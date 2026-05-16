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बंगाल में 3 से 207 सीटों का चमत्कार! जानिए BJP की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे RSS की असली भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई, 2026 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान. ( IANS )

इस चुनाव की असली बिसात साल 2025 में ही बिछ गई थी, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल के कई मैराथन दौरे किए. एक मौके पर तो वे लगातार 11 दिनों तक बंगाल में ही डटे रहे. इसी प्रवास के दौरान संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर चुनावी रणनीति का खाका खींचा. भागवत की सलाह पर अमल करते हुए हजारों कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया गया.

आरएसएस बंगाल में आज से सक्रिय नहीं है, बल्कि वह साल 2009 से ही यहां जमीन तैयार कर रहा था. 2009 के लोकसभा चुनाव में जब देश स्तर पर भाजपा को करारी हार मिली थी, तब संगठन को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ था. उसी दौर में बंगाल में भी संघ ने चुपचाप अपनी शाखाओं का विस्तार करना शुरू किया. एक समय जहां राज्य में गिने-चुने स्वयंसेवक थे, आज उत्तर, मध्य और दक्षिण बंगाल को मिलाकर आरएसएस की शाखाओं की संख्या बढ़कर लगभग 4,500 हो चुकी है. यानी राज्य का कोई भी जिला या कस्बा ऐसा नहीं है जहां संघ की सीधी पहुंच न हो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 9 मई, 2026 को कोलकाता में एक समारोह के दौरान शुभेंदु अधिकारी के साथ. (IANS)

इसके अलावा, रणनीतिकारों ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया. पिछले सभी चुनावों में अल्पसंख्यक वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पक्ष में लामबंद रहता था. साल 2026 के चुनावों की रणनीति तैयार करते समय भाजपा ने तय किया कि अल्पसंख्यक मतों को लुभाने के व्यर्थ प्रयास करने के बजाय, टीएमसी के पास मौजूद बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना अधिक समझदारी भरी और व्यावहारिक रणनीति होगी. इसी मोर्चे पर आरएसएस ने कमान संभाली.

साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 200 सीटों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी महज 77 सीटों पर सिमट गई थी. इस परिणाम के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को जमीनी हकीकत का अहसास हुआ. उन्हें यह समझ आ गया कि बंगाल जैसे जटिल राज्य में केवल बड़ी राजनीतिक रैलियां करने, दिल्ली के नेताओं के दौरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से सत्ता नहीं जीती जा सकती. इसके लिए जनता का वास्तविक विश्वास जीतना जरूरी था.

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पहली BJP सरकार के काम शुरू करने और BJP मंत्रियों के कार्यभार संभालने के बाद 13 मई, 2026 को बीरभूम जिले के श्रीनिकेतन में एक रैली के दौरान जश्न मनाते BJP समर्थक. (IANS)

पिछले एक दशक में बंगाल की राजनीति के बदलते समीकरणों को देखें, तो भाजपा का उभार किसी चमत्कार से कम नहीं है. साल 2016 के विधानसभा चुनावों में 'भगवा खेमे' के पास राज्य में केवल तीन सीटें थीं. साल 2021 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 77 तक पहुंची. लेकिन असली बदलाव पिछले पांच वर्षों में हुआ, जब भाजपा ने एक लंबी छलांग लगाते हुए सीटों की संख्या को 207 तक पहुंचा दिया. सीटों की इस लगभग अविश्वसनीय संख्या तक पहुंचना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था. इसके लिए संघ और भाजपा को अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक बिल्कुल नई रणनीति पर काम करना पड़ा.

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनायी है. भाजपा की इस अभूतपूर्व और शानदार सफलता ने पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इस जीत का मुख्य श्रेय पर्दे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका को दे रहा है.

आरएसएस का एक सैद्धांतिक नियम है कि वह कभी भी सीधे तौर पर भाजपा की चुनावी गतिविधियों में शामिल नहीं होता. न तो संघ के स्वयंसेवक कभी भाजपा का झंडा उठाते हैं और न ही उनके मंचों पर दिखते हैं. इस चुनाव में भी यही हुआ. संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक के अनुसार, जनता के बीच पैठ बनाने के लिए उन्होंने 'सचेतन नागरिक मंच' नाम से एक स्वतंत्र सामाजिक मंच तैयार किया.

इस मंच के बैनर तले समाज के हर वर्ग के लिए अलग-अलग स्तर पर गुप्त बैठकें आयोजित की गईं. बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों के लिए अलग सत्र हुए, जबकि युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष बैठकें बुलाई गईं. महिलाओं यानी 'मातृ शक्ति' को प्रभावित करने के लिए अलग से महिला विंग ने कमान संभाली, जबकि ग्रामीण इलाकों में किसानों और मजदूरों के लिए समर्पित चौपालें लगाई गईं. संघ के स्वयंसेवकों ने बिना किसी तामझाम के गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी जनसभाएं कीं और सीधे लोगों के दिलों में जगह बनाई.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 11 मई, 2026 को कोलकाता में BJP ऑफिस में भारतीय जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी. (IANS)

'गृह संपर्क अभियान' और बांग्लादेश का डर

संघ के प्रांत प्रचारक बिप्लब रॉय ने बताया कि इस चुनाव में उनका सबसे अचूक हथियार 'गृह संपर्क अभियान' रहा. इसके तहत स्वयंसेवकों ने बंगाल के हर एक हिंदू घर में जाकर सीधे संवाद किया. उन्होंने लोगों से किसी खास पार्टी को वोट देने का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राष्ट्रहित और हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर मतदान करने की अपील की.

इस अभियान के दौरान मतदाताओं को चेतावनी दी गई कि यदि इस बार भी सही फैसला नहीं लिया गया, तो पश्चिम बंगाल की स्थिति पड़ोसी देश बांग्लादेश जैसी हो जाएगी. स्वयंसेवकों ने संदेश दिया कि टीएमसी के कथित कुशासन के कारण राज्य में महिलाओं की सुरक्षा दांव पर है और युवाओं के पास रोजगार के कोई अवसर नहीं बचे हैं. इस सीधी और धारदार बातचीत ने टीएमसी के हिंदू वोट बैंक को पूरी तरह हिलाकर रख दिया.

हर सीट पर 1 लाख लोगों तक पहुंच

पारंपरिक प्रचार के साथ-साथ संघ ने इस बार आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1,00,000 लोगों तक डिजिटल माध्यम से सीधे पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था. इसके लिए सोशल मीडिया पर सैकड़ों छोटे वीडियो क्लिप, प्रभावशाली पोस्ट और कूटनीतिक ब्लॉग शेयर किए गए.

इन डिजिटल सामग्रियों के जरिए तृणमूल सरकार के कथित भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और कुशासन को उजागर किया गया. इसके साथ ही, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के इंटरव्यू प्रसारित किए गए ताकि आम जनता के बीच एक माहौल बनाया जा सके. इस पूरी मुहिम में प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी मदद ली गई, जिन्होंने पर्दे के पीछे से संघ के नैरेटिव को घर-घर तक पहुंचाने का काम किया.

पश्चिम मेदिनीपुर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी की जीत का जश्न मनाते कार्यकर्ता. यह तस्वीर 05 मई, 2026 की है. (IANS)

भाजपा और आरएसएस के रिश्तों में उतार-चढ़ाव

बंगाल की यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले भाजपा और आरएसएस के रिश्तों में एक बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया था. साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भाजपा अब आत्मनिर्भर हो चुकी है और उसे पहले की तरह संघ की जरूरत नहीं है. इस बयान से नाराज होकर संघ ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को थोड़ा पीछे खींच लिया था, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और उसकी सीटें 303 से घटकर 240 रह गईं.

चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान के तौर-तरीकों और उनके बयानों पर बिना नाम लिए तीखे तंज कसे थे. उन्होंने यह भी याद दिलाया था कि भाजपा में 75 साल की उम्र में रिटायर होने का नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए. इन बयानों से ऐसा लगा था कि दोनों संगठनों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी है.

दरारें हुईं खत्म, मिला जीत का फॉर्मूला

हालांकि, लोकसभा चुनाव के झटके के बाद दोनों संगठनों को अपनी गलती का अहसास हुआ और उनके बीच की दूरियां धीरे-धीरे कम होने लगीं. समन्वय बैठकों के दौर शुरू हुए और संघ ने एक बार फिर कमान संभाली. इसकी शुरुआत हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों से हुई, जहां संघ के प्रचारकों ने जमीन पर उतरकर भाजपा के लिए अनुकूल माहौल बनाया और पार्टी को जीत दिलाई.

अब बिल्कुल वही सफल और अचूक परिदृश्य बंगाल की धरती पर भी दोहराया गया है. जहां भाजपा के पास संगठन की कमी थी, वहां संघ की 4,500 शाखाओं के नेटवर्क ने रीढ़ की हड्डी का काम किया. नतीजतन, राजनीतिक हिंसा और मजबूत क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के बावजूद, भाजपा ने पहली बार पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है.

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