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राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता गोपीनाथ ने तीन महीने में कैसे तैयार किया अनोखा कपड़ा, जानें

उन्होंने कहा, "इसने पारंपरिक हथकरघा शिल्प कौशल की सीमाओं को आगे बढ़ाया क्योंकि इसमें अलग-अलग गुणों वाले कई रेशे हैं. इसका विचार भारतीय बुनाई परंपराओं के सार को बनाए रखते हुए कुछ ऐसा बनाने का था, जो पहले कभी नहीं किया गया हो."

नौ अलग-अलग रेशों को एक ही कपड़े में बुना नवग्रह कपड़ा शहतूत रेशम, गिचा तसर, स्पन तसर, एरी, मूगा, तसर, ओक तसर, पेडुनकल तसर और पश्मीना का एक अनूठा मिश्रण है. गोपीनाथ के अनुसार, इन नौ अलग-अलग रेशों को एक ही कपड़े में बुनने के लिए बहुत अधिक प्रयोग करने पड़े क्योंकि हर रेशे की बनावट, मजबूती और बुनने का तरीका अलग होता है. इस कपड़े को पूरा होने में लगभग साढ़े तीन महीने लगे.

अवार्ड समारोह से पहले बोलते हुए, गोपीनाथ ने कहा कि यह पहचान सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे हथकरघा समुदाय के लिए सम्मान की बात है. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे हथकरघा समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है. कपड़ा मंत्रालय द्वारा यह मान्यता कारीगरों को नवाचार करने और दुनिया के सामने भारतीय हथकरघा को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करती है."

अरनी में गोपीनाथ सिल्क्स एंड साड़ी (Gopinath Silks & Sarees) नाम से हथकरघा चलाने वाले गोपीनाथ को हथकरघा क्षेत्र में उत्पाद विविधीकरण और इनोवेशन के लिए पहचान मिली है. उनका उद्यम पारंपरिक आरणी सिल्क साड़ियों, शुद्ध सूती साड़ियों और अन्य हाथ से बुने कपड़ों के निर्माण और खुदरा बिक्री के लिए जाना जाता है, जो करघे से उपभोक्ता तक मॉडल के जरिये स्थानीय बुनकरों के साथ मिलकर काम करता है.

यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसमें आठ तरह के सिल्क और एक पश्मीना को मिलाकर एक ही कपड़ा बनाया गया है. यह अवॉर्ड 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में दिया जाएगा.

नई दिल्ली: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के आरणी के एक हैंडलूम कारीगर और उद्यमी गोपीनाथ को उनके अनूठे हाथ से बुने कपड़े 'नवग्रह' के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार (National Handloom Awards) के लिए चुना गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें अवॉर्ड से सम्मानित करेंगी.

हथकरघा पुरस्कार के लिए कठोर चयन प्रक्रिया

राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए कठोर चयन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि कारीगरों को सबसे पहले अपना उत्पाद को विस्तृत दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है, जिसमें उसकी विशिष्टता, तकनीकी विशेषताओं और उपयोग की गई बुनाई तकनीक के बारे में बताया गया हो.

उन्होंने कहा, "उत्पाद का मूल्यांकन पहले हथकरघा सेवा केंद्र, कपड़ी समिति और अन्य संबंधित कार्यालयों जैसी एजेंसियों द्वारा किया जाता है. मुझे अपने उत्पाद के बारे में विस्तार से बताना पड़ा, बुनाई की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन करना और उसमें शामिल शिल्प कौशल को दिखाना पड़ा. उत्पाद कहां और कैसे बनाया गया था, यह देखने के लिए अधिकारियों ने फील्ड विजिट भी किए."

उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती आकलन के बाद, अंतिम पुरस्कार विजेताओं के चयन से पहले आवेदन की राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई राउंड की जांच होती है. उन्होंने कहा, "यह एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल नवीन और उत्कृष्ट हथकरघा कृतियों को ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिले."

प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों के फायदे

हथकरघा को टिकाऊ कपड़ा बताते हुए गोपीनाथ ने कहा कि प्राकृतिक रेशों से बने उत्पाद हवादार, बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण-अनुकूल और त्वचा के अनुकूल होते हैं. उन्होंने कहा, "हथकरघा केवल एक कपड़ा नहीं है, यह जीवंत है. इंसानों की तरह, यह प्रकृति में लौट आता है. यही हथकरघा की असली खूबसूरती है."

पुरस्कार विजेता गोपीनाथ ने शिल्पकारों से नकल के बजाय मौलिकता पर ध्यान केंद्रित करने की भी अपील की. उन्होंने आगे कहा, "शिल्पकारों के लिए मेरा संदेश है कि उन्हें दूसरों की परछाई नहीं बनना चाहिए. इनोवेशन अलग तरह से सोचने और कुछ ऐसा नया रचने से आता है जो पहले कभी न किया गया हो. अगर आपके पास जुनून, मौलिकता और समर्पण है, तो पहचान अवश्य मिलेगी. मुझे आशा है कि यह पुरस्कार अगली पीढ़ी को भारतीय हथकरघा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा."

हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के बारे में, गोपीनाथ ने कहा कि भारतीय हथकरघा टिकाऊ और प्राकृतिक वस्त्र की बढ़ती ग्लोबल डिमांड से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है.

उन्होंने कहा, "भारतीय हैंडलूम का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. ट्रेड एग्रीमेंट नए अंतरराष्ट्रीय बाजार खोल रहे हैं, और प्राकृतिक रेशों व पारंपरिक शिल्प कौशल में भारत को एक अद्वितीय बढ़त हासिल है. अगर हम गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार को बनाए रखें, तो भारतीय हथकरघा को वैश्विक पहचान मिल सकती है. मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक शिल्पकार इस सम्मान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और भारत के हथकरघा उद्योग को अगले स्तर पर ले जाने में अपना योगदान देगा."

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