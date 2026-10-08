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Special: जानिए खदान में हादसे के बाद कैसे शुरू होता है रेस्क्यू, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जिंदगी की तलाश में होती है जंग

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

धनबाद: माइंस में जब हादसा होता है, चारों तरफ शोर मचता है. सरफेस के ऊपर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. हर किसी को चिंता होती है कि माइंस के अंदर फंसे श्रमिकों का क्या हुआ होगा. लेकिन इसी बीच माइंस की रेस्क्यू टीम अंधेरे में जिंदगी की तलाश में उतर जाती है. इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अंडरग्राउंड माइंस कैसी होती है और किस तरह रेस्क्यू टीम अपनी जान जोखिम में डालकर श्रमिकों की जान बचाने का काम करती है.

बीसीसीएल की खदान और अंदर का अंधेरा संसार