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'तुम अगली निर्भया बन सकती हो', दिल्ली गैंगरेप की शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया

नई दिल्ली: दिल्ली में चलती बस में 30 साल की महिला के साथ कथित गैंगरेप पर गुस्से के बीच, गुरुवार को अलग-अलग तबके की छात्राओं और महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी घटना बहुत चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि, ऐसी घटना देश की राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है.

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून और व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए, उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस के मुताबिक, सोमवार देर रात यहां नांगलोई इलाके में चलती स्लीपर बस के अंदर महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया.

कथित गैंगरेप का जिक्र करते हुए, दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "12 मई को रानी बाग पुलिस स्टेशन में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 64(1)/70(1)/3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की जांच चल रही है."

इस ताजा घटना पर हैरानी जताते हुए, मास्टर ऑफ फार्मेसी की छात्रा यशस्वी सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "दिल्ली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी इतनी बुरी इमेज क्यों है. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जरिए सत्ता पाना एक खास तरह की कायरता है."

पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कोर्ट रेप के मामलों को अपराधियों से ज़्यादा बारीकी से देखते हैं. मुझे हैरानी है कि इस सिस्टम में इस पीड़िता के साथ क्या होगा, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूं कि उसे न्याय मिले. अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए."

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, अंडरग्रेजुएट छात्रा नव्या मल्होत्रा ​​ने महिलाओं की सुरक्षा और पक्का करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी घटना गहरी चिंता का विषय है. जाहिर है, कानून और व्यवस्था पर सवाल उठेंगे. संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए. कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए." उन्होंने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी अपील की.