपने कभी अप्रूवल नहीं दिया, तो फोरन बैंक को सूचित करें. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में 'संदिग्ध ट्रांजेक्शन' को तुरंत फ्लैग करें. इसके साथ ही इस्तेमाल न होने पर कार्ड को 'इनएक्टिव' या 'लॉक' मोड पर रखें."
फर्जी लोन दिखने पर क्या करें?
यदि आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई संदिग्ध लोन नजर आता है, तो 4 स्टेप्स को अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले उस बैंक या वित्तीय संस्थान को ईमेल लिखें या वहां जाकर मिलें जिसके नाम पर लोन दिख रहा है. उनसे 'लोन डिस्बर्समेंट' के दस्तावेज मांगें. यदि बैंक आपकी बात नहीं सुनता है, तो RBI के आधिकारिक पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करें. यह सबसे प्रभावी तरीका है.
इसके साथ ही साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें. डीएसपी विपिन कुमार ने बताया कि फर्जीवाड़े का पता चलते ही फौरन अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. इसकी कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें ताकि क्रेडिट ब्यूरो को यह साबित किया जा सके कि लोन आपने नहीं लिया है. इसके अलावा CIBIL की वेबसाइट पर जाकर 'Dispute' सेक्शन में जाएं और उस विशेष लोन एंट्री को चुनौती दें. जांच के बाद सिबिल उस रिकॉर्ड को आपकी रिपोर्ट से हटा देगा, जिससे आपका स्कोर वापस सुधर जाएगा.
सावधानी के टिप्स: कैसे रहें सुरक्षित?
साइबर अपराधों पर नज़र रखने वाले डीएसपी के मुताबिक, अगर आप ऐसी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो अपना पुराना नंबर अपडेट करें. यदि आप सिम बदल रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह नंबर आपके बैंक, आधार, पैन और इनकम टैक्स पोर्टल से हटकर नया नंबर अपडेट हो चुका हो. उन्होंने बताया कि कई कंपनियां अब 'क्रेडिट मॉनिटरिंग' की सुविधा देती हैं. जैसे ही आपके नाम पर कोई नया लोन जारी होगा, आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इसके अलावा अपना आधार और पैन कार्ड हर किसी को न दें. फोटोकॉपी देते समय उस पर उद्देश्य (Purpose) और तारीख जरूर लिखें.
