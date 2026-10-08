Special: जानिए खदान में हादसे के बाद कैसे शुरू होता है रेस्क्यू, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जिंदगी की तलाश में होती है जंग
अंडरग्राउंड माइंस में अगर हादसा होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी उतना ही खतरनाक होता है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट में पूरी प्रक्रिया जानिए.
Published : October 8, 2026 at 8:18 PM IST
धनबाद: माइंस में जब हादसा होता है, चारों तरफ शोर मचता है. सरफेस के ऊपर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. हर किसी को चिंता होती है कि माइंस के अंदर फंसे श्रमिकों का क्या हुआ होगा. लेकिन इसी बीच माइंस की रेस्क्यू टीम अंधेरे में जिंदगी की तलाश में उतर जाती है. इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अंडरग्राउंड माइंस कैसी होती है और किस तरह रेस्क्यू टीम अपनी जान जोखिम में डालकर श्रमिकों की जान बचाने का काम करती है.
बीसीसीएल की खदान और अंदर का अंधेरा संसार
धनबाद में बीसीसीएल की माइंस है. यहां पानी लगातार गिरता रहता है. अंडरग्राउंड माइंस में मजदूर और श्रमिक दिन-रात मेहनत करते हैं. कोयले की कटिंग करते हैं. जमीन के नीचे काम करना आसान नहीं है और हर दिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं. अगर यहां किसी तरह का हादसा होता है, तो माइंस की रेस्क्यू टीम पूरी तरह इमरजेंसी मोड में आ जाती है. सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना होती है और अंदर फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के अभियान में जुट जाती है.
हादसे की सूचना मिलते ही कैसे सक्रिय होती है टीम
माइंस रेस्क्यू स्टेशन डिप्टी मैनेजर अशोक राम बताते हैं कि अगर किसी प्रकार का एक्सिडेंट होता है, तो वहां के प्रबंधक या माइन मैनेजर रेस्क्यू सुपरिंटेंडेंट या रेस्क्यू जीएम को खबर करते हैं. जैसे ही सूचना मिलती है, रेस्क्यू टीम घटनास्थल पहुंचती है. संबंधित एरिया की टीम को भी बुलाया जाता है और सभी मिलकर जान-माल और राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने का काम करते हैं.
टीम की संरचना: छह सदस्य और स्टैंडबाय की व्यवस्था
अलग-अलग इलाकों में माइंस हैं और कई कोलियरियों में भूमिगत खदानें हैं. हादसे की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम किस तरह तैयार होती है और कितने लोगों की टीम अंदर जाती है, इसकी अपनी पूरी व्यवस्था है. एक छोटी टीम के भरोसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं छोड़ा जाता. एक टीम अंदर जाती है तो दूसरी टीम स्टैंडबाय पर रहती है, ताकि जरूरत पड़ने पर अंदर गई टीम की भी मदद की जा सके.
अशोक राम बताते हैं, “हमारे ब्रिगेड मेंबर होते हैं, जिन्हें माइंस रेस्क्यू के लिए भेजा जाता है. फील्ड में जिस एरिया में हादसा हुआ हो, वहां आरटीपी यानी रेस्क्यू टेन पर्सन होते हैं. बड़े हादसे में छोटी टीम पर्याप्त नहीं होती. एक टीम में कम से कम छह व्यक्ति होते हैं. जब हम अंदर जाते हैं तो दूसरी टीम स्टैंडबाय रहती है. अगर हमारी टीम में किसी के साथ कोई समस्या हो जाए तो स्टैंडबाय टीम उन्हें वापस लेकर आती है.”
अनजान खतरा, महान रेस्क्यू
अशोक राम कहते हैं कि माइंस के अंदर जाना आसान नहीं है. हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती हानिकारक गैसें, धुआं, ऑक्सीजन की कमी और बदली हुई परिस्थितियां होती हैं. जिस जगह सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, वहां रेस्क्यू टीम को जाना पड़ता है. इसीलिए टीम को लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है और अलग-अलग आपदा स्थितियों के लिए तैयार रखा जाता है.
वे कहते हैं, “खतरा अनजान है, लेकिन रेस्क्यू महान है. जब सामान्य व्यक्ति उस जगह नहीं पहुंच पाता, तभी रेस्क्यू का काम शुरू होता है. भगवान न करें कि कोई हादसा हो, लेकिन अगर स्थिति आती है तो ब्रिगेड मेंबर, रेस्क्यू स्टेशन की टीम और फील्ड के रेस्क्यू टेन पर्सन तैयार रहते हैं. उन्हें आपदा का प्रशिक्षण देकर रखा जाता है ताकि मानव जीवन और राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.”
रेस्क्यू टीम के सदस्य अमित कुमार कहते हैं कि हादसे वाली जगह की स्थिति काफी भयावह रहती है, लेकिन रेस्क्यू टीम अपनी वीरता दिखाते हुए फंसे हुए श्रमिकों और मजदूरों को सुरक्षित बाहर लेकर आती है.
घटनास्थल पर सबसे पहले क्या करते हैं
घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले रेस्क्यू टीम हालात का आकलन करती है. फंसे हुए श्रमिक जिंदा हैं या नहीं, उनकी हालत कैसी है, उन्हें चोट या फ्रैक्चर तो नहीं है, ऑक्सीजन या फर्स्ट एड की जरूरत है या नहीं इन सब बातों को देखकर आगे की कार्रवाई तय की जाती है.
रेस्क्यू टीम के सदस्य सीतेश्वर राय बताते हैं, “सबसे पहले हम सेल्फ चेक करते हैं कि व्यक्ति जिंदा है या नहीं और उसकी स्थिति क्या है. घाव, चोट, फ्रैक्चर या अन्य जरूरतें देखकर यथासंभव उपचार करते हैं और उन्हें ऊपर लाते हैं. हम फर्स्ट एडर और रेस्क्यू पर्सन दोनों की भूमिका निभाते हैं.”
मुश्किल रास्तों से स्ट्रेचर पर निकालना
सीतेश्वर राय कहते हैं कि मरीज तक पहुंचना ही काफी नहीं होता. घायल श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालना भी बड़ी चुनौती है. खदान के अंदर कई जगह रास्ते बेहद कठिन होते हैं. टीम को रास्ते में रुकना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है और कई जगहों को पार करते हुए मरीज तक पहुंचना पड़ता है. इसके बाद उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर उसी मुश्किल रास्ते से बाहर लाया जाता है.
वे बताते हैं, “ऑपरेटर्स बनकर चलने में काफी दिक्कत होती है. जगह-जगह रुकना पड़ता है. सपोर्टिंग और क्रॉसिंग करते हुए पहुंचते हैं. पेशेंट की हालत अक्सर खराब रहती है. उसे रिकवर करके स्ट्रेचर पर कैरी करते हुए जल्दी बाहर लाते हैं.”
सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन
माइंस के अंदर हवा का दबाव, ऑक्सीजन की कमी, धुआं जैसी तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं. ऐसे में टीम जरूरी सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन लेकर चलती है. सीतेश्वर राय कहते हैं, “ऑक्सीजन की कमी हो या स्मोक हो, हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं. एसएसआर भी साथ रखते हैं ताकि किसी भी हालत में जान बचाई जा सके.”
जान जोखिम में, लेकिन कर्तव्य सबसे ऊपर
दूसरों की जान बचाने के लिए अंदर जाने वाले रेस्क्यूअर की अपनी जान भी जोखिम में होती है. लेकिन उनके लिए यह डर से ज्यादा जिम्मेदारी और कर्तव्य है. सीतेश्वर राय कहते हैं, “माइंस के अंदर घुसना हमारे लिए रेस्क्यू का कर्तव्य बन चुका है. लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है. अपनी जान की रक्षा करते हुए दूसरे की जान भी बचानी है. यह जंग जैसा है, युद्ध ही समझिए. दूसरे के परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है.”
परिवार का डर और गर्व
इस काम में सिर्फ प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण ही नहीं, परिवार का आशीर्वाद भी साथ होता है. हादसे की सूचना मिलने पर घर में चिंता स्वाभाविक है, लेकिन परिवार को गर्व भी होता है कि उनका सदस्य किसी दूसरे परिवार की जिंदगी बचाने जा रहा है.
सीतेश्वर राय बताते हैं, “परिवार थोड़ा चिंता जरूर जताते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं कि किसी और के परिवार का जान बचेगा. थोड़ा डर रहता है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है. हम रेस्क्यू सफलतापूर्वक करते हैं. अंदर जाने से पहले डर होता है, लेकिन सबसे बड़ा विचार यही रहता है कि किसी की जान बचानी है. इससे अंदर से प्राउड फीलिंग आती है कि हमें किसी के जीवन को बचाने का मौका मिल रहा है.”
विशेष प्रशिक्षण, सामान्य श्रमिक से अलग
इसी वजह से रेस्क्यू टीम को सामान्य श्रमिकों से अलग विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. जहां सामान्य व्यक्ति जाना भी मुश्किल समझता है, वहां प्रशिक्षित रेस्क्यूअर खतरनाक परिस्थितियों में जाने के लिए तैयार रहते हैं.
डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी, रीजन-2, सेंट्रल जोन, धनबाद (डीजीएमएस) संजय कुमार कहते हैं, “जहां नॉर्मल आदमी काम नहीं कर सकता, वहां ये ऑपरेटर्स जाते हैं. ये खुद फिट और प्रशिक्षित होते हैं. जहां विस्फोट हो गया हो या गैस की समस्या हो, वहां जाकर बचाते हैं. हाल ही में ओपन कास्ट में भी एक घटना हुई थी, वहां से बॉडीज रिकवर करके लाए. ये परफेक्टली ट्रेंड हैं, इसलिए ला पाते हैं. नॉर्मल वर्कमेन ऐसा नहीं कर पाएगा.”
उद्योग और समाज दोनों के लिए योगदान
माइंस रेस्क्यू टीम का योगदान सिर्फ खदान के अंदर फंसे श्रमिकों तक सीमित नहीं है. जरूरत पड़ने पर ये टीम दूसरे आपदा वाले इलाकों में भी अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करती है.
संजय कुमार कहते हैं, “इनका योगदान उद्योग और आसपास के समाज दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है. बाहर भी कोई आपदा होती है तो ये लोग जाते हैं. जैसा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम होती है, वैसा ही इनका योगदान है.”
अंधेरे में उतरने वाले जांबाज, उम्मीद के सिपाही
ऊपर खदान के मुहाने पर हादसे के बाद भीड़ जमा होती है. परिवार अपनों के सुरक्षित लौटने का इंतजार करते हैं. लेकिन उसी वक्त जमीन के नीचे अंधेरे में कुछ लोग जिंदगी तलाश रहे होते हैं. उनके सामने खतरा होता है, लेकिन उससे बड़ी होती है किसी की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी. अंधेरी सुरंगों से लेकर जहरीली गैस और मलबे तक हर चुनौती को पार करते हुए माइंस रेस्क्यू टीम का मिशन एक ही होता है जिंदगी को वापस लाना.
खदान के अंधेरे में उतरने वाले ये रेस्क्यूअर सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए उम्मीद हैं, जिनका अपना कोई सदस्य हादसे के बाद जमीन के नीचे फंसा होता है. जब हादसा होता है तो जमीन के ऊपर हर किसी की नजर मुहाने पर होती है. लेकिन कुछ जांबाज उसी मुहाने से अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं. उन्हें पता होता है कि खतरा सामने है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक होता है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी दूसरे की जान बचाना. यही है माइंस रेस्क्यू टीम की असली कहानी.
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