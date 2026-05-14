'तुम अगली निर्भया बन सकती हो', दिल्ली गैंगरेप की शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया
दिल्ली में चलती बस में महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस ज्वलंत घटना पर संतु दास ने महिलाओं से बात की.
Published : May 14, 2026 at 4:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में चलती बस में 30 साल की महिला के साथ कथित गैंगरेप पर गुस्से के बीच, गुरुवार को अलग-अलग तबके की छात्राओं और महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी घटना बहुत चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि, ऐसी घटना देश की राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है.
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून और व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए, उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस के मुताबिक, सोमवार देर रात यहां नांगलोई इलाके में चलती स्लीपर बस के अंदर महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया.
कथित गैंगरेप का जिक्र करते हुए, दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "12 मई को रानी बाग पुलिस स्टेशन में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 64(1)/70(1)/3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की जांच चल रही है."
इस ताजा घटना पर हैरानी जताते हुए, मास्टर ऑफ फार्मेसी की छात्रा यशस्वी सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "दिल्ली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी इतनी बुरी इमेज क्यों है. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जरिए सत्ता पाना एक खास तरह की कायरता है."
पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कोर्ट रेप के मामलों को अपराधियों से ज़्यादा बारीकी से देखते हैं. मुझे हैरानी है कि इस सिस्टम में इस पीड़िता के साथ क्या होगा, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूं कि उसे न्याय मिले. अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए."
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, अंडरग्रेजुएट छात्रा नव्या मल्होत्रा ने महिलाओं की सुरक्षा और पक्का करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी घटना गहरी चिंता का विषय है. जाहिर है, कानून और व्यवस्था पर सवाल उठेंगे. संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए. कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए." उन्होंने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी अपील की.
"घर पर रहो और तुम्हें ऑनलाइन उत्पीड़न की चिंता हो रही है, घर से बाहर निकलो और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है, छेड़खानी हो रही है, मेट्रो में छेड़छाड़ हो रही है और सबसे बुरा, बस में रेप हो रहा है, तुम अगली निर्भया बन सकती हो. गुस्सा होगा, कैंडल मार्च होगा, लेकिन कोई इंसाफ नहीं होगा...हमारी सुरक्षा के लिए कोई असली एक्शन नहीं होगा."
-नव्या मल्होत्रा (छात्रा)
एक प्राइवेट कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आकांक्षा अग्रवाल ने ETV भारत को बताया, "हाल ही में हुआ गैंगरेप सिर्फ एक महिला के खिलाफ क्राइम नहीं है- यह याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी भी तुरंत जवाबदेही, मजबूत नीति, सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सोच में सामूहिक बदलाव की जरूरत है."
उन्होंने कहा कि एक समाज का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वहां की महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं, न कि इस बात से कि वह किसी दूसरी दुखद घटना के बाद कितनी जोरदार प्रतिक्रिया देती है. ताजा घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए घरेलू कामगार मीरा ने ईटीवी भारत से कहा, "हमें हर रोज काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है. सरकार को महिला सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए."
भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध
हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट' के मुताबिक, 2024 में देश भर में कुल 4,41,534 मामले रिपोर्ट हुए. इनमें से 4,23,759 राज्यों से और 17,775 अलग-अलग राज्यों से थे. दिल्ली में, इस दौरान महिलाओं के खिलाफ 13,396 मामले दर्ज किए गए. लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, इनमें से 1,058 रेप के मामले रिपोर्ट हुए.
निर्भया फंड
बता दें कि 2025-26 के लिए, निर्भया फंड को कुल 8212.85 करोड़ रुपये दिए गए थे. महिलाओं और लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्का करने के लिए खास तौर पर बनाए गए प्रोग्राम और पहल निर्भया फंड के जरिए फंडिंग के लिए पात्र हैं. सरकार के मुताबिक, निर्भया फंड से कुल 6581.84 करोड़ रुपये जारी और इस्तेमाल किए गए. यह फंड 2012 के गैंगरेप केस के बाद बनाया गया था.
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